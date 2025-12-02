El peronismo acordó el control de la Legislatura bonaerense
Con el peronismo alineado, Diputados bonaerenses mantiene el doble comando y reparte cargos en plena tensión política por el control legislativo.Legislativas02 de diciembre de 2025Juan Manuel Villarreal
El peronismo bonaerense terminó de definir las autoridades de la Cámara de Diputados y decidió sostener el esquema de doble comando que funcionó durante los últimos dos años. A partir del 10 de diciembre, la presidencia quedará nuevamente en manos de Alejandro Dichiara, mientras que en 2026 el sillón será para Alexis Guerrera, tal como estaba previsto en el entendimiento previo con el Frente Renovador.
La negociación, que en los últimos días tuvo varios capítulos de rosca interna, terminó de ordenarse este fin de semana, despejando dudas sobre posibles cambios en la conducción legislativa.
Cómo quedó el reparto de las vicepresidencias
Las vicepresidencias, otro punto clave en la arquitectura política de la Cámara, también quedaron definidas. Los lugares se repartirán entre Alexis Guerrera (Frente Renovador), Agustín Forchieri (PRO), Juanes Osaba (La Libertad Avanza) y Mariano Cascallares (Fuerza Patria).
La confirmación de Cascallares en una de las vicepresidencias puso fin a las especulaciones que lo ubicaban como posible presidente del cuerpo, un escenario que había tomado fuerza durante las últimas semanas.
La pulseada interna y la señal hacia Kicillof
El acuerdo ratificado implica que el gobernador Axel Kicillof no tendrá control directo sobre la Cámara de Diputados durante los próximos dos años, algo que en el peronismo se leyó como una señal política relevante hacia el interior del oficialismo bonaerense.
Dichiara ya había presidido la Cámara en 2024 bajo el mismo esquema de alternancia con Guerrera, y su continuidad refuerza el pacto interno que se mantuvo sin inconvenientes durante todo el período.
Un escenario legislativo complejo para el oficialismo
Aunque el peronismo logró ordenar la conducción del cuerpo, en la Legislatura reconocen que los próximos dos años serán especialmente difíciles para aprobar proyectos sensibles. El oficialismo contará con mayor margen para obtener mayoría simple, pero seguirá enfrentando fuertes obstáculos para alcanzar los dos tercios, un requisito clave para leyes estructurales o designaciones.
Con una oposición fragmentada, pero activa, el peronismo deberá sostener acuerdos permanentes para avanzar en iniciativas estratégicas.
El gobernador Jalil sacude al peronismo: Catamarca forma su propio bloque
Catamarca se baja del peronismo y suma un vuelco clave en la Cámara de Diputados. La Libertad Avanza pisa firme con su nueva primera minoría.
Presupuesto 2026: artículo enciende alarmas en territorios y en el Congreso
Legislaturas provinciales y concejos deliberantes rechazaron el artículo 30 del proyecto, que elimina garantías de financiamiento educativo y de defensa. La oposición dialoguista sigue con atención el rumbo del Presupuesto 2026, que deberá volver a dictaminarse desde cero en Diputados.
Abad propone un plus salarial para militares con formación académica
El proyecto impulsa un plus remunerativo para militares con estudios terciarios, universitarios o de posgrado costeados por cuenta propia.
El PRO se queda sin aire y LLA suma más poder
El PRO sufre un nuevo sacudón político: Lospennato deja su banca, Bongiovanni salta a LLA y el bloque amarillo queda con 14 diputados. Una sangría sin freno.
“Maleducado”, “inoperante” y “maltratador”: Jorge Macri se peleó con vecinos de Liniers y su reacción quedó expuesta en un video que recorre las redes
El jefe de Gobierno porteño protagonizó un tenso enfrentamiento con vecinos que le exigían respuestas por la inseguridad y el abandono del barrio. Entre gritos y chicanas, el mandatario terminó acusado de “soberbio” e “inútil”.
Quién es Madero y por qué su ascenso en Defensa genera polémica
Presti asciende a Guillermo Madero y se arma lío en Defensa: críticas, antecedentes explosivos y un movimiento que reaviva la pelea por los derechos humanos.
Arsénico en el agua de Ezeiza desata bronca y miedo entre vecinos que apuntan a Gastón Granados
Ezeiza sigue en alerta por los altos niveles de arsénico en el agua, mientras el silencio del intendente Granados genera indignación entre los vecinos, que temen por riesgos de cáncer, lesiones en la piel y problemas cardíacos.