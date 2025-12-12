Presti juró en Defensa con uniforme y marca un giro histórico en la conducción militar

El teniente general Carlos Alberto Presti llegó al Salón Blanco con uniforme de gala y un mensaje implícito que en el oficialismo definieron como “gestual pero no menor”. Con su asunción, la cartera de Defensa inicia un cambio de era: por primera vez desde el retorno democrático, un militar conduce el área desde el inicio de una gestión y con un gabinete que tendrá mayoría castrense.

La ceremonia, breve y protocolar, fue encabezada por el presidente Javier Milei y reunió a ministros, funcionarios, familiares y mandos de las Fuerzas Armadas. Con la jura, Presti quedó habilitado para avanzar en una reestructuración profunda que ya venía negociando desde hace semanas.

Un gabinete con impronta militar y continuidad política

La conformación del equipo de colaboradores de Presti terminó de definirse en las últimas horas y confirma una señal clara: la nueva gestión sumará entre cinco y seis altos mandos militares en funciones clave, acompañados apenas por dos civiles. La lógica responde a una estrategia híbrida.

Por un lado, el flamante ministro mantendrá parte del andamiaje político-administrativo heredado de Luis Petri, quien dejó el cargo para asumir como diputado nacional. Por el otro, reintroducirá oficiales de carrera en áreas operativas que, durante los últimos años, habían quedado en manos civiles.

En el Gobierno aseguran que la decisión busca “ordenar la maquinaria interna” y fortalecer la conducción militar en niveles donde la tensión por la cadena de mando era persistente.

El gesto de Estados Unidos y la señal geopolítica

La presencia del embajador estadounidense Peter Lamelas fue uno de los datos más comentados del acto. El enviado de la Casa Blanca asistió por segunda vez en pocos días a una jura de gabinete, después de haber participado de la asunción de Alejandra Monteoliva en Seguridad.

La relación entre Presti y la Embajada ya venía consolidándose: Lamelas compartió recientemente agenda con Milei y la cúpula militar en la presentación de los F-16 en Río Cuarto. Para el Gobierno, esa foto fue clave para reforzar el alineamiento estratégico con Estados Unidos y la OTAN.

Desde la sede diplomática destacaron que la llegada de los aviones caza “fortalece la defensa aérea argentina” y afianza la coordinación militar bilateral.

La agenda caliente: IOSFA, salarios y el objetivo de destrabar compras

El nuevo titular de Defensa enfrentará un inicio de gestión cargado de urgencias. Uno de los puntos críticos es la situación de IOSFA, la obra social militar que arrastra una deuda millonaria y una caída sostenida en la calidad de sus prestaciones. Con más de 600 mil afiliados, la regularización del sistema se volvió prioridad.

Otro desafío inmediato es la recomposición salarial de las fuerzas, un reclamo que se profundizó en el último trimestre del año.

En paralelo, Presti buscará impulsar una negociación geopolítica compleja: lograr que el Reino Unido levante la prohibición para que la Argentina pueda adquirir armamento o equipamiento con componentes británicos. Según fuentes castrenses, Estados Unidos podría presionar para flexibilizar esa restricción y ampliar el abanico de compras disponibles.

La transición política y la escena interna en Casa Rosada

La jura dejó varios momentos que alimentaron la lectura política. Entre los presentes estuvieron Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; Diego Santilli; Sandra Pettovello; Alejandra Monteoliva; Mariano Cúneo Libarona; y Mario Lugones. También dijeron presente Patricia Bullrich y Luis Petri, hoy senadores.

Uno de los episodios que llamó la atención ocurrió cuando todos los asistentes se pusieron de pie al mismo tiempo, producto de un gesto de Karina Milei dirigido únicamente a los ministros para reorganizar la foto oficial. El movimiento colectivo generó un murmullo entre los invitados.

Otro foco de interés fue la presencia de Santiago Caputo, quien intercambió un saludo breve con Eduardo “Lule” Menem pero evitó sentarse a su lado pese a que había un asiento libre. Varias miradas se posaron en esa señal interna.

Quién es Carlos Alberto Presti, el nuevo hombre fuerte de Defensa

Presti es un militar de carrera, egresado en 1987 del Colegio Militar como subteniente de infantería. Ocupó cargos operativos de alto nivel: fue comandante de la IV Brigada Aerotransportada, jefe del Regimiento de Asalto Aéreo 601 y director del propio Colegio Militar.

También integró misiones internacionales como jefe del batallón argentino de paz en Haití y se desempeñó como agregado de Defensa en embajadas de Centroamérica. A fines de 2023 fue designado jefe del Estado Mayor General del Ejército, una decisión que implicó el pase a retiro de 22 oficiales superiores más antiguos.

En esta nueva etapa, no renunciará a su estatus militar: estará en condición de Disponibilidad, figura que le permite ejercer el cargo hasta seis meses sin perder antigüedad y computando ese tiempo para su retiro.

Un giro que Milei venía preparando desde hace meses

La llegada de Presti fue uno de los movimientos más postergados del Ejecutivo. Milei recién habilitó la salida de Petri después de concretar la incorporación de los F-16, un hito que el Gobierno consideraba indispensable antes de mover las fichas del área.

Con esta designación, el Presidente termina de cerrar una transición extensa y envía una señal de orden en una cartera clave: más presencia militar, más alineamiento con Estados Unidos y un respaldo explícito al nuevo ministro para reorganizar la cúpula del Estado Mayor Conjunto y las tres fuerzas desde el primer día.