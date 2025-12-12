Mauricio Macri cerrará el año con un acto central de la Fundación Pensar, un movimiento que en el PRO interpretan como un mensaje directo para Javier Milei y como un paso clave para reordenar a un partido que busca recuperar identidad en medio de su mayor reducción parlamentaria desde 2003. Con un PRO “purificado” tras el éxodo de dirigentes hacia La Libertad Avanza, el expresidente aprovechará la previa de las sesiones extraordinarias para fijar postura sobre el Presupuesto 2026 y la reforma laboral, dos ejes que marcarán el pulso político del verano.

El evento, realizado en el Hotel Abasto y encabezado por Macri junto a María Eugenia Vidal, funcionará como un punto de inflexión interno: un relanzamiento partidario, un gesto de autonomía frente al Gobierno y una señal hacia afuera en un cierre de año convulsionado.

El rol de Pensar y el objetivo de reconstruir agenda

La elección del ámbito no es casual. Pensar, bajo el liderazgo político de Vidal, volvió a convertirse en el espacio desde el cual el macrismo busca reconstruir equipos técnicos, recuperar agenda y dejar atrás la imagen de mero acompañante del oficialismo libertario. El PRO participó del Consejo de Mayo durante 2024, pero puertas adentro reconocen que la dinámica cambió: acompañarán las iniciativas del Gobierno, pero ya no a libro cerrado.

El macrismo pretende fijar una línea clara: apoyo cuando haya coincidencias y autonomía cuando existan diferencias. “Vamos a acompañar el Presupuesto y las reformas”, repiten en el bloque, aunque aclaran que la reforma laboral deberá estudiarse y recibir aportes propios. La discusión, remarcan, tendrá un terreno clave: “Arranca en el Senado; nunca fuimos fuertes ahí”.

Un PRO más chico pero más homogéneo

La fuga de legisladores hacia La Libertad Avanza —que redujo al bloque de Diputados de 40 a 12 y al de Senadores de 7 a apenas 3— consolidó un diagnóstico interno que hoy se repite sin matices. “El PRO termina purificado; los que quedan son amarillos puros”, deslizó un dirigente del Consejo Nacional. Otro fue incluso más directo: “Los manchados ya no están; preferible ser pocos pero puros”.

Ese proceso, lejos de generar dramatismo, fortaleció la idea de que el partido puede recuperar cohesión y un perfil político más definido, incluso frente a un Gobierno con el que comparte parte del electorado.

El Presupuesto 2026 y la advertencia por la coparticipación

El acompañamiento al Presupuesto está lejos de ser un cheque en blanco. Días atrás, Jorge Macri planteó ante Manuel Adorni y Diego Santilli que el aval dependerá de que el proyecto incorpore explícitamente el 3,5% de coparticipación que la Corte Suprema reconoció a la Ciudad. Según explicó, esos fondos deben transferirse de manera semanal, tal como establece el acuerdo vigente. “El pago no es por goteo; vamos a pedir que esté expresado en el Presupuesto”, insistió.

Ese condicionamiento se convirtió en una primera prueba de la nueva etapa del PRO: acompañamiento sí, sumisión no.

Un vínculo con Milei que entra en una nueva fase

En 2025, el PRO ya no será un socio de apoyo automático para el oficialismo. La hoja de ruta que prepara Macri es clara: discutirán ley por ley, marcarán diferencias cuando sea necesario y reforzarán una voz propia que, reconocen, se diluyó durante 2024.

El acto de Pensar será la última aparición pública del año y funcionará como un mensaje interno y externo. Con un auditorio colmado y clima de relanzamiento, Macri buscará reordenar al partido, reafirmar su autonomía y fijar las reglas del vínculo con Milei en la antesala de semanas decisivas en el Congreso.

Un escenario político que anticipa tensiones en 2026

En las puertas de un año marcado por el debate del Presupuesto, reformas estructurales y negociaciones intensas, el PRO se prepara para volver a tener peso propio en el Parlamento. El cierre en el Hotel Abasto —un cuatro estrellas inspirado en la estética del tango porteño, con salones amplios y gastronomía ecléctica— aportará la escenografía para un capítulo nuevo en la interna opositora.

Macri, con un partido más chico pero más homogéneo, buscará reconstruir volumen político, disputar agenda y reposicionar al PRO como una opción competitiva de cara a 2027.