El intendente de Berazategui, Carlos Balor, difundió su primer mensaje oficial desde que asumió la conducción del Municipio, tal como establece la Ley Orgánica de los Municipios. La comunicación estuvo marcada por un tono profundamente emotivo, con referencias directas al impacto que atraviesa la comunidad tras la partida del Dr. Juan José Mussi.

Balor destacó a Mussi como su “maestro, guía y referente” a lo largo de casi cuarenta años de trabajo conjunto, subrayando que su legado será la brújula que oriente cada decisión de la gestión municipal. En ese sentido, remarcó que su Gobierno mantendrá la esencia, el estilo y la humanidad que caracterizaron al histórico Jefe comunal, una figura clave en la identidad política de Berazategui.

El Intendente también anunció que las redes sociales del Dr. Mussi permanecerán abiertas como un espacio de memoria, homenaje y cercanía con los vecinos y vecinas del distrito. El mensaje culminó con un reconocimiento al equipo que acompañó al ex Intendente durante años y con la reafirmación del compromiso de seguir trabajando bajo los valores de la Gestión Mussi. “En el corazón siempre. En Berazategui siempre. Mussi siempre”, expresó Balor al cerrar su publicación.

Reunión con el Gabinete para reafirmar la continuidad de la gestión

En paralelo a la publicación del mensaje oficial, Carlos Balor encabezó una reunión de trabajo con el Gabinete municipal que acompañó al Dr. Juan José Mussi. El objetivo del encuentro fue repasar la agenda de gestión vigente y coordinar el avance de las políticas públicas que se encuentran en ejecución.

Durante la reunión, Balor hizo hincapié en la importancia de sostener la cohesión del equipo y reafirmó la decisión de continuar la línea de trabajo impulsada por Mussi. “Honrar su legado con responsabilidad, unidad y compromiso” fue la premisa que planteó como guía para esta etapa, en la que se busca garantizar la continuidad de los proyectos estratégicos para el desarrollo de la ciudad.

Los funcionarios repasaron obras, programas y acciones que siguen ejecutándose desde las distintas áreas municipales. Coincidieron en fortalecer la presencia del Estado local en cada barrio, en sintonía con la impronta de cercanía que caracterizó al histórico Intendente.

Balor subrayó que la gestión seguirá enfocada en “construir la ciudad que el Dr. Mussi soñó para todos los berazateguenses y que amó profundamente”, destacando el rol del equipo que formó parte de su conducción. El encuentro reafirmó la continuidad de la Gestión de Juan José Mussi, considerado un eje central del actual período de Gobierno.

Berazategui celebra una nueva edición del Festival Nacional “Cine Bajo la Luna”

En otro orden, la comuna informó que este sábado 6 y domingo 7 de diciembre, el Parque de la Estación Ferroviaria de Ranelagh (Av. Sabin e/ 362 y 363) será nuevamente escenario del Festival Nacional de Cortometrajes “Cine Bajo la Luna”. A partir de las 18.30, vecinos y vecinas podrán disfrutar de su 6ta edición en dos jornadas de proyecciones al aire libre, con acceso libre y gratuito.

Organizado por la Municipalidad de Berazategui, a través de la Secretaría de Cultura y Educación, este clásico encuentro cultural presentará más de 20 cortometrajes de distintos géneros, realizados por productores audiovisuales locales y de todo el país.

Además, el Complejo Cultural Municipal La Casa de la Estación abrirá sus puertas para que las infancias disfruten sus propuestas. También estará el Móvil de Cultura Colectiva y la Feria Regalá Cultura; habrá música en vivo y una amplia variedad de actividades para disfrutar en familia.

Los vecinos y vecinas que lo deseen podrán sumarse y votar su corto favorito. Se premiará al mejor cortometraje berazateguense y general; y también se realizarán menciones especiales.