El Municipio de Luján avanza en distintas políticas públicas orientadas al cuidado del ambiente, la inclusión social y la mejora de la infraestructura urbana. En ese marco, se inauguró el Centro de Reciclado “Manuel Belgrano”, un nuevo espacio destinado a fortalecer la economía circular, y continúan las tareas de Mejoramiento Vial en el barrio Luna, donde se intervienen 30 cuadras.

Inauguración del Centro de Reciclado “Manuel Belgrano”

El intendente de Luján, Leonardo Boto, junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, encabezaron la inauguración del Centro de Reciclado “Manuel Belgrano”, ubicado en Belgrano 1250, donde funciona la cooperativa de reciclado Cielo Abierto Tres Estrellas.

La puesta en funcionamiento de este espacio representa el primer paso para la implementación del Programa de Recolección Diferenciada 2026, que prevé la instalación de Puntos Verdes y la recolección puerta a puerta a cargo de recuperadores urbanos. Esta iniciativa se enmarca en el Plan Luján Limpio y tiene como objetivo no solo avanzar hacia un ambiente más limpio, sino también promover una mayor inclusión social.

Un espacio cogestionado con la cooperativa

El Centro Ambiental “Manuel Belgrano” es cogestionado entre el Municipio de Luján y la cooperativa Cielo Abierto Tres Estrellas. En el marco del programa Mi Provincia Recicla, el Municipio, en conjunto con el Ministerio de Ambiente de la provincia, llevó adelante diversas obras y reparaciones necesarias para su funcionamiento.

Entre los trabajos realizados se encuentran las instalaciones eléctricas, la reparación de portones, ventanas y prensas, y la construcción de sanitarios, oficinas, un taller de herrería y un comedor destinado a los trabajadores y trabajadoras del lugar.

Equipamiento y formación para los trabajadores

Además de las mejoras edilicias, se entregó equipamiento fundamental para las tareas diarias del Centro. Entre los elementos incorporados se destacan un autoelevador, una balanza industrial, contenedores basculantes, carros para la recolección en la vía pública, bolsones, indumentaria y elementos de protección personal.

El desarrollo del espacio no se limitó a lo estructural, ya que también se brindaron instancias de formación. Las promotoras ambientales recibieron capacitación en educación ambiental, mientras que el resto de los trabajadores y trabajadoras fueron formados como operadores de planta.

Aportes del Ministerio de Ambiente

Desde el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires también se realizó la entrega de kits de Soberanía Alimentaria, bibliotecas ambientales, luminarias led para espacios verdes de todo el distrito y diversas herramientas destinadas al correcto abordaje de eventos climáticos.

Con la inauguración del Centro de Reciclado “Manuel Belgrano”, el Municipio y la Provincia continúan fortaleciendo la economía circular. La planta se encuentra inscrita en el Registro de Tecnologías de Destinos Sustentables de la provincia y contribuye a la inclusión de recuperadores urbanos que anteriormente desarrollaban su actividad en la informalidad en el basural.

Mejoramiento Vial en el barrio Luna

En paralelo a las políticas ambientales, el Municipio de Luján avanza con tareas de Mejoramiento Vial en el barrio Luna, con el objetivo de optimizar la circulación en el partido. La intervención alcanza un total de 30 cuadras.

Los trabajos consisten en la limpieza y nivelación de la calzada, además del aporte de tosca nueva y piedra partida como capa de rodamiento. Estas tareas buscan mejorar el escurrimiento del agua de lluvia y otorgar una mayor durabilidad a las calles intervenidas.

Calles incluidas en la intervención

Las obras de Mejoramiento Vial se desarrollan en los siguientes tramos: Jorge Cafrune entre calle 561 y 559; Facundo Cabral entre calle 561 y 559; Sofía Piñero entre calle 561 y Pascual Simone; M.C de Mayorano entre calle 559 y calle Santiago Mileo; M.C de Mayorano entre General Savio y Pascual Simone; Miguel Goitia entre Atahualpa Yupanqui y Pascual Simone; calle 559 entre Jorge Cafrune y Facundo Cabral; y calle 557 entre Facundo Cabral y Miguel Goitia.

De esta manera, el Municipio continúa ejecutando acciones vinculadas tanto al cuidado ambiental como al mejoramiento de la infraestructura barrial, con intervenciones que impactan directamente en la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Luján.