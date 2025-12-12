Fernández Sagasti juró como nueva representante del Senado en el Consejo de la Magistratura
Anabel Fernández Sagasti juró en el Consejo de la Magistratura y se reacomoda el mapa judicial. Rosatti lideró un acto cargado de señales políticas.Política12 de diciembre de 2025Juan Manuel Villarreal
La senadora de Unidad Ciudadana Anabel Fernández Sagasti asumió este viernes como integrante del Consejo de la Magistratura y formalizó así su desembarco en el organismo que selecciona y remueve jueces en todo el país. La ceremonia, breve pero cargada de gestos políticos, fue encabezada por el presidente de la Corte Suprema y del propio Consejo, Horacio Rosatti, en el histórico Palacio de Tribunales.
El acto en Tribunales y el marco institucional de la jura
El juramento se realizó en el Salón Bermejo y siguió lo establecido en la Acordada 37/2025, la norma que regula la renovación de los representantes del Poder Legislativo dentro del cuerpo. Con la asunción de Fernández Sagasti, el Senado completa su esquema de recambio para este período, en un contexto donde cada silla del Consejo tiene fuerte peso sobre el futuro de la Justicia federal.
Durante el acto estuvieron presentes los consejeros Sebastián Amerio, Diego Barroetaveña, Agustina Díaz Cordero, Álvaro González, Alberto Marqués, Vanesa Siley y Mariano Recalde, junto con autoridades del Poder Judicial que siguieron de cerca la ceremonia.
Quiénes acompañaron a la nueva consejera
Además de los integrantes del Consejo, asistieron funcionarios de alto rango del Poder Judicial: el administrador general Alexis Varady, el secretario general del organismo, Mariano Pérez Roller, y el secretario de Desarrollo Institucional de la Corte Suprema, Juan Pablo Lahitou. La presencia del núcleo técnico del máximo tribunal reflejó la importancia institucional del nombramiento.
Según fuentes judiciales, la jura se desarrolló “sin sorpresas y con total normalidad”, aunque en los pasillos de Tribunales no pasó desapercibido el alineamiento político de la senadora, una de las figuras centrales del kirchnerismo en el Senado.
Un recambio clave en medio de la renovación legislativa
La incorporación de Fernández Sagasti forma parte del proceso de renovación de representantes legislativos que integran el Consejo de la Magistratura. Tanto la Cámara de Diputados como el Senado deben actualizar periódicamente a sus delegados en el organismo, garantizando la presencia de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria.
En este caso, la llegada de la senadora mendocina completa el esquema del Senado y deja al Consejo nuevamente integrado según las reglas vigentes, en un momento en que se acumulan concursos, subrogancias y expedientes disciplinarios que requieren definiciones.
El rol del Consejo y la importancia del movimiento político
El Consejo de la Magistratura es el órgano encargado de evaluar, seleccionar y elevar ternas de candidatos para ocupar cargos judiciales, además de intervenir en procedimientos disciplinarios y posibles destituciones de magistrados. Cada cambio en su composición altera automáticamente el equilibrio político interno y puede influir en decisiones clave del sistema judicial.
Para el oficialismo y la oposición, cada lugar cuenta. La llegada de Fernández Sagasti, cercana a la conducción del kirchnerismo, se interpreta como un movimiento que reconfigura las correlaciones de fuerza en un organismo que, de por sí, atraviesa un año cargado de tensiones institucionales.
El giro militar de Milei: Presti juró en Defensa con apoyo de EE.UU.
Presti asumió en Defensa con uniforme y respaldo político. Se viene un giro castrense fuerte y un reordenamiento que ya mete ruido en la tropa.
“Resultados lapidarios”: el fallo por fumigaciones en Tandil deja a Lunghi contra las cuerdas
La Procuración bonaerense recomendó suspender la ordenanza que regula las fumigaciones en la ciudad. El dictamen advierte que los agroquímicos aplicados cerca de espejos y cauces naturales no cumplen con los estándares de protección y reabre la preocupación por la calidad del agua en los balnearios, donde muchos vecinos se bañan durante el verano.
Magario repasó seis años de gestión y destacó nuevas obras educativas en la Provincia
La vicegobernadora bonaerense destacó junto a Axel Kicillof el camino iniciado hace seis años y remarcó la apertura de un nuevo jardín en Necochea y avances en Lomas de Zamora.
El tarifazo de Franco Flexas a productores inundados reaviva quejas por abandono y falta de gestión en General Viamonte
La suba del 184% en la Tasa Vial desató el malestar de la comunidad, que reclama por caminos intransitables, canales sin mantenimiento, obras hidráulicas que no llegan, escuelas rurales sin transporte, falta de personal en el hospital municipal y una crisis habitacional en aumento.
Amenazas a Milei: otro arresto en el Conurbano
Operativo en González Catán: cayó el usuario que prometía matar a Milei. Seguimiento digital, allanamiento y tensión creciente en la seguridad presidencial.
Un estudio reveló el perfil político del votante que rechaza a Milei
Una encuesta de CELAG destapó cómo piensan millones de argentinos que rechazan a Milei: bronca económica, rechazo a privatizaciones y pedido de unidad.
Apertura 2026 confirmado: fechas, clásicos y el día del Boca–River
El calendario fue oficializado tras el sorteo del 10 de diciembre y contempla interzonales, clásicos y el inicio de la competencia el 24 de enero.