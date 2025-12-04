La encuesta que incomoda al Gobierno tras las legislativas

A poco de cumplirse dos años de la gestión de Javier Milei y con el envión que dejó el triunfo legislativo del 26 de octubre, una nueva encuesta volvió a poner al Gobierno frente a un límite que no logra superar. El informe, elaborado por Alaska y 3PuntoZero y titulado con ironía “No la ven”, muestra que la llamada “batalla cultural” que impulsa el oficialismo no logra instalarse en el sentido común de la sociedad argentina.

El sondeo indagó si, después de renovar su músculo político en las urnas, el mileísmo había logrado mover la aguja ideológica del país. La respuesta, según los datos recopilados, fue clara: la Argentina no se derechizó y, en varios temas sensibles, se volvió incluso más firme en la defensa de valores tradicionales como el Estado presente, la educación pública y las políticas de Derechos Humanos.

La defensa de la democracia sigue siendo un consenso

Uno de los resultados más llamativos del estudio es la preferencia por el sistema democrático. Ante la pregunta sobre qué forma de gobierno eligen, casi ocho de cada diez consultados optaron por un sistema democrático. La opción autoritaria quedó relegada a una cifra marginal.

La tendencia se repite incluso entre votantes del oficialismo y sectores cercanos a las posturas más duras del Gobierno. Según el informe, la narrativa que relativiza la dictadura o reintroduce discusiones ya saldadas en materia de terrorismo de Estado no encuentra eco significativo fuera del núcleo más ideologizado del mileísmo.

Los límites de la motosierra: Derechos humanos y dictadura

Pese a los intentos de sectores del Gobierno, especialmente desde la vicepresidencia, por reinstalar debates ligados a la teoría de los dos demonios, la mayoría de la sociedad continúa respaldando las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. La figura del Estado como garante de derechos humanos se mantiene como un punto de acuerdo transversal.

Aborto legal (IVE)

Otro eje que tensiona la agenda oficial es la postura sobre la interrupción voluntaria del embarazo. El estudio muestra que la mayoría rechaza una eventual penalización del aborto y sostiene la continuidad de la ley vigente. A diferencia de lo que proyecta el discurso oficial, el tema se ubica como un derecho consolidado para una porción amplia de la sociedad.

Protesta social

A contramano del endurecimiento del protocolo antipiquetes, la encuesta señala que la protesta sigue siendo vista como una herramienta legítima para reclamar. El estudio recoge un respaldo mayoritario a la manifestación pública como parte de la vida democrática.

El rol del Estado y la resistencia a la agenda libertaria

Después de dos años de prédica antiestatal, el Gobierno enfrenta un escenario adverso en su intento por instalar una visión de Estado mínimo. La sociedad, según el informe, reclama mayor presencia estatal en áreas clave y no acompaña las iniciativas orientadas a reducir o privatizar servicios estratégicos.

La defensa de la universidad pública se fortaleció y aparece entre los puntos con mayor consenso. También se observa un rechazo firme a la posibilidad de privatizar empresas emblemáticas. El sondeo concluye que, cuanto más insiste el Ejecutivo en retirarse de áreas sensibles, mayor es el apoyo social a un Estado activo y presente.

La encuesta funciona como una radiografía del clima social a dos años del inicio del proceso libertario. A pesar de su reciente victoria electoral, el Gobierno enfrenta una barrera profunda para instalar su “batalla cultural”. Los valores que definieron a la sociedad argentina en las últimas décadas, lejos de diluirse, parecen haber cobrado más fuerza en 2025.