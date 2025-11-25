El intendente de Berazategui, Juan José Mussi, falleció este lunes a los 84 años luego de afrontar un grave problema pulmonar. El histórico dirigente del peronismo transitaba su sexto mandato al frente del partido bonaerense, después de asumir en 2023.

En efecto, Mussi fue electo como intendente de Berazategui en 1987, 1991, 2003, 2007, 2019 y 2023.

Era médico formado en la Universidad Nacional de La Plata, comenzó su actividad institucional como concejal. Su primer mandato como intendente llegó en 1987. Además, Mussi fue convocado en 1994 por Eduardo Duhalde para ocupar el Ministerio de Salud provincial, cargo que mantuvo durante la gestión de Felipe Solá hasta 2002. Un año más tarde regresó a la intendencia de Berazategui, donde se mantuvo hasta 2010, cuando Cristina Fernández de Kirchner lo incorporó a su gabinete nacional.

Tras su deceso, intendentes e intendentas bonaerenses expresaron su pesar desde las redes sociales.

El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, dijo: "despedimos a Juan José Mussi, una institución dentro del peronismo bonaerense y un dirigente que dejó una huella profunda en la vida política y social de nuestra provincia. Su partida nos duele, pero también nos convoca a honrar su legado: un legado de trabajo, cercanía con su pueblo y compromiso inquebrantable con los más humildes".

"Mussi fue mucho más que un intendente. Fue un referente, un maestro y un ejemplo de vocación pública. Berazategui lo despide, pero toda la provincia lo llora. Que su memoria siga guiando el camino de quienes creemos en una política humana, solidaria y profundamente comprometida con su gente", dijo.

El alcalde de Castelli, Francisco Echarren, expresó desde X "se nos fue un imprescindible. Descanse en paz querido Doctor, compañero incansable en el sueño de construir una Argentina más justa. Intendente, Ministro pero siempre militante. Un abrazo enorme a toda la familia. Lo vamos a recordar siempre".

En tanto, Julio Cesar Marini, alcalde de Benito Juárez, dijo: "Dejó de estar con nosotros el gran compañero Juan José Mussi. No solo fue un excelente intendente sino una muy buena persona".

Desde Bolívar, Marcos Pisano comentó "Gran dirigente e intendente de su querida Berazategui, donde transformó a través de la gestión infinitas realidades".

El jefe comunal de Lanús, Julián Álvarez, indicó desde sus redes: "Lamentamos profundamente el fallecimiento del compañero Juan José Mussi, histórico intendente de Berazategui y dirigente peronista. Nuestras condolencias para su familia, en especial su hijo Patricio, y para los vecinos y vecinas de su querida ciudad".

En tanto, el alcalde del Partido de La Costa, Juan de Jesús, indicó "Recibí con profunda tristeza la noticia del fallecimiento del intendente de Berazategui, Juan José Mussi. Se va un gran amigo y compañero de militancia política, social y sanitaria. Mussi fue varias veces intendente de su querido Berazategui, legislador provincial y Ministro de Salud de PBA. Su trayectoria y dedicación dejan una huella imborrable".

Desde La Matanza, Fernando Espinoza señaló "Con profunda tristeza despedimos al querido Dr. Juan José Mussi, un intendente ejemplar y un peronista de corazón. Se nos fue un grande. El mejor homenaje es acompañar a su familia y compañeros para seguir honrando su legado y sus convicciones".

El alcalde de Chacabuco, Darío Golía, indicó desde X: "Mi más sentido pésame ante la partida de un gran dirigente y mejor persona. Abrazo fuerte a la familia y compañeros".

Mariano Cascallares, alcalde de Almirante Brown, dijo: "Despido con profunda tristeza a ese maestro y referente de los intendentes, y al enorme cuadro y militante del Peronismo que fue el amigo y compañero JUAN JOSÉ MUSSI. Acompaño a sus familiares, conocidos y al querido pueblo de Berazategui en este difícil momento".

En tanto, el alcalde de Carlos Casares, Daniel Stadnik, dijo "Lamento profundamente el fallecimiento del Dr. Juan José Mussi, un dirigente de enorme trayectoria para Berazategui y para el peronismo. Fue intendente en seis oportunidades, dedicó su vida al servicio público y su compromiso con la comunidad siempre estuvo por encima de todo. Su legado, su entrega y su vocación de servicio permanecerán como ejemplo para todos nosotros. Expreso mi acompañamiento a su familia, a sus seres queridos y a toda la comunidad de Berazategui en este doloroso momento".

La mandamás de Moreno, Mariel Fernández, también dedicó palabras a la memoria de Mussi: "El regalo más hermoso que puede tener un intendente es ser amado por el pueblo de su municipio. Recibo la noticia de tu partida en la casa de Abel Ayala, su abuela está llorando, le acabo de avisar que su intendente falleció. Hasta siempre compañero, que te reciba la Virgencita de Luján y la Santa Evita".

En tanto, la intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi, escribió en sus redes: "Hasta siempre, compañero. Hoy despedimos a Juan José Mussi, un hombre que honró la función pública con una entrega absoluta a su comunidad. Acompaño a su familia y a los vecinos de Berazategui en este momento difícil".

Leo Nardini, alcalde de Malvinas Argentinas, indicó "Lamento profundamente el fallecimiento del compañero Juan José Mussi, un dirigente que dedicó su vida entera a mejorar la calidad de vida de su gente en Berazategui. Se fue un intendente que dejó una huella imborrable y que fue ejemplo de dedicación por sus vecinos/as para nuestra generación. Se fue un emblema del Peronismo Bonaerense".

"Acompaño a su familia, a sus seres queridos y a toda la comunidad de Berazategui en este momento tan doloroso. Su legado seguirá vivo en cada obra y en cada hecho construído", dijo Nardini.

Andrés Watson, mandamás de Florencio Varela, sostuvo "Juan José, te despedimos con gratitud y con el cariño que supiste ganarte en toda nuestra región. Fuiste un intendente querido, un militante incansable, un amigo y un vecino siempre presente para tu comunidad.Tu manera de trabajar, tu cercanía con la gente y tu compromiso inquebrantable dejaron una marca que nos acompañará para siempre a quienes te admiramos y compartimos la gestión pública con vos. Gracias por tu ejemplo, por tu entrega y por todo lo que hiciste por tu pueblo. Con mucho afecto y respeto, acompañamos a tu familia, a tus seres queridos y a toda Berazategui en este momento tan doloroso".

Julio Zamora, intendente de Tigre, dijo: "Lamento profundamente el fallecimiento de Juan José Mussi, histórico intendente de Berazategui. Su compromiso con la gestión pública y con su comunidad será recordado. Mis condolencias a su familia y seres queridos en este difícil momento".

Por su parte, el alcalde de Escobar, Ariel Sujarchuk, dijo "Lamentamos el fallecimiento de Juan José Mussi, peronista, militante, e intendente de Berazategui gracias al apoyo permanente de sus vecinos y vecinas. Le envío un fuerte abrazo y condolencias a familiares y amigos. Le pido a Dios que los acompañe en este momento de dolor".

Mario Ishii, alcalde de José C. Paz, desde X indicó "Hondo pesar por el fallecimiento del Dr. Juan José Mussi, histórico dirigente peronista y seis veces intendente de Berazategui, referente indiscutido de la política bonaerense. Su incansable compromiso con los vecinos dejó una huella profunda de gestión, militancia y vocación de servicio.Mis condolencias a sus familiares, seres queridos y a toda la comunidad de Berazategui en este doloroso momento".

En tanto, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, escribió en sus redes: "QEPD compañero Juan José Mussi, maestro de intendentes que supo ganarse el corazón del pueblo de Berazategui con su peronismo a diario. Abrazo de corazón a su familia, compañeros y amigos".

Federico Achával, intendente de Pilar, dijo: "Despedimos con mucho dolor a Juan José Mussi, intendente de Berazategui con una gran trayectoria y profundo compromiso con la idea de una patria más justa y solidaria".

Por su parte, el alcalde de Esteban Echeverría, Fernando Gray, lo despidió desde sus redes: "Con profunda tristeza quiero despedir al compañero Juan José Mussi, un gran referente de la política bonaerense y una figura clave en la historia de Berazategui, su lugar en el mundo. A Juan José lo conocí desde chico. Siempre tuvo una palabra de aliento y siempre valoré sus puntos de vista y opiniones. Dedicó su vida al servicio público, tanto en la Provincia como en la Nación. Quiero enviar mi más sinceras condolencias y un fuerte abrazo a Patricio, a su familia y seres queridos en este momento de dolor. Que descanses en paz".

En tanto, el mandamás de General Las Heras, Javier Osuna, dijo "Que triste noticia. Era un gusto compartir con el cada encuentro.

Referente indiscutido del mundo de los Intendentes y del Peronismo Bonaerense. Se ganó el respeto y la admiración de cada uno de nosotros y sobre todo de su Pueblo".

El alcalde de Marcos Paz, Ricardo Curutchet, escribió en sus redes: "Lamento el fallecimiento de Juan José Mussi, un intendente ejemplar y comprometido que marcó un camino y trabajó hasta el último día para cuidar a los vecinos y vecinas de Berazategui. Acompañamos a sus familiares y amigos en este difícil momento".

En tanto, el intendente de Salto, Ricardo Alessandro, comentó "Adiós a un histórico compañero. Con mucha tristeza recibimos la noticia de la partida de Juan José Mussi. Un militante de toda la vida y un intendente que lo dio todo por Berazategui, dejando una huella imborrable en la provincia de Buenos Aires. Quiero enviar un fuerte abrazo a su hijo Patricio y a toda su familia en este difícil momento. Los acompañamos en el dolor. Hasta siempre, compañero Juan José".

Héctor Olivera, alcalde de Tordillo, también expresó su pesar desde redes: "lamentamos la desaparición de un gran peronista, de un hombre que amó y cuidó a su pueblo como pocos dirigentes. Despedimos con tristeza al compañero Juan José Mussi, intendente histórico de Berazategui. De mi parte y de la de todos los peronistas de Tordillo, acompañamos a la familia del Dr. Mussi en esta hora de dolor y luto".

"Se nos va un peronista de ley y nos deja la inspiración de lo que fue su obra en estos 84 años: trabajar para que la gente esté todos los días un poco mejor", dijo Olivera.

El jefe comunal de La Plata, Julio Alak, también escribió en sus redes: "Juan José querido, partiste a la inmortalidad dejándonos un inmenso ejemplo de militancia al servicio del Pueblo y de la Patria. Tu honestidad moral, lucidez política, compromiso con los más necesitados, valentía y enorme representatividad política son valores que deben guiarnos a todos en nuestra lucha por una Patria Libre, Justa y Soberana. Gracias Juan José querido. Fuiste un ejemplo para todos y vivirás siempre en nuestros corazones. Que Dios, Perón y Evita te tengan siempre en la gloria".