Kicillof acusó a Milei de buscar el caos en la Provincia

El gobernador bonaerense Axel Kicillof celebró la aprobación de la Ley de Financiamiento en la Legislatura provincial y aprovechó el momento para volver a confrontar con el presidente Javier Milei. En un mensaje directo y cargado de tensión política, sostuvo que la normativa “salió adelante contra la voluntad explícita del Presidente Milei, que una vez más apostó al caos, al desorden y a que la Provincia colapsara para sacar ventaja política”.

Qué implica la Ley de Financiamiento aprobada esta madrugada

La iniciativa, avalada por ambas cámaras tras una larga jornada legislativa, autoriza al Gobierno bonaerense a tomar deuda por el equivalente a USD 1.990 millones. A ese monto se le suma un adicional de USD 1.045 millones correspondiente a la denominada Ley Corta, lo que expande significativamente el margen financiero de la Provincia para afrontar los vencimientos inmediatos.

Según explicó Kicillof, la aprobación permitirá cumplir con los compromisos asumidos durante la gestión de María Eugenia Vidal sin afectar recursos clave destinados a salud, educación, seguridad, obra pública y otras áreas sensibles para los bonaerenses. El mensaje fue claro: garantizar los pagos sin recortar prestaciones ni frenar programas estratégicos.

Cómo se repartirán los fondos entre los 135 municipios

Uno de los puntos más esperados por intendentes de todos los signos políticos es la distribución del endeudamiento. Cerca del 8% del total será girado directamente a los 135 distritos de la Provincia, lo que otorga cierto alivio financiero en un contexto de caída de recaudación y recortes nacionales.

Además, el acuerdo contempla la creación de un fondo que rondará los $350 mil millones destinado a los jefes comunales. El esquema de reparto ya fue definido: el 70% se distribuirá a través del Coeficiente Único de Distribución (CUD), mientras que el 30% restante se aplicará a programas provinciales de infraestructura, transporte y ambiente entre 2026 y 2027.

El mensaje político de Kicillof al Gobierno nacional

El gobernador no dejó pasar la oportunidad de remarcar su crítica postura hacia el Gobierno libertario. Según afirmó, la aprobación de la ley “no cambia el cuadro general” porque la Provincia sigue atravesando “una verdadera emergencia” generada por las políticas económicas del Ejecutivo nacional.

En su análisis, la situación actual es alarmante: empresas que cierran, empleos que se destruyen, industria en retroceso y un derrumbe en la construcción. Kicillof planteó que este escenario obliga a reforzar la presencia del Estado provincial, aun cuando —a su entender— la Nación tome medidas que dificultan ese camino.

Un nuevo capítulo en la tensión Milei–Kicillof

La aprobación de la Ley de Financiamiento se convirtió en el nuevo eje de la disputa entre el Presidente y el Gobernador. Mientras la gestión nacional sostiene una política de fuerte ajuste y disciplina fiscal, Kicillof busca sostener el nivel de actividad y cumplir con los compromisos financieros sin resignar políticas públicas.

El cruce de declaraciones refleja un clima político cada vez más áspero entre Nación y Provincia. Y aunque la ley ya está aprobada, el impacto económico y la tensión política prometen seguir sumando capítulos en los próximos meses.