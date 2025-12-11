Boto recibió a Kicillof y juntos inauguraron el nuevo Puente Gogna
El mismo forma parte del proyecto de ampliación del cauce y mejoramiento del tramo medio del río Luján.Municipales11 de diciembre de 2025Soledad Castellano
Junto al intendente Leo Boto, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó el acto de inauguración del nuevo puente vecinal Gogna sobre el río Luján.
Se trata de una obra estratégica para la mitigación de inundaciones y la conexión entre el centro de la ciudad y los barrios de la zona oeste de la ciudad.
"Viene a cambiar las condiciones de vida de toda la región"
Kicillof, durante la inauguración, afirmó: “Esta es una zona que ha sufrido muchas inundaciones y en la que muchos prometieron soluciones, pero luego no hicieron nada: nosotros no hicimos promesas, nos comprometimos a planificar e invertir y aquí ya se pueden ver los resultados”.
“Este puente forma parte de un proyecto mucho más amplio, que es resultado de la lucha de los vecinos y las vecinas de Luján: un plan de intervención sobre el río que viene a cambiar las condiciones de vida de toda la región” , agregó.
Asimismo el Gobernador sostuvo: “Al costado del río ya se están instalando nuevos negocios gastronómicos: vienen porque con estas obras el río dejó de ser una amenaza y pasó a ser un lugar de descanso y un atractivo turístico”, y añadió: “Esto demuestra una vez más que es falsa la dicotomía entre Estado o mercado: aquí puede comprobarse que hacen falta los dos para que la región se desarrolle y surjan más y mejores oportunidades”.
Detalles de la obra
La obra demandó una inversión de $3.217 millones -que incluye la construcción del puente de Los Huesos- y forma parte del Plan Maestro Integral para la Cuenca del Río Luján, cuyo objetivo es mejorar la capacidad de escurrimiento y prevenir inundaciones.
El nuevo puente de hormigón posee una calzada de 76,5 metros de largo y 8,3 metros de ancho, con dos carriles, veredas para la circulación peatonal, desagües pluviales e iluminación LED. Su estructura reemplaza al antiguo cruce que, debido a sus pilares, generaba un "efecto tapón" acumulando residuos y ramas durante las crecidas, lo que agravaba las inundaciones en la zona.
Boto: "Es el resultado de mucho esfuerzo"
“Estamos ante el estreno de una obra central para Luján, que era muy necesaria para que el río escurra y evitemos desbordes e inundaciones”, remarcó el intendente de Luján, Leo Boto y agregó: “Es el resultado de mucho esfuerzo y de la lucha que las y los vecinos sostuvieron durante muchos años: esta es la muestra de que, cuando hay decisión política, se pueden realizar en tiempo y forma las obras que mejoran la calidad de vida de nuestro pueblo”.
Recorrida por planta de reciclado y entrega de equipamiento
Durante la jornada, Kicillof junto a la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, inauguró formalmente la planta de reciclado “Manuel Belgrano”, que fue reacondicionada y equipada para que la cooperativa “Cielo Abierto Tres Estrellas” pueda llevar adelante tareas de clasificación y recolección diferenciada de residuos. En este marco, se puso en funcionamiento un autoelevador y se entregó maquinaria, equipamiento, mobiliario para el dictado de talleres, indumentaria a trabajadores y trabajadoras de cooperativas, kits de huerta y luminarias led para espacios verdes.
Al respecto, Vilar sostuvo: “Esta nueva planta de reciclado brinda mejores condiciones de trabajo a los y las cooperativistas y encamina a que Luján sea una ciudad sustentable: frente a un Gobierno nacional que niega el cambio climático, en la Provincia abordamos las problemáticas socio ambientales con políticas públicas efectivas”.
Por último, Kicillof afirmó: “El Gobierno nacional celebra que volvió a endeudar al país por mil millones de dólares, pero nada de eso va a ser utilizado para realizar las obras que necesita Luján”. “Aunque Javier Milei nos quiera fundir, nuestra respuesta va a ser siempre trabajar por un modelo productivo y de bienestar para los y las bonaerenses: vamos a seguir inaugurando puentes, abriendo escuelas y generando mejores condiciones de vida para nuestro pueblo”, concluyó.
Estuvieron presentes también la subsecretaria de Residuos Sólidos Urbanos y Economía Circular, Jackie Flores; su par de Recursos Hídricos, Néstor Álvarez; el director general Ejecutivo del Comité de la Cuenca del Río Luján, Ignacio Negroni, el presidente del Directorio de COMILU, Alejandro Urdampilleta; funcionarios locales; concejales y concejalas.
