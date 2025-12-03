El Municipio de Lomas de Zamora avanza con la consolidación del Consejo de Seguridad y Justicia, un espacio que integra una mesa de política criminal donde el Municipio, el Ministerio de Seguridad de la Provincia y la Policía articulan acciones con el objetivo de llevar más tranquilidad a los barrios y a las familias lomenses. En este marco, el intendente Federico Otermín mantuvo una reunión de trabajo con el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, para profundizar los lineamientos del Consejo y avanzar en nuevas herramientas de cooperación.

“La seguridad es una prioridad absoluta para el Gobierno de la Comunidad. Hoy dimos un paso más en el marco del Consejo de Seguridad y Justicia, un espacio que estamos consolidando con una mesa de política criminal, donde el Municipio, el Ministerio de Seguridad y la Policía trabajamos con un único objetivo: llevar más tranquilidad a nuestros barrios y familias”, señaló Otermín durante el encuentro.

El Jefe Comunal destacó que el Municipio y la Provincia trabajan en un nuevo convenio de cooperación “para fortalecer el análisis y la toma de decisiones basadas en evidencia y con mayor coordinación operativa”, y remarcó la articulación con el ministro Alonso. También subrayó el acompañamiento permanente del gobernador Axel Kicillof en las políticas de seguridad.

Otermín puso en valor además el rol de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora en la construcción del Consejo, que se impulsa junto al rector Diego Molea y la decana de la Facultad de Derecho y presidenta del Consejo, María Fernanda Vázquez. De la reunión también participaron la secretaria General del Municipio, Aldana Scillama, y el secretario de Seguridad, Maximiliano Tonani.

Por su parte, el ministro Javier Alonso destacó la iniciativa del Municipio y la importancia de conformar un espacio amplio y multisectorial. “Estamos muy contentos con la iniciativa del Municipio de crear este Consejo donde participe la Universidad y todas las fuerzas vivas de la comunidad. Es fundamental para pensar estrategias y construir tranquilidad pública. A todo el trabajo territorial del Municipio vamos a sumar nuestra capacidad de análisis criminal e inteligencia, y la articulación con jueces y fiscales federales y provinciales”, afirmó.

Asimismo, el ministro indicó que el objetivo es definir acciones concretas en cada barrio, junto a la comunidad y el gobierno local, “para detener a los delincuentes y generar más oportunidades de crecimiento para las familias”.

La estructura del Consejo incluye representantes municipales, provinciales y nacionales, junto con autoridades de la Justicia Federal y del Departamento Judicial de Lomas. También forman parte las fuerzas políticas, los Foros de Seguridad de las 14 localidades del distrito y organizaciones comunitarias. Una de sus primeras tareas es la elaboración del Mapa de Actores de la Seguridad y la Justicia en Lomas, una herramienta clave para fortalecer la estrategia de prevención y respuesta ante el delito.

Mientras avanza el fortalecimiento del Consejo, el Municipio también llevó adelante acciones vinculadas a la salud pública. El Hospital “Dr. Oscar Alende” realizó una jornada intensiva de controles ginecológicos en la que más de 150 mujeres accedieron a estudios y atenciones especializadas de manera gratuita. Durante la actividad se realizaron exámenes mamarios, tomas de Papanicolau (PAP), colposcopías, ecografías ginecológicas y mamografías.

Este tipo de controles periódicos son fundamentales para la prevención y detección temprana de patologías de importancia, como el cáncer de cuello uterino, además de permitir abordar consultas relacionadas con anticoncepción o síntomas vinculados a la menopausia. La iniciativa se enmarca en las políticas municipales orientadas a garantizar el acceso a la salud preventiva y acercar servicios esenciales a la comunidad.

Con estas acciones, Lomas de Zamora continúa consolidando un modelo de gestión basado en la coordinación institucional, el compromiso territorial y la ampliación de derechos tanto en materia de seguridad como de salud para las y los vecinos del distrito.