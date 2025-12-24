La Municipalidad de Tres Arroyos transita el cierre del año con una serie de hitos que reflejan una gestión enfocada en la eficiencia administrativa, la calidad de los servicios públicos y la recuperación de los símbolos locales. A través de recientes anuncios, el gobierno local reafirmó su compromiso con la transparencia y el bienestar de los vecinos en todas las localidades del distrito.

Un hito en transparencia: 100 puntos en el índice de ASAP

En un logro histórico para la administración local, Tres Arroyos ha alcanzado el máximo nivel de transparencia fiscal, obteniendo una calificación perfecta de 100 puntos en el índice elaborado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).

Este reconocimiento convalida el trabajo realizado con responsabilidad y orden en las cuentas públicas. Desde el municipio destacaron que este puntaje es el resultado de haber cumplido con los objetivos de visibilidad y acceso a la información financiera. Según indicaron fuentes oficiales, la gestión se compromete a continuar por esta senda, administrando con austeridad y manteniendo una política de "puertas abiertas" para cuidar los recursos que pertenecen a todos los tresarroyenses.

Operativo Verano: Puesta en marcha de "Playas Limpias"

Con la llegada de la temporada alta, el municipio ha priorizado el mantenimiento de su frente costero. Ya se encuentra plenamente operativo el programa Playas Limpias, una iniciativa estratégica diseñada para reforzar las tareas de higiene y conservación en los principales puntos turísticos del distrito.

Equipos municipales dependientes del área de Higiene Urbana trabajan diariamente en las localidades de Claromecó, Reta y Balneario Orense. Las cuadrillas realizan tareas específicas para asegurar que cada espacio de arena y servicios públicos se encuentre en óptimas condiciones para recibir tanto a los residentes como a los turistas. Este programa busca garantizar que los espacios públicos de mayor concurrencia durante el verano sean preservados bajo estándares de calidad y sustentabilidad.

Identidad y fe: Reinauguración de la Cruz de la Avenida

En el plano de la puesta en valor del patrimonio urbano y los lazos comunitarios, se llevó a cabo la reinauguración de la emblemática Cruz de la Avenida. Tras un periodo de intensos trabajos de restauración integral, el monumento volvió a brillar en un acto que contó con la presencia de numerosos vecinos.

La ceremonia tuvo un tinte especial dado el calendario festivo. En un trabajo conjunto con diversas iglesias cristianas de la ciudad, la comunidad se reunió no solo para celebrar la recuperación de la estructura, sino también para reflexionar sobre el significado de la Navidad. Esta acción se enmarca en un plan mayor de recuperación de espacios públicos, con el fin de fortalecer los vínculos sociales y la identidad que une a los habitantes de la ciudad.

Conclusión de un año de gestión cercana

El cierre de año en Tres Arroyos muestra una gestión que articula lo administrativo con lo operativo. Mientras el reconocimiento de ASAP brinda tranquilidad sobre el manejo de los fondos públicos, los operativos en las playas y la restauración de monumentos demuestran una presencia activa en el territorio. El objetivo final, según señalaron desde la comuna, sigue siendo gestionar con cercanía, priorizando el cuidado de los espacios comunes y la integración de toda la comunidad.