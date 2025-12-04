Se hunde la producción automotriz y las fábricas ajustan

La producción automotriz cayó 29,3% en noviembre y el sector mira con preocupación el cierre del año

La producción automotriz cayó 29,3% en noviembre y el sector mira con preocupación el cierre del año

La industria automotriz volvió a mostrar señales de enfriamiento en noviembre. Con menos días hábiles y una actividad más lenta en varias terminales, la producción nacional retrocedió con fuerza y acumuló uno de los meses más flojos del año.

Caída por menos días de actividad

Según datos de ADEFA, noviembre cerró con 37.961 vehículos producidos, un volumen que quedó 19,6% por debajo de octubre y 29,3% abajo del mismo mes del 2024. El mes tuvo sólo 18 días hábiles, cuatro menos que octubre, lo que impactó directamente en el total final.

Más allá del menor calendario, la caída también se refleja en el desempeño diario. El promedio de unidades fabricadas por jornada pasó de 2.147 vehículos en octubre a 2.109 en noviembre, una baja real del 1,8% entre ambos meses.

Exportaciones con leve repunte mensual: Las ventas externas siguen débiles

Las terminales exportaron 31.248 unidades, lo que implica un crecimiento de 5,5% frente a octubre, aunque todavía un 3,1% de retroceso interanual.

En el acumulado del año, las exportaciones suman 260.681 vehículos, un nivel 9,5% por debajo del 2024, con un frente externo cada vez más desafiante, especialmente por la menor demanda de Brasil.

Ventas mayoristas con fuerte caída mensual

En cuanto a las ventas a concesionarios, noviembre cerró con 35.249 unidades, una baja de 21,3% respecto de octubre y un descenso de 12,1% frente a noviembre de 2024.

A contramano del desempeño mensual, el acumulado anual muestra una mejora significativa: las automotrices llevan comercializadas 535.270 unidades, un aumento del 47,9% frente al año previo, impulsado por la mayor disponibilidad de modelos importados.

Un año que termina estable pese a la volatilidad

Entre enero y noviembre, el sector produjo 464.408 vehículos, apenas 0,9% menos que en el mismo período del año pasado. La estabilidad se da pese a la discontinuación de varios modelos y a los ajustes en los planes industriales de distintas plantas.

ADEFA destacó que la industria logró sostener niveles de actividad relativamente constantes en un contexto de reordenamiento de mercado, cambios productivos y un frente externo que continúa siendo uno de los mayores puntos de tensión.

Los desafíos que marca la industria hacia 2026

El sector insiste en la necesidad de mejorar la competitividad exportadora y avanzar en una reducción de la carga fiscal, tanto nacional como provincial y municipal. La expectativa está puesta en el 2026, cuando varias terminales prevén tener listos nuevos modelos y planes de inversión.