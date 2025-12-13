Diputados: avanzan las comisiones con tensión por el reparto

El oficialismo dio un nuevo paso en su estrategia parlamentaria para garantizar la aprobación del Presupuesto 2026, en un contexto de tensión con bloques opositores que ya evalúan medidas judiciales. A última hora del viernes, la Cámara de Diputados oficializó la convocatoria para conformar las comisiones que serán clave para el debate del proyecto.

Comisiones clave y objetivos oficiales

El lunes 15 de diciembre, a las 15, se conformará la Comisión de Legislación Penal, que mantendría como presidenta a la cordobesa Laura Rodríguez Machado (exPRO, actualmente en La Libertad Avanza). Esta comisión revisará el proyecto denominado “Presunción de Inocencia Fiscal”, que modifica los montos necesarios para que ciertos hechos no se consideren delitos de evasión tributaria, elevando el piso de $1,5 millones a $100 millones.

Ese mismo día, a las 17, se constituirá la Comisión de Presupuesto y Hacienda, con Alberto “Bertie” Benegas Lynch (La Libertad Avanza) como presidente. El oficialismo apunta a emitir dictamen entre martes y miércoles para habilitar una sesión el jueves 18 de diciembre y lograr así la media sanción del Presupuesto, mientras la CGT prepara una movilización en Plaza de Mayo. Con los feriados de fin de año, el Senado contaría con cinco días hábiles para completar su tratamiento.

En la Cámara alta, la presidenta Victoria Villarruel convocó a conformar las comisiones vinculadas a las prioridades oficiales: Presupuesto y Hacienda; Trabajo y Previsión; Minería y Combustibles; y Justicia y Asuntos Penales. La comisión de Trabajo, presidida por Patricia Bullrich, se reunirá la próxima semana para avanzar con la reforma laboral, el proyecto más polémico del Gobierno.

Tensiones y judicialización

La convocatoria del presidente de Diputados, Martín Menem, generó fricciones por la distribución de los lugares en las comisiones. “No respetaron el D’Hont y tampoco hay proporcionalidad. Ofrecen más lugares en comisiones menores para compensar lo que te sacan en las de mayor importancia y dárselo a sus socios y aliados”, afirmó un diputado presente en las reuniones.

En particular, la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que cuenta con 49 lugares, mantiene a La Libertad Avanza con 20 o 21 sillas, mientras que el bloque peronista pierde dos lugares frente a lo que le correspondería según D’Hont.

El interbloque PRO-UCR mantiene sus 4 representantes, pero Unidos verá reducido su cupo de 4 a 3, lo que genera malestar entre sus miembros, incluidos gobernadores que forman parte del bloque.

“Se puso sobre la mesa la opción de ir a la justicia por una cautelar para frenar este reparto que está haciendo Menem para darle lugares a Jalil, a Jaldo y al PRO y la UCR”, explicó un legislador de Unidos. Desde el oficialismo buscan bajarle el tono, prometiendo espacios en bicamerales y otras comisiones, pero el escenario refleja un Congreso ya tensionado por la inminente discusión del Presupuesto.