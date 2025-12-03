El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, canceló el viaje que tenía previsto realizar a la Argentina la próxima semana. La noticia sacudió la agenda diplomática del Gobierno porque llegó apenas días después de que Javier Milei decidiera suspender su participación en el sorteo del Mundial 2026 en Washington, un evento clave al que había sido invitado a compartir palco con Donald Trump y Gianni Infantino.

En la Casa Blanca no cayó bien que Milei privilegiara un conflicto interno con la AFA por encima de una cita que podía fortalecer el vínculo bilateral. Según diplomáticos estadounidenses, costó entender que el Presidente desistiera de asistir a un encuentro que ya tenía asegurada una foto de altísimo impacto político.

El trasfondo: por qué Milei bajó del sorteo en EE.UU.

Desde el Gobierno explicaron que Milei adoptó una “respuesta silenciosa” frente a los escándalos que sacudieron a la AFA y a su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, quien también iba a estar presente en la ceremonia. En Balcarce 50 consideraron que no era conveniente exponerse públicamente con el dirigente en medio del “PDFgate”, la denuncia por la adulteración de documentos para sancionar a Estudiantes de La Plata, y la causa por evasión y lavado de dinero que involucra a la financiera Sur Finanzas.

La DGI presentó a finales de noviembre una denuncia en la Justicia Federal de Lomas de Zamora, en la que acusa a la empresa de lavar activos por más de 810.000 millones de pesos. Ese clima de tensión terminó de inclinar la balanza para que Milei cancelara el viaje.

El enojo de Washington y la caída de la agenda presidencial

En Estados Unidos generó desconcierto la decisión del mandatario argentino. Para la diplomacia norteamericana, Milei desperdició una oportunidad estratégica: iba a ser el único presidente extranjero en un palco que costó un millón y medio de dólares en auspicios, e incluso estaba previsto que pasara a buscar a Trump por la Casa Blanca para llegar juntos al Kennedy Center.

La suspensión de la visita obligó al Ejecutivo a desarmar actividades ya confirmadas, como una exposición ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos y una cena oficial en la embajada argentina, donde iba a participar el secretario de Estado, Marco Rubio.

En Washington se multiplicaron las críticas por la falta de “contacto fluido”, según reconocieron fuentes cercanas al gobierno estadounidense, que también cuestionaron que “nadie parece asesorar adecuadamente a Milei”.

La visita perdida: el rol clave de Bessent en la economía argentina

La cancelación del viaje de Bessent tiene un peso adicional porque el funcionario fue una pieza central para el Gobierno argentino en los últimos meses. Tras el triunfo electoral de La Libertad Avanza, se encargó de cerrar el swap con el Banco Central y realizó compras de pesos para dar estabilidad al mercado en momentos críticos.

Su respaldo público a Milei fue inmediato: escribió en su cuenta de X desde Corea del Sur para elogiar la “fortaleza” y la “visión” del Presidente, al tiempo que aseguró que los mercados deberían recibir “con entusiasmo” la financiación argentina hacia 2026. Milei le respondió celebrando la futura visita y agradeciendo el apoyo “incondicional”, incluso rematando el mensaje con un “¡MAGA!”, el lema trumpista.

La suspensión del viaje dejó en pausa lo que debía ser una señal de apoyo político y financiero, un gesto que el Gobierno esperaba mostrar hacia fin de año.

El impacto político de la tensión bilateral

El episodio también reavivó la interna dentro del propio gobierno argentino. Voces cercanas a la Casa Blanca señalaron que la comunicación con Buenos Aires perdió fluidez desde la salida de Santiago Caputo, quien manejaba buena parte del vínculo con Washington durante el primer año de gestión. Ahora, las expectativas están puestas en que el nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el canciller Pablo Quirno puedan recomponer rápidamente el canal político.

Mientras tanto, en la Casa Rosada sostienen que la decisión de Milei buscó evitar cualquier gesto que pudiera interpretarse como un aval a las conductas investigadas dentro de la AFA. Sin embargo, algunos funcionarios admiten en privado que la ausencia presidencial dejó al país sin representación institucional en un evento donde sí estarán Lionel Messi y Lionel Scaloni.

Qué puede pasar ahora entre Milei y la administración Trump

El enfriamiento diplomático no implica una ruptura, pero sí obliga a recalibrar la relación con Estados Unidos en un momento en el que Argentina necesita respaldo financiero, político y comercial. Para el Gobierno, el desafío será recomponer la señal de confianza y retomar la agenda bilateral que la visita de Bessent iba a impulsar.

De momento, Washington espera gestos concretos y una comunicación más estable. Y en Buenos Aires, mientras crece la expectativa por una posible reprogramación del viaje, crece también la preocupación por el ruido político que dejó una decisión que, según diplomáticos norteamericanos, “pudo evitarse”.