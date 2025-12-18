El Municipio de Tres Arroyos continúa desarrollando distintas acciones en todo el distrito con el objetivo de mejorar la infraestructura, garantizar servicios esenciales y acompañar a los vecinos en cada localidad. En ese marco, se destacan los trabajos realizados con maquinaria itinerante, la intervención ante la falta de agua en Copetonas, las tareas de bacheo en la ciudad cabecera y la inauguración oficial de las playas del distrito.

Maquinaria itinerante en Orense

Las nuevas maquinarias itinerantes adquiridas por el Municipio, que rotan entre las distintas localidades del distrito, ya se encuentran trabajando en Orense. A estos equipos se suma el nuevo carretón, que permite optimizar las tareas y facilitar el traslado de maquinaria pesada.

La inversión en equipamiento municipal posibilita mejorar el mantenimiento de las localidades, optimizar los tiempos de trabajo y brindar respuestas más rápidas a las distintas necesidades. Desde el Municipio remarcan que la obra pública es una herramienta fundamental para sostener el trabajo y continuar fortaleciendo la infraestructura en cada comunidad del distrito.

Intervención ante la falta de agua en Copetonas

Por otra parte, el Municipio intervino para solucionar los inconvenientes registrados en el servicio de agua en la localidad de Copetonas. Ante la situación planteada, se trabajó para dar una respuesta concreta a los vecinos y normalizar el suministro.

ABSA, la empresa responsable de la distribución y la infraestructura, no contaba con la maquinaria necesaria para realizar los trabajos correspondientes. Frente a esta dificultad, se dispusieron equipos y personal municipal, lo que permitió avanzar con las tareas y restablecer el servicio.

Desde la gestión municipal señalaron la importancia de estar presentes para garantizar respuestas y acompañar a los vecinos de todo el distrito ante este tipo de situaciones.

Tareas de bacheo en la ciudad de Tres Arroyos

En la ciudad cabecera, continúan desarrollándose tareas de bacheo en distintos puntos, con el objetivo de mantener calles más ordenadas, seguras y en mejores condiciones para la circulación vehicular.

La cuadrilla municipal trabaja de manera progresiva en diferentes sectores de la ciudad, avanzando conforme al cronograma establecido. Desde el Municipio solicitaron paciencia a los vecinos y ofrecieron disculpas por las molestias que estos trabajos puedan ocasionar durante su ejecución.

Las tareas forman parte de un trabajo sostenido para mejorar la infraestructura urbana y contribuir a una mejor transitabilidad en Tres Arroyos.

Playas del distrito oficialmente inauguradas

Finalmente, ya quedaron oficialmente inauguradas las tres playas del distrito: Reta, Claromecó y Orense. Las localidades costeras se encuentran listas para recibir tanto a vecinos como a turistas que, año tras año, disfrutan del agua, la tranquilidad y los paisajes característicos de la costa tresarroyense.

Desde el Municipio agradecieron a todas las personas que eligen estos destinos y, especialmente, a quienes los cuidan y forman parte de la construcción colectiva de playas más lindas para todos.

De esta manera, Tres Arroyos continúa impulsando acciones en cada rincón del distrito, con presencia territorial, inversión en infraestructura y una gestión enfocada en brindar respuestas concretas a la comunidad.