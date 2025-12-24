Tigre: progresa la construcción del futuro Teatro Municipal de El Talar
El intendente de Tigre, Julio Zamora, supervisó los trabajos ejecutados con fondos del Gobierno local. Contará con 1.200 m2, un auditorio central con capacidad para más de 270 espectadores, camarines y sanitarios.
En El Talar, el Municipio de Tigre avanza con la construcción de un nuevo teatro para la comunidad. El intendente Julio Zamora recorrió la obra donde se está realizando la estructura del techo de sala, del SUM y del foyer. A su vez, se llevan adelante labores de albañilería como: revoques, contrapisos, carpetas e instalaciones sanitarias y de agua.
"En tiempos de ajuste y falta de obra pública, el acceso a la cultura es un derecho para todos los vecinos. Hoy estamos recorriendo la obra del Teatro Municipal de El Talar que va a ser un lugar de encuentro para toda la comunidad donde fluya el arte", expresó el jefe comunal de Tigre.
El teatro contará con 1.200 m2, un auditorio central con capacidad para más de 270 espectadores, camarines y sanitarios. Permitirá que instituciones educativas y organizaciones puedan realizar visitas y disfrutar de diversos espectáculos. Por otro lado, el Gobierno local lleva adelante la construcción de un espacio de similares características en la localidad de Don Torcuato.
