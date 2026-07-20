Passaglia: "Ya llevamos pavimentados 87 barrios"

El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, compartió un video en sus redes sociales para mostrar el resultado de la repavimentación de calle Almafuerte, una intervención que comenzó a principios de julio sobre uno de los principales corredores de circulación del centro de la ciudad.

Desde el sector intervenido, el jefe comunal informó que ya fue renovado el tramo comprendido entre las calles España y Pellegrini. Además, remarcó la importancia de la obra debido a que por esa arteria circula el transporte público.

Una calle renovada para mejorar la circulación

“Estamos en calle Almafuerte, una calle que hasta hace poco era de adoquines, y más que de adoquines estaba emparchada y era intransitable. Es una calle importante porque por acá pasa el colectivo, y ahora está ya repavimentada desde calle España hasta calle Pellegrini para que se pueda circular mejor y más seguro”, expresó Passaglia.

La intervención sobre Almafuerte comenzó el pasado 6 de julio. Mientras se desarrollaron los trabajos, el corte del tránsito obligó a modificar temporalmente los recorridos de numerosas líneas de colectivos urbanos que circulan por el sector.

La repavimentación busca recuperar una calle que presentaba un importante deterioro y optimizar las condiciones de circulación tanto para los vehículos particulares como para el transporte público.

Passaglia respondió a los cuestionamientos por los barrios

Durante el mismo video, el intendente se refirió a quienes cuestionan el alcance de las obras de pavimentación impulsadas por el Municipio.

“Y para todos los quejosos de la vida que van a comentar ‘¿y los barrios?’, les aclaro que ya llevamos pavimentados 87 barrios”, afirmó.

Passaglia también aseguró que las tareas continúan desarrollándose en diferentes puntos de San Nicolás y mencionó intervenciones recientes en los barrios Colombini y California.

“De hecho, acabamos de venir de barrio Colombini y California, y vamos a seguir trabajando en toda la ciudad”, sostuvo.

El plan de mejoramiento vial de San Nicolás

La repavimentación de calle Almafuerte forma parte del programa de mejoramiento vial que el Municipio lleva adelante en distintos sectores de San Nicolás.

El objetivo de las intervenciones es renovar las calles deterioradas, mejorar la seguridad vial y facilitar la circulación vehicular y del transporte público en diferentes puntos de la ciudad.