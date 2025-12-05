Marino: "Patagones se merece un acceso como corresponde”

El intendente Ricardo Marino encabezó la inauguración oficial del primer tramo de la obra de renovación del acceso a Carmen de Patagones por la calle Hipólito Yrigoyen, una intervención que abarca el sector comprendido entre Mascarello y Boulevard Moreno. Junto a él estuvieron la secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios, Pamela Baffoni, y el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Cristian Duarte. Antes del acto formal, el jefe comunal compartió un momento con los vecinos de los barrios cercanos que se acercaron a acompañar la presentación.

La ceremonia reunió a representantes de Oriente Construcciones —empresa a cargo de la obra—, integrantes de las comisiones de Fomento de Villa del Carmen y La Loma, Gabriel Luquez y Rosalía Jones, respectivamente, además de funcionarios municipales, concejales, autoridades educativas, referentes gremiales de la Construcción, representantes de la Asociación Empleados de Comercio, el delegado del Ministerio de Trabajo en la ciudad, Fabián Firmapaz, y otras instituciones de la comunidad.

Un proyecto trabajado desde el inicio de la gestión

Durante su intervención, la secretaria Pamela Baffoni resaltó el acompañamiento de los presentes y subrayó que esta fue la primera obra desarrollada junto al intendente al comenzar la gestión. Explicó que todas las áreas de su cartera participaron activamente en el diseño y ejecución del proyecto, y agradeció especialmente al personal de Servicios, al equipo técnico y a los trabajadores de la empresa adjudicataria por su compromiso, que permitió alcanzar un resultado de alta calidad.

Marino también recordó los inicios de esta iniciativa: fue uno de los proyectos priorizados en sus primeras reuniones con el gobernador de la provincia de Buenos Aires y con el ministro Gabriel Katopodis, quienes le solicitaron seleccionar una obra significativa para el distrito. Según explicó, eligió intervenir el ingreso a la ciudad porque “Patagones se merece un acceso como corresponde”. A su vez, destacó que la obra se completó dentro del plazo estipulado de ocho meses desde la firma del convenio.

Avances, próximas etapas y nuevos proyectos

El intendente agradeció el acompañamiento de las áreas municipales, el Concejo Deliberante y la empresa constructora en cada instancia del proceso. Señaló que el tramo inaugurado constituye “el 50% del proyecto total” y adelantó que ya se trabaja en la siguiente fase, que incluirá el desarrollo de laterales, espacios verdes y nuevos elementos urbanísticos para completar la transformación del acceso.

Además, Marino anticipó que el Municipio continuará ejecutando obras de relevancia en distintos puntos del distrito. Entre ellas mencionó la licitación de una nueva rotonda en la calle Juan Domingo Perón y Avenida de la Constitución, la próxima inauguración del boulevard Celedonio Miguel con iluminación renovada, la inspección eléctrica del loteo Sosa, el inicio de las obras del Instituto de Formación Docente y la concreción de la defensa costera incluida en el presupuesto provincial. “Seguiremos trabajando para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”, afirmó.

Ampliación en el CAPS Villa Morando: una obra complementaria en salud

En paralelo al avance de la obra principal sobre Yrigoyen, el Municipio informó que se encuentran en etapa final los trabajos de ampliación del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Villa Morando, a cargo de las Secretarías de Salud y de Planeamiento, Obras y Servicios.

La intervención contempla la construcción de un nuevo espacio de depósito destinado a mejorar la organización interna y brindar mejores condiciones de resguardo de insumos esenciales. La ampliación responde a una necesidad puntual del servicio y permitirá optimizar la logística y el almacenamiento, fortaleciendo así la prestación del sistema de salud comunitaria.

El proyecto incluye una superficie cubierta de 8,75 m², conectada al edificio existente mediante una estructura semicubierta que aporta protección climática. La obra se ejecuta bajo sistema tradicional sobre platea de hormigón, con muros de ladrillos cerámicos y una cubierta de chapa de zinc sostenida por estructura metálica. Además, incorpora una abertura de aluminio, puerta reforzada y un sistema de ventilación adecuado para garantizar el resguardo del material sanitario.