La ciudad bonaerense de San Nicolás de los Arroyos se convirtió este jueves en el epicentro de una de las manifestaciones religiosas más concurridas del país. En el marco del 42° aniversario de la primera aparición de la Virgen María del Rosario, miles de fieles llegaron desde distintas provincias argentinas y también desde Uruguay y Perú para participar de la tradicional celebración.

El santuario “El Campito”, con capacidad para recibir hasta nueve mil personas de pie, volvió a ser el punto de encuentro de las familias y peregrinos que se acercaron con ofrendas y expresiones de devoción.

Procesiones y celebraciones religiosas

La festividad comenzó la noche anterior, cuando arribó la peregrinación a pie proveniente de Buenos Aires y, de manera simultánea, partió una procesión desde la vecina localidad de La Emilia. Cánticos y rezos acompañaron el trayecto hasta el Campito, donde la imagen de San Nicolás de Bari, patrono de la ciudad y la diócesis, fue presentada ante los fieles en una vigilia de oración cargada de expectativa.

Al iniciar la medianoche, monseñor Hugo Santiago, obispo de la Diócesis de San Nicolás, encabezó la misa de bienvenida a María. Más tarde, el prelado presidió también la misa central, que se realizó pasadas las 16 horas. En su homilía, desarrollada bajo el lema “María, vos sos nuestra esperanza”, el obispo recordó palabras del Papa León XIV y llamó a mantener la fe frente a las dificultades cotidianas.

Un momento de unión y esperanza

La jornada tuvo su punto culminante en la procesión de la imagen de la Virgen por las calles aledañas al santuario, que concluyó con el tradicional paso bajo la lluvia de pétalos en la explanada principal. Allí, miles de fieles se reunieron en un clima de agradecimiento y esperanza renovada.

El interior del santuario permaneció colmado, con devotos que acercaron flores, manteles bordados, botellas de vino y distintos presentes como signo de gratitud. Estos gestos llegaron no solo desde diferentes regiones del país, sino también desde Uruguay y Perú.

Presencia de autoridades y acompañamiento municipal

El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, participó activamente de la celebración. Junto a su pareja, ofreció una ofrenda floral a la imagen de la Virgen como muestra de respeto y devoción. Además, representantes del Concejo Deliberante, miembros del ejército y de la prefectura acompañaron la jornada, que también incluyó la entonación del Himno Nacional Argentino.

El rector del Santuario, Pbro. Gustavo Salse, destacó el trabajo del municipio en la organización y agradeció a la comunidad y a los servidores que hicieron posible el desarrollo de la celebración.