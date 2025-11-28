El intendente Ricardo Marino encabezó la apertura oficial de la temporada 2025–2026 en Bahía San Blas, donde recibió a los primeros turistas que arribaron al destino. Acompañado por el secretario de Gobierno, Héctor Otero; el secretario de Producción, Raúl Rosemberg; y la directora de Turismo, María Lucía Fernández, el jefe comunal participó de una bienvenida que se vivió con un clima festivo y un notable movimiento en la villa marítima.

Prestadores turísticos, vecinos y representantes de instituciones locales se sumaron a la recepción, saludando a las familias visitantes que expresaron sorpresa y gratitud por la cálida bienvenida. Los primeros turistas fueron tres grupos que suelen elegir el destino: una familia de Necochea encabezada por Alejandro Lippi; otra de La Ribera, representada por María Repp; y Paulo Gerassi, oriundo de Jacinto Arauz (La Pampa), todos atraídos por la pesca, la tranquilidad y el entorno natural del lugar.

Durante la jornada, Marino también recorrió las instalaciones del hotel Jorge Newbery, donde se realizaban las inscripciones para el encuentro de kitesurf, una de las actividades que integran la agenda de apertura de temporada. Allí saludó a organizadores y deportistas, deseando “una excelente jornada para todos” y destacando la relevancia de este tipo de eventos para posicionar a San Blas como destino turístico y deportivo.

El Intendente subrayó el intenso movimiento registrado desde temprano y valoró el trabajo municipal para garantizar caminos accesibles y servicios adecuados. “Entregamos presentes a los primeros tres grupos de turistas y vivimos un momento muy agradable”, expresó.

Además, agradeció al personal de Tránsito, Defensa Civil y de la Oficina de Turismo, presentes durante toda la jornada acompañando, asistiendo y brindando información a visitantes y vecinos. Finalmente, invitó a la comunidad a participar de las propuestas previstas para este viernes, que incluyen degustaciones, actividades recreativas y la presencia de artesanos desde las 19 horas en la Oficina de Turismo.

Avanza la obra de alumbrado público en Celedonio Miguel

En paralelo a la apertura de temporada, el Municipio informó avances en la obra de nuevo alumbrado público sobre la calle Celedonio Miguel. Durante la jornada, los equipos trabajaron en la colocación de las columnas de iluminación, tarea que requirió la suspensión temporaria del suministro eléctrico por algunas horas.

Estas intervenciones forman parte del plan de mejora integral del sistema de alumbrado de la zona, orientado a optimizar la iluminación urbana y fortalecer la seguridad y transitabilidad en ese sector de la ciudad.

Éxito total en la primera edición de la Regata “La Maragata”

El distrito vivió un acontecimiento histórico con la realización de la primera edición de la Regata “La Maragata”, una competencia que reunió a palistas locales y regionales en un recorrido de más de 120 kilómetros por el río Negro. La travesía atravesó Sauce Blanco, Guardia Mitre, Campo Bukland y Santa Marina, concluyendo en el Club Náutico Comandante Luis Piedra Buena.

Organizada por la Escuela Municipal de Canotaje y el Club Piedra Buena, la competencia se desarrolló con normalidad, acompañada por un clima favorable y un intenso trabajo articulado entre la Municipalidad, las instituciones deportivas, jueces, colaboradores y familias. Declarada de interés municipal mediante el Decreto Nº 2185, La Maragata busca consolidarse como una propuesta identitaria de la región y posicionarse como competencia preparatoria para la tradicional Regata del Río Negro.

Al cierre del evento, se compartieron palabras de agradecimiento. Gabriel Recondo, presidente del Club Náutico Piedra Buena, valoró el desarrollo de las cuatro etapas y la participación de todos los involucrados: “Estamos muy, muy contentos de que todo se haya desarrollado con absoluta normalidad. El clima acompañó y acompañaron ustedes: palistas, profesores y jueces. El trabajo en conjunto con la Municipalidad y la Escuela Municipal fue realmente muy bueno. Estamos convencidos de que la próxima regata será aún mejor; ya tenemos nuevas ideas y los invitamos a participar el año que viene, el 21, 22 y 23 de noviembre”.

El director de Deportes, Luciano Sepúlveda, también agradeció al equipo organizador y destacó el esfuerzo que muchas veces no se ve: “Estamos muy contentos de haber participado en la organización y la logística. Hay mucho trabajo que no se ve: desde el Club Piedra Buena, la Escuela Municipal y el equipo de Deportes. Este es el resultado de un proceso largo donde muchas personas aportaron su granito de arena. Estamos satisfechos con el resultado y abiertos a críticas constructivas para mejorar la edición del año próximo”.

Finalmente, en representación del intendente Marino, el secretario de Producción, Desarrollo Económico y Comunitario, Raúl Rosemberg, resaltó la importancia de haber construido una competencia con identidad local: “Una regata como esta no surge de manera espontánea: requiere decisión y trabajo. Queríamos que tuviera identidad propia del Partido de Patagones. Es fundamental comenzar desde ahora la difusión para instalar La Maragata como competencia preparatoria para la Regata del Río Negro. Agradecemos a los participantes, familias, al Club Piedra Buena y a todos los que trabajaron estos días. Logramos realizarla y llegar al final, y eso es motivo de orgullo”.

Desde el Municipio agradecieron profundamente a todos los palistas, colaboradores, instituciones y vecinos que acompañaron este evento que marca un hito para la comarca.