Marino: "Patagones se merece un acceso como corresponde”
El intendente inauguró la primera etapa de la renovación del acceso por Hipólito Yrigoyen y adelantó nuevos proyectos en marcha para el distrito.Municipales05 de diciembre de 2025Andrés Montero
El intendente Ricardo Marino encabezó la inauguración oficial del primer tramo de la obra de renovación del acceso a Carmen de Patagones por la calle Hipólito Yrigoyen, una intervención que abarca el sector comprendido entre Mascarello y Boulevard Moreno. Junto a él estuvieron la secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios, Pamela Baffoni, y el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Cristian Duarte. Antes del acto formal, el jefe comunal compartió un momento con los vecinos de los barrios cercanos que se acercaron a acompañar la presentación.
La ceremonia reunió a representantes de Oriente Construcciones —empresa a cargo de la obra—, integrantes de las comisiones de Fomento de Villa del Carmen y La Loma, Gabriel Luquez y Rosalía Jones, respectivamente, además de funcionarios municipales, concejales, autoridades educativas, referentes gremiales de la Construcción, representantes de la Asociación Empleados de Comercio, el delegado del Ministerio de Trabajo en la ciudad, Fabián Firmapaz, y otras instituciones de la comunidad.
Un proyecto trabajado desde el inicio de la gestión
Durante su intervención, la secretaria Pamela Baffoni resaltó el acompañamiento de los presentes y subrayó que esta fue la primera obra desarrollada junto al intendente al comenzar la gestión. Explicó que todas las áreas de su cartera participaron activamente en el diseño y ejecución del proyecto, y agradeció especialmente al personal de Servicios, al equipo técnico y a los trabajadores de la empresa adjudicataria por su compromiso, que permitió alcanzar un resultado de alta calidad.
Marino también recordó los inicios de esta iniciativa: fue uno de los proyectos priorizados en sus primeras reuniones con el gobernador de la provincia de Buenos Aires y con el ministro Gabriel Katopodis, quienes le solicitaron seleccionar una obra significativa para el distrito. Según explicó, eligió intervenir el ingreso a la ciudad porque “Patagones se merece un acceso como corresponde”. A su vez, destacó que la obra se completó dentro del plazo estipulado de ocho meses desde la firma del convenio.
Avances, próximas etapas y nuevos proyectos
El intendente agradeció el acompañamiento de las áreas municipales, el Concejo Deliberante y la empresa constructora en cada instancia del proceso. Señaló que el tramo inaugurado constituye “el 50% del proyecto total” y adelantó que ya se trabaja en la siguiente fase, que incluirá el desarrollo de laterales, espacios verdes y nuevos elementos urbanísticos para completar la transformación del acceso.
Además, Marino anticipó que el Municipio continuará ejecutando obras de relevancia en distintos puntos del distrito. Entre ellas mencionó la licitación de una nueva rotonda en la calle Juan Domingo Perón y Avenida de la Constitución, la próxima inauguración del boulevard Celedonio Miguel con iluminación renovada, la inspección eléctrica del loteo Sosa, el inicio de las obras del Instituto de Formación Docente y la concreción de la defensa costera incluida en el presupuesto provincial. “Seguiremos trabajando para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”, afirmó.
Ampliación en el CAPS Villa Morando: una obra complementaria en salud
En paralelo al avance de la obra principal sobre Yrigoyen, el Municipio informó que se encuentran en etapa final los trabajos de ampliación del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Villa Morando, a cargo de las Secretarías de Salud y de Planeamiento, Obras y Servicios.
La intervención contempla la construcción de un nuevo espacio de depósito destinado a mejorar la organización interna y brindar mejores condiciones de resguardo de insumos esenciales. La ampliación responde a una necesidad puntual del servicio y permitirá optimizar la logística y el almacenamiento, fortaleciendo así la prestación del sistema de salud comunitaria.
El proyecto incluye una superficie cubierta de 8,75 m², conectada al edificio existente mediante una estructura semicubierta que aporta protección climática. La obra se ejecuta bajo sistema tradicional sobre platea de hormigón, con muros de ladrillos cerámicos y una cubierta de chapa de zinc sostenida por estructura metálica. Además, incorpora una abertura de aluminio, puerta reforzada y un sistema de ventilación adecuado para garantizar el resguardo del material sanitario.
Golía: "Nosotros creemos que la educación debe ser para todos"
El intendente de Chacabuco, Darío Golía, participó del 125° aniversario de la Escuela N° 16 del Paraje San Vicente y allí defendió la educación pública.
Berazategui inicia un nuevo capítulo: el mensaje de Balor y la reafirmación del camino de Mussi
El Intendente publicó su primer mensaje oficial y encabezó una reunión con el Gabinete para garantizar la continuidad de la gestión del Dr. Juan José Mussi.
Alak y Kicillof refuerzan la seguridad en La Plata con la entrega de 40 móviles policiales
La acción apunta a modernizar los recursos policiales y fortalecer la presencia preventiva en todos los barrios de la ciudad. Estuvo presente el ministro Alonso.
Alberti acelera cambios en seguridad, servicios y obra pública
El Municipio avanza con la implementación del Sistema Multiagencias, la ampliación del gas natural en Pla y la construcción de veredas en Juventud Unida.
Cierre abrupto en Pacheco: 40 despidos y fuerte conflicto sindical
El cierre de Color Living en Pacheco desató 40 despidos y un choque gremial. La crisis industrial y las importaciones golpean fuerte al empleo en zona norte.
La encuesta que incomoda al Gobierno tras las legislativas
Una nueva encuesta prende alarmas en Casa Rosada: los argentinos resisten la “batalla cultural” de Milei y defienden al Estado, la educación pública y los Derechos Humanos.
Kicillof acusó a Milei de buscar el caos en la Provincia
Kicillof salió con los tapones de punta: celebró la Ley de Financiamiento y acusó a Milei de apostar al caos en la Provincia. Leé todo lo que dijo.