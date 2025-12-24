Gray: "Merecemos tarifas justas y dignas, no este disparate"
El intendente municipal del distrito de Esteban Echeverría, Fernando Gray, apuntó contra la gestión de Javier Milei.Municipales24 de diciembre de 2025Soledad Castellano
El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, apuntó contra la gestión de Javier Milei: "Números que asustan y agravan el sufrimiento de las familias: durante la gestión de Milei el gasto de los hogares del AMBA en servicios públicos tras el recorte de subsidios subió 561%, tres veces más que la inflación. Merecemos tarifas justas y dignas, no este disparate".
Por otro lado, dijo que "La gestión de Milei ya dejó casi 5.000 empleadores menos en la Provincia de Buenos Aires. Se perdieron 9.500 puestos de trabajo, muchos de manera definitiva. Empresas que cerraron y nunca volvieron a contratar. Este es el resultado de una apertura indiscriminada que destruye a la producción nacional y de un Estado que renuncia a planificar, proteger y desarrollar una política industrial capaz de sostener empleo, inversión y futuro".
Por otro lado, Fernando Gray entregó diplomas y medallas a 273 egresadas y egresados del Plan FinEs, en Monte Grande.
"Celebro su esfuerzo y compromiso con la educación, que abre puertas y nuevas oportunidades. Mi compromiso sigue firme: acompañar a quienes buscan formarse y crecer", cerró.
