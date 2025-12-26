Fiorini resaltó al sector de la salud como motor de crecimiento de Junín
El intendente subrayó la relevancia que tienen las instituciones que prestan servicios de salud para la atracción de personas de otras ciudades.Municipales26 de diciembre de 2025Soledad Castellano
En el marco de la inauguración de las nuevas instalaciones de la clínica de vanguardia “DePhazz” ubicada en Primera Junta 19, el intendente juninense Juan Fiorini felicitó a la familia Pucchetta por la inversión para el desarrollo de esta propuesta innovadora en materia de medicina, y subrayó la relevancia que tienen las instituciones que prestan servicios de salud para la atracción de personas de otras ciudades, con el consiguiente derrame económico que eso genera en otras actividades y rubros.
Algunos de los programas y tratamientos que se brindarán en este nuevo centro de atención de “DePhazz” son obesidad y control metabólico; antiage, estimulación del colágeno y belleza regenerativa; manejo del estrés, ansiedad y alivio emocional; desconexión y buenos hábitos; desconexión y spa, entre otros. Además, el lugar cuenta con habitaciones inteligentes y piscina de relajación que transforman a la institución en una clínica de vanguardia, con una mirada proactiva, integral y preventiva, que combina medicina funcional, terapias holísticas y experiencias de bienestar profundo, acompañando procesos de transformación real y consciente.
El intendente municipal Juan Fiorini declaró: “Me pone muy contento ver cómo crecen las empresas en Junín y para nosotros como gobierno municipal nos da mucho placer poder acompañar estos actos de inauguración, porque son días muy importantes y quedan para la historia en este caso de la familia Pucchetta”.
Asimismo, el jefe comunal contó que “hace un año atrás mi cuerpo me jugó una mala pasada y en ese momento acudí a estas instalaciones donde pude conocer a Pilo, ver cómo trabajan y la calidad con la que prestan el servicio de atención, al igual que los diferentes programas para abordar una situación de crisis como las que el cuerpo a veces nos presenta”. Posteriormente, recalcó que “me pone muy contento estar nuevamente acá y ver el crecimiento de las instalaciones que experimenta ‘DePhazz’”.
“Para nosotros es muy importante que este crecimiento institucional tenga lugar en Junín y quiero agradecerles por decidir invertir y arriesgar en la ciudad para el desarrollo de una propuesta innovadora y distinta, a pesar de todas las dificultades y complejidades que hacen que el contexto nunca sea el ideal para hacerlo”, valoró el jefe comunal y sumó: “Esta inversión promueve la generación de más oportunidades y puestos de trabajo para juninenses, con la consolidación de Junín como centro de referencia a nivel regional en materia de salud”.
Fiorini también resaltó que “esta inversión también derrama en otros sectores y actividades económicas, porque promueve la atracción de mucha gente de afuera que viene a cuidar de su salud y prevenir, pero también muchas de esas personas también aprovechan para conocer Junín, ir hasta la Laguna, comprar en un comercio cercano o comer en algún local gastronómico. De esta manera se genera un movimiento muy significativo en la economía por medio del cuidado de la salud y por eso nos interesa hacer crecer el Clúster de Salud, porque en Junín contamos con muchísimas instituciones vinculadas al sector”.
“En un contexto social donde muchas veces de mucha ansiedad y donde por momentos abunda la sobreinformación, todos precisamos de algún momento de desconexión y que la ciudad cuente con un espacio como ‘Dephazz’ para eso es muy importante. Felicito a la familia Puchetta nuevamente y saben que cuentan con el Gobierno de Junín para todo lo que precisen”, finalizó Fiorini.
Mar del Plata se afirma como epicentro del turismo joven
El corredor nocturno de Playa Grande concentra la movida juvenil y redefine el mapa turístico de la costa.
Alak: "Es el fin de la decadencia y el renacimiento de la ciudad"
El intendente de La Plata, Julio Alak, reinauguró el Salón Dorado con sus históricos vitrales completamente restaurados. Como parte de la primera etapa de obras en el lugar, también se refaccionaron los pisos.
Salliqueló inauguró asfalto y sumó nuevo equipamiento municipal
Con una inversión de 1.050 millones de pesos, el Municipio inauguró el asfalto del Barrio Solidaridad II y presentó nuevo equipamiento junto a autoridades provinciales.
Moreno: Kicillof visitó el Hospital y entregó nuevas ambulancias
El Gobernador supervisó los trabajos en el Hospital “Mariano y Luciano de la Vega” y completó la entrega de 425 ambulancias desde el inicio de su gestión.
Un ranking global lo revela: ¿cuál es el club argentino más convocante?
Según datos del sitio especializado Transfermarkt, una institución del fútbol nacional lidera el promedio de espectadores en el mundo y deja atrás a gigantes del Viejo Continente.
Ley de Inocencia Fiscal: las claves de la reforma tributaria
El Senado convirtió en ley el proyecto impulsado por el Gobierno, que introduce cambios en Ganancias, eleva los montos de evasión penal y redefine los controles fiscales. A quiénes alcanza y qué modifica el nuevo régimen.
Encuesta sobre alquileres expone el impacto de la desregulación en el AMBA
El relevamiento describe cambios contractuales, mayor incertidumbre y tensiones diarias para acceder a la vivienda, en un mercado sin reglas claras tras el DNU 70/2023.