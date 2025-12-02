En un movimiento que sorprendió incluso a parte del propio peronismo, los diputados nacionales de Catamarca —Fernanda Ávila, Sebastián Nóblega y el electo Fernando Monguillot— oficializaron su salida del bloque Unión por la Patria para conformar su propio espacio, bautizado “Elijo Catamarca”. La decisión, articulada directamente con el gobernador Raúl Jalil, altera de inmediato el equilibrio interno de la Cámara baja y deja al peronismo sin capacidad plena para retener la primera minoría.

El anuncio cayó en plena efervescencia política, en la previa a la jura de autoridades y en un Congreso atravesado por negociaciones frenéticas, pases inesperados y reposicionamientos impulsados por La Libertad Avanza. Mientras el peronismo intentaba cerrar filas y exhibir cohesión después de semanas de rumores sobre deserciones, la salida de los catamarqueños operó como una señal de que el reacomodamiento parlamentario todavía no terminó.

Un portazo con nombre propio

La movida tiene sello político claro: Jalil. El gobernador catamarqueño había dado indicios en los últimos meses de que no se alinearía automáticamente con la conducción clásica del bloque peronista, especialmente en la nueva etapa marcada por las políticas de Javier Milei. La creación de “Elijo Catamarca” es la formalización de ese distanciamiento y también un gesto directo hacia la Casa Rosada, que desde hace días trabaja para consolidar su propia arquitectura parlamentaria de cara al tratamiento de proyectos clave.

En la carta enviada a la presidencia de la Cámara, los tres legisladores solicitaron reconocimiento institucional inmediato del bloque, que tendrá a Nóblega como presidente y a Monguillot como secretario. El mensaje político fue inequívoco: Catamarca no se retira de la discusión nacional, pero ya no lo hará desde la estructura de Unión por la Patria.

Dentro del bloque peronista, la reacción mezcló resignación, sorpresa y un intento de minimizar el impacto. “Hay unidad, sin los catamarqueños”, deslizó un legislador, intentando correr la atención del portazo. Otro fue más cauto: “Somos la primera minoría, estamos uno arriba”. Ese optimismo, sin embargo, contrasta con los números que se manejan en los despachos, donde el riesgo de perder posiciones estratégicas empezó a sentirse con fuerza.

La batalla por la primera minoría

La salida de los tres diputados reacomodó de inmediato el conteo de voluntades. Hasta ayer el peronismo confiaba en conservar la primera minoría, un espacio decisivo para negociar lugares en comisiones, acceder a cargos de conducción interna y tener peso en la definición del funcionamiento de la Cámara. Pero con el desprendimiento catamarqueño, el tablero quedó emparejado y dio margen para que La Libertad Avanza avanzara un casillero más en su objetivo central: convertirse en el bloque más numeroso.

La discusión no es menor. El oficialismo libertario aspira a quedarse no solo con la presidencia —a cargo de Martín Menem— sino también con la vicepresidencia, espacio históricamente reservado para la primera minoría. Con ese movimiento, LLA acumularía poder institucional y capacidad de maniobra para impulsar la agenda legislativa del Gobierno.

En este contexto, la reunión de “pre labor” convocada por Menem para esta noche cobra una relevancia especial. Allí se discutirá el criterio para calcular la proporcionalidad entre bloques, una discusión técnica que puede definir quién queda arriba en un conteo muy ajustado. Todo indica que la salida de Catamarca favorece directamente al oficialismo.

Tensión interna y una unidad bajo revisión

Dentro del peronismo, la jornada fue un test de resistencia. A pesar del sacudón, el bloque ratificó a sus autoridades actuales: Germán Martínez como jefe, Cecilia Moreau como vicejefa y Paula Penacca como secretaria parlamentaria. La conducción se propuso como objetivo principal “evitar nuevas fugas y contener cualquier intento de fragmentación”, al menos hasta marzo, cuando la dinámica interna volverá a evaluarse.

El clima durante la reunión fue más político que técnico. Varios diputados insistieron en que la prioridad es “mantener una oposición firme ante reformas regresivas” y remarcaron que el momento requiere cohesión ante “una derecha reaccionaria que avanza con discursos de deshumanización”. La convivencia interna, sin embargo, quedó expuesta, con sectores que plantean diferencias respecto al rumbo que debe tomar el espacio en tiempos de reconfiguración política.

Uno de los protagonistas de la discusión fue el rol de los gobernadores. Mientras algunos mandatarios provinciales mantienen un alineamiento cerrado con el bloque, otros —como Jalil— optaron por estrategias propias, capaces de darles margen de negociación directa con el Ejecutivo nacional.

Lo que viene: poder, cargos y una Cámara en disputa

La sesión de mañana será decisiva. No solo se definirá la integración formal de los bloques, sino también la nueva distribución de cargos legislativos. Con LLA fortalecido por la fractura catamarqueña, el oficialismo encara el escenario con ventaja para reclamar espacios clave, mientras que el peronismo buscará salvaguardar su peso parlamentario en un contexto cambiante.

El nacimiento de “Elijo Catamarca” agrega una nueva dinámica a un Congreso donde los bloques tradicionales ya no explican por sí solos la correlación de fuerzas. En un escenario de alta volatilidad y sin mayorías automáticas, cada movimiento altera el mapa y obliga a recalcular estrategias. Jalil hizo su jugada. Ahora, el resto deberá acomodarse a un tablero que vuelve a cambiar.