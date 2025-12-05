Mundial 2026: así quedó el grupo de Argentina tras el sorteo

La FIFA realizó este viernes 5 de diciembre el sorteo del Mundial 2026 y la Selección Argentina ya conoce el camino que deberá recorrer en la fase inicial. En un evento cargado de expectativa global desde el imponente Kennedy Center, la Albiceleste quedó ubicada como cabeza de serie del grupo J, una zona en la que enfrentará a Argelia, Austria y Jordania. El debut será ante los africanos.

Un sorteo clave rumbo a la Copa del Mundo

El Mundial que organizarán Estados Unidos, México y Canadá dará inicio el 11 de junio de 2026 y se extenderá hasta el 19 de julio, día en que se disputará la final en el MetLife Stadium de Miami. Pero antes de empezar a soñar con ese cierre histórico, la FIFA debía definir cómo quedarían configurados los nuevos y ampliados grupos del torneo.

El sorteo—transmitido en vivo para millones de espectadores—marcó el punto de partida para los 48 equipos que competirán por levantar la Copa del Mundo. La inédita escala del torneo obligó a la FIFA a rediseñar su formato, que ahora contará con 12 grupos de cuatro selecciones, una novedad absoluta en la historia del fútbol.

Un formato ampliado que cambia todo

Como parte de la reestructuración, clasificarán a los 16avos de final los dos primeros de cada zona, pero también los ocho mejores terceros, lo que abre el abanico y extiende las posibilidades para países de todas las confederaciones. Desde esa instancia comenzará el cuadro de eliminación directa, un tramo sin margen de error que definirá al próximo campeón del mundo.

Este sistema obliga a los equipos a ajustar estrategias, pensar en diferencia de goles y, sobre todo, evitar tropezones que puedan complicar la clasificación. Cada partido, en este nuevo formato, pesa aún más.

Argentina ya conoce a sus tres rivales:

Argentina vs. Argelia: el debut

La Selección iniciará su camino ante Argelia, un combinado africano con buen presente y que suele plantarse con intensidad física y juego directo. Será un estreno exigente para los dirigidos por Lionel Scaloni.

Austria, un europeo siempre incómodo

El segundo compromiso será ante Austria, una selección con un juego táctico disciplinado y con figuras de alto nivel que compiten en las principales ligas del continente.

Jordania, el rival menos habitual

La fase de grupos cerrará frente a Jordania, un equipo que llega en crecimiento y que suele apoyarse en un planteo ordenado y de mucha entrega. Será un duelo inédito en Copas del Mundo.

El fixture completo se conocerá el sábado

Si bien el sorteo ya estableció la composición de los grupos, la FIFA terminará de definir este sábado el fixture completo: días, horarios y sedes en las que Argentina disputará sus tres partidos. Con estadios emblemáticos y desplazamientos largos entre países anfitriones, el calendario será un factor clave en la planificación.

Todos los grupos:

Lo que viene para la Albiceleste

Con los rivales definidos, Argentina podrá empezar a delinear su preparación final rumbo a una Copa del Mundo que promete ser la más extensa y demandante de la historia. El objetivo será repetir el camino que coronó al equipo en 2022, esta vez en un formato más intenso, más largo y con más selecciones en competencia.