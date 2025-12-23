Olimpia de Oro para Canapino y un emotivo tributo a Diego Maradona
El piloto arrecifeño obtuvo por segunda vez la máxima distinción del deporte argentino, en una gala que también reconoció la trayectoria eterna de Diego Armando Maradona.Deportes23 de diciembre de 2025Andrés Montero
El Círculo de Periodistas Deportivos celebró este lunes la entrega de los Premios Olimpia 2025, en una edición marcada por la incorporación de nuevas distinciones y por la presencia de figuras consagradas y emergentes del deporte argentino. La ceremonia se realizó en la Usina del Arte, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y tuvo como gran protagonista a Agustín Canapino, quien se llevó por segunda vez el Olimpia de Oro.
El piloto arrecifeño repitió el logro alcanzado en 2018 y se consolidó como una de las máximas figuras del automovilismo nacional. Además, la gala tuvo uno de sus momentos más emotivos con la entrega del Olimpia Infinito a Diego Armando Maradona, un reconocimiento destinado a homenajear la trayectoria de deportistas fallecidos.
El segundo Olimpia de Oro para Canapino
Agustín Canapino obtuvo el máximo galardón tras una temporada histórica. Se convirtió en el primer piloto en consagrarse campeón en tres categorías nacionales en un mismo año. Logró su quinto título en el Turismo Carretera, se coronó en el TC Pick Up y también en el Turismo Carretera 2000, una triple consagración que resultó determinante para quedarse con la estatuilla más importante.
En la terna final, Canapino superó a Franco Colapinto, quien aseguró su lugar como piloto titular de Alpine en la Fórmula 1 para la temporada 2026, consolidando su proyección internacional. El trío de candidatos se completó con Nicolás Cavigliasso, ganador del Rally Dakar en la categoría Challenger junto a su esposa y navegante Valentina Pertegarini.
Campazzo, Faustino Oro y otros destacados
Entre los ganadores de la noche también se destacó Facundo Campazzo, quien obtuvo el Olimpia de Plata en básquetbol. El base cordobés, que no pudo estar presente por encontrarse en plena temporada con el Real Madrid, expresó: “Cualquiera de los tres hubiese sido un merecido ganador”.
En ajedrez, el premio fue para Faustino Oro, la joya de apenas 12 años que logró su segunda norma de gran maestro. Se trata de la segunda estatuilla para el joven prodigio en estos galardones.
En golf, el Olimpia quedó en manos de Ángel Cabrera, quien regresó al circuito tras cumplir una condena en prisión por causas de violencia de género. Su retorno, aún en proceso de reconstrucción, lo volvió a colocar en el centro de la escena deportiva.
Por su parte, Agostina Hein fue distinguida en natación. Con solo 17 años, cerró el año con 39 medallas de oro, nueve récords argentinos y un título y un subcampeonato mundial.
Tenis, motociclismo y polo
En tenis, el ganador fue Horacio Zeballos, quien conquistó sus primeros dos Grand Slams en dobles —Roland Garros y el US Open— junto al español Marcel Granollers, además de regresar al top cinco del ranking mundial. Superó a Francisco Cerúndolo, vigésimo primero del ranking en singles, finalista del Argentina Open y semifinalista en el Masters 1000 de Madrid, y a Solana Sierra, actual número 66 del ranking femenino.
En motociclismo se impuso Valentín Perrone, piloto de Moto3 en el Campeonato Mundial de Velocidad. El joven de 17 años, nacido en España pero representante de la Argentina, logró un podio con un tercer puesto en Países Bajos y sumó puntos en otros 14 Grandes Premios.
En polo, el premio fue para Adolfo Cambiaso (n), tras conquistar la Triple Corona con La Natividad-La Dolfina.
Di María, el fútbol y las nuevas distinciones
En fútbol, el Olimpia fue para Ángel Di María. El rosarino obtuvo la Copa de la Liga de Portugal con el Benfica antes de regresar a Rosario Central, donde fue figura y el equipo terminó primero en la tabla anual de la Liga Profesional. Di María superó a otros dos campeones del mundo en Qatar: Lautaro Martínez y Leandro Paredes.
La edición número 72° de los Premios Olimpia presentó tres novedades. Se entregó por primera vez la distinción en Esports, que quedó en manos de Leviatán. También debutó el “Premio Inspiración”, que otorga una beca anual a un deportista ternado que no obtiene la estatuilla de plata, y fue ganado por Manuel Tripano, de canotaje.
El Olimpia Infinito para Diego Maradona
Uno de los momentos más conmovedores de la noche fue el estreno del Olimpia Infinito, destinado a homenajear a deportistas fallecidos. El reconocimiento fue para Diego Armando Maradona y la estatuilla fue recibida por sus hijas Dalma y Gianinna.
“Estamos profundamente orgullosas de que nuestro papá forme parte de los premios más importantes del deporte argentino. Es una gran emoción para nosotras poder representarlo a él en este momento, sin embargo, también queremos ser completamente sinceras y hubiéramos preferido que fuera él quien subiera al escenario y agarrara este premio”, expresó Dalma.
Gianinna, en tanto, manifestó: “Un premio argentino para el más argentino de todos, para el hombre que hizo el gol más hermoso de la historia: nuestro papá. Por quien vamos a pedir justicia hasta que finalmente la tenga. Y nuestro más sincero agradecimiento a todos los que desde su lugar nos acompañan y trabajan día a día para que finalmente tenga la justicia que se merece”.
Reconocimientos especiales y homenajes
La selección argentina de fútbol recibió una distinción especial que fue recibida por el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y por el propio Di María. También fue reconocida la selección femenina de Beach Handball, conocida como Las Kamikazes.
El momento más emotivo de la ceremonia fue el homenaje a los deportistas y periodistas deportivos fallecidos durante el año. Los mayores aplausos fueron para la boxeadora Alejandra “Locomotora” Oliveras y el entrenador Miguel Ángel Russo.
Además, Ricardo Primitivo González recibió el Olimpia de Brillantes a sus 100 años. Fue capitán del seleccionado argentino de básquet que se consagró campeón mundial en 1950 tras vencer a Estados Unidos en la final disputada en el Luna Park.
También tuvieron distinciones especiales los jugadores de River Plate campeones en 1975, que pusieron fin a una sequía de 18 años, con la presencia de Ubaldo Matildo Fillol. Lo propio ocurrió con el equipo de Argentinos Juniors campeón de la Copa Libertadores 1985, recordado también por la final de la Copa Intercontinental ante Juventus en Tokio.
Una gala que celebró al deporte argentino
La edición 2025 de los Premios Olimpia reafirmó el compromiso del Círculo de Periodistas Deportivos con la diversidad y la evolución del deporte argentino, al tiempo que rindió homenaje a las trayectorias y los logros de quienes marcaron y siguen marcando la historia del deporte nacional.
Todos los ganadores de los Premios Olimpia 2025
Ajedrez: Faustino Oro
Artes Marciales Mixtas: Ailin Pérez
Atletismo: Florencia Borelli
Automovilismo: Agustín Canapino
Básquetbol: Facundo Campazzo
Billar: Valentino Oliveto
Bochas: Carmelo Retamar
Boxeo: Evelin Bermúdez
Canotaje: Aramis Sánchez Ayala
Cestoball: Santiago Díaz
Ciclismo: Julieta Benedetti
Deportes de Invierno: Franco Dal Farra
Equitación: Manuel Chechic
Esquí Náutico: Eugenia De Armas
Esgrima: Isabel Di Tella
Esports: Leviatán
Fútbol: Ángel Di María
Futsal: Juan Cruz Freijo
Gimnasia: Julieta Lucas
Golf: Ángel Cabrera
Handball: Diego Simonet
Hockey sobre Césped: Tomás Santiago
Hockey sobre Patines: Gonzalo Romero
Judo: Mariano Coto
Karate: Juan Ignacio Gallardo
Lucha: Agustín Destribats
Motociclismo: Valentín Perrone
Natación: Agostina Hein
Padel: Agustín Tapia
Paralímpicos: Iñaki Basiloff
Patín: Facundo Nieva Biza
Pato: Justo Bermúdez
Pelota: Facundo Andreasen
Polo: Adolfo Cambiaso (n)
Remo: Santino Menín
Rugby: Santiago Carreras
Softbol: Luciano Biondi
Taekwondo: Ignacio Espíndola
Tenis: Horacio Zeballos
Tenis de Mesa: Horacio Cifuentes
Tiro: Julián Gutiérrez
Turf: Francisco Goncalves
Vóleibol: Agustín Loser
Yachting: Catalina Turienzo
