La senadora de Unidad Ciudadana Anabel Fernández Sagasti asumió este viernes como integrante del Consejo de la Magistratura y formalizó así su desembarco en el organismo que selecciona y remueve jueces en todo el país. La ceremonia, breve pero cargada de gestos políticos, fue encabezada por el presidente de la Corte Suprema y del propio Consejo, Horacio Rosatti, en el histórico Palacio de Tribunales.

El acto en Tribunales y el marco institucional de la jura

El juramento se realizó en el Salón Bermejo y siguió lo establecido en la Acordada 37/2025, la norma que regula la renovación de los representantes del Poder Legislativo dentro del cuerpo. Con la asunción de Fernández Sagasti, el Senado completa su esquema de recambio para este período, en un contexto donde cada silla del Consejo tiene fuerte peso sobre el futuro de la Justicia federal.

Durante el acto estuvieron presentes los consejeros Sebastián Amerio, Diego Barroetaveña, Agustina Díaz Cordero, Álvaro González, Alberto Marqués, Vanesa Siley y Mariano Recalde, junto con autoridades del Poder Judicial que siguieron de cerca la ceremonia.

Quiénes acompañaron a la nueva consejera

Además de los integrantes del Consejo, asistieron funcionarios de alto rango del Poder Judicial: el administrador general Alexis Varady, el secretario general del organismo, Mariano Pérez Roller, y el secretario de Desarrollo Institucional de la Corte Suprema, Juan Pablo Lahitou. La presencia del núcleo técnico del máximo tribunal reflejó la importancia institucional del nombramiento.

Según fuentes judiciales, la jura se desarrolló “sin sorpresas y con total normalidad”, aunque en los pasillos de Tribunales no pasó desapercibido el alineamiento político de la senadora, una de las figuras centrales del kirchnerismo en el Senado.

Un recambio clave en medio de la renovación legislativa

La incorporación de Fernández Sagasti forma parte del proceso de renovación de representantes legislativos que integran el Consejo de la Magistratura. Tanto la Cámara de Diputados como el Senado deben actualizar periódicamente a sus delegados en el organismo, garantizando la presencia de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria.

En este caso, la llegada de la senadora mendocina completa el esquema del Senado y deja al Consejo nuevamente integrado según las reglas vigentes, en un momento en que se acumulan concursos, subrogancias y expedientes disciplinarios que requieren definiciones.

El rol del Consejo y la importancia del movimiento político

El Consejo de la Magistratura es el órgano encargado de evaluar, seleccionar y elevar ternas de candidatos para ocupar cargos judiciales, además de intervenir en procedimientos disciplinarios y posibles destituciones de magistrados. Cada cambio en su composición altera automáticamente el equilibrio político interno y puede influir en decisiones clave del sistema judicial.

Para el oficialismo y la oposición, cada lugar cuenta. La llegada de Fernández Sagasti, cercana a la conducción del kirchnerismo, se interpreta como un movimiento que reconfigura las correlaciones de fuerza en un organismo que, de por sí, atraviesa un año cargado de tensiones institucionales.