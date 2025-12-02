Massa pidió a la CGT “dar el debate” por la reforma laboral

La CGT recibió a Massa en una cumbre para frenar la reforma laboral

La nueva conducción de la CGT mantuvo un encuentro reservado con Sergio Massa en la sede de Sanidad, con un objetivo central: definir una estrategia común para bloquear la reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei sin consenso sindical.

En la cena, realizada en la sede de FATSA, los principales dirigentes cegetistas le solicitaron al ex candidato presidencial del PJ que aporte a la articulación entre los distintos sectores del peronismo en el Congreso, un punto clave para frenar o modificar el proyecto oficial.

Massa se comprometió a hacerlo y acudió junto al diputado nacional electo Guillermo Michel, quien también se puso a disposición de la central obrera.

El mensaje de Massa y la advertencia sobre el mercado laboral

Durante la reunión, Massa compartió su mirada sobre los desafíos del mundo del trabajo. “Hoy, donde la robótica y la Inteligencia Artificial están cambiando el trabajo y la mitad de la población económicamente activa está en la informalidad, la CGT tiene que asumir la responsabilidad de dar el debate”, les dijo.

Luego agregó una comparación que generó impacto entre los presentes: “La mitad de la población hoy no está alcanzada por lo que ustedes representan. Es como que la mitad de los autos de la Capital no supieran que el rojo en un semáforo es parar… Es un problema”.

Los gremialistas, en respuesta, le adelantaron a Massa que la CGT presentará su propio proyecto de reforma laboral en el Congreso, acompañado por una propuesta de reforma impositiva.

Expectativa por un llamado del Gobierno y negociaciones de último minuto

A pesar de las tensiones, los dirigentes cegetistas confirmaron que aguardan un llamado del Gobierno para discutir cambios en la iniciativa oficial, que será presentada el 9 de diciembre, un día antes del inicio de las sesiones extraordinarias.

En paralelo, dos líderes de la CGT mantuvieron una reunión secreta con el ministro del Interior, Diego Santilli, tras el cruce público durante la conferencia industrial de la UIA. Allí, el funcionario ratificó que existe voluntad de abrir una mesa de negociación.

Algo similar escuchó el jefe de la UOCRA, Gerardo Martínez, durante un intercambio con el asesor presidencial Santiago Caputo, luego de la reunión del Consejo de Mayo, en la que el dirigente endureció su postura y reclamó debatir “un modelo económico que apueste al desarrollo, al crecimiento y a la producción”.

Reuniones con gobernadores, diputados y pymes para bloquear la iniciativa

El encuentro con Massa forma parte de una serie de conversaciones que la CGT viene manteniendo con gobernadores, legisladores del PJ, diputados sindicales y representantes de pymes, todos preocupados por el impacto de la reforma laboral.

La semana pasada, la central obrera ya se había reunido con los referentes de Encuentro Federal —Miguel Ángel Pichetto, Emilio Monzó y Nicolás Massot— para analizar cómo frenar la iniciativa si el Gobierno decide avanzar sin acuerdos.

La CGT anticipa un diciembre conflictivo y teme despidos masivos

En la CGT admiten que “se encendieron las luces amarillas”. Pese a las señales informales de que podría haber negociaciones de último momento, el Gobierno mantiene en pie los artículos más duros del proyecto elaborado por Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación, que en la central obrera consideran una amenaza directa a su poder de representación.

Los dirigentes sindicales advierten que diciembre podría ser especialmente conflictivo, no solo por la reforma laboral, sino por el cierre de empresas y una posible ola de despidos si no se alcanza un acuerdo político.