El intendente municipal del partido de Chacabuco, Darío Golía, participó del acto por el 125° aniversario de la Escuela Primaria N°16 'Justo José de Urquiza', ubicada en el Paraje San Vicente.

Durante la celebración, se llevaron adelante emotivos reconocimientos a la comunidad educativa de la escuela, recordando y homenajeando a ex directivos y alumnos, algunos de los cuales se encontraban allí presentes. También fueron reconocidos ex miembros de la Cooperadora.

“Nosotros creemos que la educación debe ser para todos, haya un alumno, diez, cien o los que sean. Tenemos que trabajar para sostener nuestro sistema educativo a lo largo y ancho de nuestra Patria, de nuestra provincia y de nuestro Chacabuco. Es una alegría poder estar acá celebrando el 125º aniversario. Felicitarla a Luciana, a todos los docentes, y uno no puede dejar de emocionarse cuando escucha las palabras de la comunidad que forma parte de la historia de esta Escuela”, indicó Golía en el comienzo de su alocución.

El Jefe Comunal también hizo una mención especial “a las maestras rurales, por su vocación de servicio, muchas veces con difícil acceso por las inclemencias del tiempo, tanto para ellas como para los alumnos y alumnas. Esa docencia es un acto de amor, de formación de los futuros ciudadanos. Agradezco el esfuerzo a las familias”.

Antes de finalizar, Golía expresó: “debemos también proyectar el futuro, que tiene que ver con industrializar la ruralidad, para que el sector tenga servicios, conectividad. Hay mucho para pensar, soñar, trabajar y para nunca resignarse”.

En la toma de la palabra, también se encontraron la Directora del Establecimiento, Luciana Muñoz; la ex docente, Egles Rizzi; el ex alumno «Tato» Rinaldi; y la Jefa Distrital de Educación, Andrea Castronuevo.

Antes de la finalización, alumnos y alumnas de las escuelas N° 19 y N° 47 llevaron adelante la obra teatral con títeres Peter Pan. Por último, se pudo disfrutar del espectáculo del ballet folclórico Terra Danza a cargo de la Prof. Raquel Taborda.

El intendente Darío Golía recibió a la Fundación del Hospital Municipal que renovó sus autoridades

El Intendente Municipal del distrito de Chacabuco, Darío Golía, recibió este martes en su despacho a miembros de la Fundación del Hospital Municipal “Nuestra Señora del Carmen”, que recientemente renovó sus autoridades. De esa forma, Jorge Caticha quedó designado como nuevo Presidente de la entidad.

Las autoridades realizaron un balance de lo trabajado en 2025, con la nueva aparatología de última generación adquirida para el Hospital Municipal, y los proyectos a trabajar para el próximo año. Además, se analizaron las nuevas necesidades y proyectaron nuevas inversiones.

En el encuentro también participaron Germán Blaiotta y Horacio Spataro, de la Fundación del Hospital; el Secretario General del Municipio, Gustavo Masci; el Secretario de Salud del Municipio, Sebastián Bozzini; y la Directora del Hospital Municipal, Mariela Nawojczyk.