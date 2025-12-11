Lomas de Zamora: más de 4.000 escrituras entregadas en 2025

El Municipio de Lomas de Zamora realizó un nuevo acto de firmas y entrega de escrituras en el Parque Municipal Eva Perón, en el marco del programa “Mi Barrio, Mi Escritura”, una iniciativa que se desarrolla junto al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La jornada permitió que más familias del Distrito recibieran la documentación definitiva que acredita la titularidad de sus casas.

Con esta instancia, el Municipio alcanzó un total de más de 4.000 escrituras entregadas en lo que va del año, un número que consolida el avance de una política pública destinada a garantizar seguridad jurídica y fortalecer un derecho esencial para los hogares lomenses.

Según destacaron desde la gestión local, el programa permitió que vecinos y vecinas de los 14 Centros de Gestión Municipal (CGM) pudieran completar el proceso de regularización dominial, avanzar con la firma de sus documentos y obtener finalmente el título de propiedad.

El Municipio remarca que sostener estas acciones resulta clave para reforzar la identidad barrial, brindar mayor tranquilidad a las familias y asegurar que cada vivienda cuente con el respaldo legal correspondiente. De esta manera, continúa una línea de trabajo orientada a la ampliación de derechos y al acompañamiento permanente en un paso determinante para la vida de cada hogar.

Preservación urbana: el Municipio continúa reacondicionando calles adoquinadas

En paralelo a las políticas de acceso a la documentación, Lomas de Zamora avanza con obras destinadas a la recuperación del espacio público, especialmente en aquellas zonas donde el patrimonio urbano tiene un valor histórico fundamental. En este sentido, sigue adelante el programa “Adoquinadores de la Comunidad”, una iniciativa centrada en poner en valor más de 400 cuadras adoquinadas del Distrito.

El objetivo del plan es doble: preservar la identidad tradicional de los barrios y optimizar la circulación vehicular. Durante las últimas semanas, las cuadrillas municipales concretaron tareas de reparación sobre Pueyrredón y Medrano, en Banfield, y en José María Paz, entre Av. Meeks y Nóbrega, en Temperley. Estos trabajos se suman a los que ya habían sido finalizados meses atrás en España, Pringles, 25 de Mayo y Vago, donde se completaron distintas etapas de restauración.

Un trabajo artesanal que recupera el patrimonio urbano

El programa se basa en la técnica de bacheo granítico, un tipo de intervención que se diferencia de las obras tradicionales en asfalto u hormigón. El proceso requiere levantar los sectores deteriorados del empedrado, reparar la superficie y recolocar los adoquines originales para reestablecer la nivelación adecuada de la calzada.

Durante cada intervención se realiza desmonte, limpieza, nivelación, aplicación de cemento y reutilización del material existente, lo que permite conservar las características propias del adoquinado histórico y asegurar durabilidad y seguridad vial. Además de mejorar la fluidez del tránsito, este tipo de superficie contribuye a reducir la velocidad vehicular y ofrece mejores niveles de absorción durante los días de lluvia.

Una política que apunta al mantenimiento y la identidad local

Desde la gestión municipal señalan que estas obras no solo permiten mejorar la infraestructura cotidiana de los barrios, sino que también cumplen un rol clave en la protección del patrimonio urbano lomense. El adoquinado, además de ser parte de la historia de la ciudad, aporta un carácter distintivo que se busca preservar a través de intervenciones cuidadosas y de carácter artesanal.

Así, las políticas de regularización dominial y recuperación urbana avanzan de manera simultánea en Lomas de Zamora, combinando acciones destinadas a fortalecer derechos con obras que acompañan el desarrollo y la identidad de los barrios del Distrito.