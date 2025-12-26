En el marco de la inauguración de las nuevas instalaciones de la clínica de vanguardia “DePhazz” ubicada en Primera Junta 19, el intendente juninense Juan Fiorini felicitó a la familia Pucchetta por la inversión para el desarrollo de esta propuesta innovadora en materia de medicina, y subrayó la relevancia que tienen las instituciones que prestan servicios de salud para la atracción de personas de otras ciudades, con el consiguiente derrame económico que eso genera en otras actividades y rubros.

Algunos de los programas y tratamientos que se brindarán en este nuevo centro de atención de “DePhazz” son obesidad y control metabólico; antiage, estimulación del colágeno y belleza regenerativa; manejo del estrés, ansiedad y alivio emocional; desconexión y buenos hábitos; desconexión y spa, entre otros. Además, el lugar cuenta con habitaciones inteligentes y piscina de relajación que transforman a la institución en una clínica de vanguardia, con una mirada proactiva, integral y preventiva, que combina medicina funcional, terapias holísticas y experiencias de bienestar profundo, acompañando procesos de transformación real y consciente.

El intendente municipal Juan Fiorini declaró: “Me pone muy contento ver cómo crecen las empresas en Junín y para nosotros como gobierno municipal nos da mucho placer poder acompañar estos actos de inauguración, porque son días muy importantes y quedan para la historia en este caso de la familia Pucchetta”.

Asimismo, el jefe comunal contó que “hace un año atrás mi cuerpo me jugó una mala pasada y en ese momento acudí a estas instalaciones donde pude conocer a Pilo, ver cómo trabajan y la calidad con la que prestan el servicio de atención, al igual que los diferentes programas para abordar una situación de crisis como las que el cuerpo a veces nos presenta”. Posteriormente, recalcó que “me pone muy contento estar nuevamente acá y ver el crecimiento de las instalaciones que experimenta ‘DePhazz’”.

“Para nosotros es muy importante que este crecimiento institucional tenga lugar en Junín y quiero agradecerles por decidir invertir y arriesgar en la ciudad para el desarrollo de una propuesta innovadora y distinta, a pesar de todas las dificultades y complejidades que hacen que el contexto nunca sea el ideal para hacerlo”, valoró el jefe comunal y sumó: “Esta inversión promueve la generación de más oportunidades y puestos de trabajo para juninenses, con la consolidación de Junín como centro de referencia a nivel regional en materia de salud”.

Fiorini también resaltó que “esta inversión también derrama en otros sectores y actividades económicas, porque promueve la atracción de mucha gente de afuera que viene a cuidar de su salud y prevenir, pero también muchas de esas personas también aprovechan para conocer Junín, ir hasta la Laguna, comprar en un comercio cercano o comer en algún local gastronómico. De esta manera se genera un movimiento muy significativo en la economía por medio del cuidado de la salud y por eso nos interesa hacer crecer el Clúster de Salud, porque en Junín contamos con muchísimas instituciones vinculadas al sector”.

“En un contexto social donde muchas veces de mucha ansiedad y donde por momentos abunda la sobreinformación, todos precisamos de algún momento de desconexión y que la ciudad cuente con un espacio como ‘Dephazz’ para eso es muy importante. Felicito a la familia Puchetta nuevamente y saben que cuentan con el Gobierno de Junín para todo lo que precisen”, finalizó Fiorini.