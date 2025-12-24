José C. Paz reafirmó su compromiso con la educación
La gestión del senador provincial e intendente en uso de licencia, Mario Ishii, concretó la entrega de 143 certificados a vecinos y vecinas que completaron la formación en Recreadores de Grupo durante todo el año 2025.Municipales24 de diciembre de 2025Soledad Castellano
Se trata de la capacitación dictada por la Escuela de Psicología Social y el Centro de Emergentes Sociales (CES) de la Secretaría de Gobierno municipal.
En representación del Senador Ishii, la intendente interina de José C. Paz, Lorena Espina, encabezó la ceremonia junto al Secretario de Gobierno, Pablo Mansilla y la Directora del Centro de Emergentes Sociales, Instructora Claudia De María.
El acto estuvo cargado de emoción y reconocimiento al esfuerzo de los graduados, quienes durante meses se prepararon para convertirse en agentes de cambio social en sus propios barrios.
Los nuevos Recreadores de Grupo egresados de la Diplomatura en Psicología Social Comunitaria de la Escuela Josephine de la Riviere están ahora capacitados para utilizar el juego como herramienta fundamental para fortalecer vínculos, promover el aprendizaje y generar crecimiento colectivo. Podrán desarrollar su labor en escuelas, jardines de infantes, centros comunitarios, colonias de vacaciones, espacios de salud mental, programas sociales y grupos de adultos mayores, infancias, adolescencias y familias, brindando un servicio invaluable a toda la comunidad paceña.
Este primer año de formación marca el inicio de un camino profesional que continuará en 2026 con la segunda parte de la carrera.
Desde el Municipio se reafirmó el compromiso con la capacitación de los vecinos, entendiendo que invertir en educación y herramientas psicosociales es invertir en el bienestar de toda la sociedad. "José C. Paz, reconocida como Ciudad del Aprendizaje por la UNESCO, demuestra una vez más que la formación ciudadana y el desarrollo comunitario son pilares fundamentales de la gestión municipal", indicaron.
