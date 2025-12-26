Tras semanas de negociaciones intensas en la Legislatura bonaerense, comenzó a tomar forma la Bicameral de Seguimiento de la Emergencia Económica de la Provincia y los Municipios, creada por la ley de endeudamiento que habilitó al gobernador Axel Kicillof a tomar deuda y asistir financieramente a los 135 distritos bonaerenses. La comisión será clave para el control legislativo de los fondos que llegarán a los intendentes en un contexto económico complejo.

La norma fue sancionada en la madrugada del 4 de diciembre y promulgada en los últimos días. Originalmente, el proyecto no incluía la creación de una Bicameral, pero el espacio de control fue incorporado durante las negociaciones de fines de noviembre, atravesadas por fuertes tensiones políticas.

Según establece la ley, la comisión estará integrada por siete diputados y cinco senadores, con representación de las minorías parlamentarias. En Diputados, la conformación avanzó rápidamente.

Quiénes integran la Bicameral

A través de una resolución, la Cámara baja designó a los diputados que representarán a ese cuerpo. Por el oficialismo fueron nombrados Rubén Eslaiman y Carlos Puglelli, ambos del Frente Renovador; la camporista Mayra Mendoza; Juan Pablo de Jesús, referenciado en el esquema de los intendentes; y Mariano Cascallares, por el Movimiento Derecho al Futuro.

Por la oposición integrarán la comisión Diego Garciarena, presidente del bloque UCR + Cambio Federal, y Alejandro Rabinovich, titular de la bancada del PRO.

Desde el Senado bonaerense, en tanto, todavía no se oficializaron los nombres que designará la presidenta del cuerpo, Verónica Magario.

Qué va a controlar la comisión

El eje central de la Bicameral —y el punto que generó mayores discusiones políticas— es su capacidad de seguimiento y control de los fondos. La ley le otorga la facultad de “solicitar la remisión de información sobre ejecución presupuestaria e indicadores económicos con periodicidad trimestral”, tanto de la Provincia como de los municipios.

Además, la comisión deberá verificar y remitir al Poder Ejecutivo los proyectos formulados por los municipios y recibir información detallada sobre el estado de la deuda pública, también de manera trimestral. Se trata de un mecanismo de control que apunta a transparentar números que históricamente quedaron bajo estricta reserva.

El foco estará puesto especialmente en el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, creado en el artículo 3 de la ley, pensado para que los intendentes puedan regularizar atrasos de Tesorería y financiar proyectos sociales, ambientales, de infraestructura o de inversión.

Endeudamiento y alivio para las comunas

La ley autoriza al Poder Ejecutivo provincial a endeudarse por hasta 1.045 millones de dólares, monto destinado a la cancelación de servicios de deuda futuros, equiparables a las amortizaciones previstas para 2025.

A su vez, habilita a todo el sector público provincial a tomar deuda por hasta 1.990 millones de dólares para cancelar o renegociar deudas financieras o judiciales no previsionales, atender el déficit financiero, regularizar atrasos y financiar obras y programas sociales.

El esquema se completa con la autorización para emitir Letras del Tesoro por hasta 250 millones de dólares y con endeudamiento para empresas públicas: Buenos Aires Energía S.A., por hasta 150 millones de dólares, y AUBASA, por hasta 250 millones.

Para los intendentes, el punto más celebrado es el fondo municipal, que tendrá un piso mínimo de 250 mil millones de pesos y se distribuirá en un 70% según el Coeficiente Único de Distribución (CUD) y un 30% destinado a programas provinciales, tramo sobre el que la Bicameral pondrá especial atención.

Además, el artículo 10 de la ley dispuso la condonación de deudas municipales correspondientes a fondos otorgados en 2020 y 2023, una medida que llevó alivio financiero a las comunas en medio de un escenario económico adverso.