PJ bonaerense: febrero será clave para las candidaturas

El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires ingresó en una etapa decisiva rumbo a la renovación de autoridades prevista para el 15 de marzo de 2026, con un cronograma electoral ya en marcha y plazos que empiezan a correr en medio de una interna cargada de tensiones.

La fecha clave será el domingo 8 de febrero, cuando venza el plazo para la presentación de listas y se defina si el PJ llega a esa instancia con una conducción de unidad o si se encamina a una elección interna.

El calendario fue consensuado en la última reunión del Consejo del Partido, realizada el 19 de diciembre en Malvinas Argentinas, donde también se avanzó en acuerdos operativos que le dieron al Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio referenciado en el gobernador Axel Kicillof, mayor participación en el proceso institucional del partido.

El cronograma y la pulseada por las afiliaciones

Según el esquema aprobado por el Consejo Provincial del PJ, la exhibición de padrones se realizará entre el 22 y el 27 de enero de 2026, mientras que las impugnaciones podrán presentarse hasta el 15 de febrero. La aprobación formal de las boletas está prevista para el 4 de marzo, la elección para el 15 de marzo, y el inicio del escrutinio para el 16.

En este marco, la cuestión de las afiliaciones se convirtió en uno de los ejes centrales de la discusión interna. Desde el espacio de Kicillof confirmaron que se encuentran cargando nuevas fichas de afiliación, ahora con acceso al sistema digital del partido, tras haber obtenido las claves correspondientes en el marco de la negociación interna.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, explicó el trasfondo de ese proceso en declaraciones recientes: “Se va a estar trabajando en algún esquema de afiliación porque había sucedido que había fichas de afiliación predatadas desde hace más de 60 días que no habían sido cargadas”.

Bianco también remarcó la necesidad de normalizar la vida institucional del partido: “Es una cuestión que hay que llevarla adelante, porque se vencieron los mandatos del presidente y los consejeros”.

Uno de los acuerdos alcanzados establece que las nuevas afiliaciones no podrán superar el 5% del padrón total de cada distrito, un punto clave para evitar desequilibrios en la previa de la definición de listas.

Nombres en danza y un clima de desconfianza

La interna enfrenta al actual presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, respaldado por La Cámpora y sectores del kirchnerismo, con el armado político que rodea al gobernador Kicillof. Aunque el mandatario provincial se mantiene al margen de una eventual candidatura, dentro del MDF aparecen nombres como Verónica Magario, Julio Alak y, en distintos momentos, Andrés Larroque.

En un lugar intermedio se posiciona el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, quien intenta oficiar como puente entre ambos sectores y promover gestos de acercamiento, una estrategia que no sería descartada por el kirchnerismo.

El clima interno se tensó aún más tras los incidentes registrados en Quilmes y Lanús, distritos gobernados por dirigentes de La Cámpora. En ambos casos, organizaciones sociales como la UTEP y el Movimiento Evita protagonizaron reclamos frente a las intendencias, en episodios que profundizaron la desconfianza entre los distintos sectores del peronismo bonaerense.

La disputa también se traslada al Senado

Las diferencias internas también impactaron en la Legislatura bonaerense. Esta semana, senadores de Unión por la Patria que responden a Cristina Fernández de Kirchner solicitaron una sesión especial para el 29 de diciembre, en contraste con la convocatoria a sesión preparatoria fijada para el 26 de febrero por la presidenta del Senado, Verónica Magario.

El senador Emmanuel Santalla cuestionó esa decisión y advirtió: “El 31 de diciembre se caen dos proyectos muy importantes para los bonaerenses en materia de salud que mandó el gobernador a la Legislatura”. Y agregó: “Si estos proyectos no son sancionados es por responsabilidad exclusiva de la Presidenta del Senado Verónica Magario”.

Con plazos ajustados, negociaciones abiertas y una interna que atraviesa al partido y a la Legislatura, el PJ bonaerense se encamina a semanas decisivas que marcarán el rumbo de su conducción política en el distrito más grande del país.