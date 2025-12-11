El Gobierno de La Matanza pone foco en el cuidado de la salud visual de las y los jubilados del distrito con el programa de asistencia oftalmológica gratuita que realiza el Municipio, y que tiene como finalidad brindar el acceso a los anteojos que necesitan, así como también detectar patologías oculares para su posterior tratamiento.

El intendente municipal de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, reafirmó su compromiso con el cuidado de las jubiladas y jubilados del distrito; en esta oportunidad, a través de operativos diseñados para brindar asistencia oftalmológica, detectar y prevenir enfermedades de la visión; y entregar lentes de cerca y de lejos, luego de hacer un seguimiento y evaluación. Asimismo, en caso de que se detecten patologías, como la enfermedad de cataratas que es uno de los problemas de la visión más frecuente en la tercera edad, se realizan los pasos correspondientes para realizar la operación.

“Mucha alegría para todas y todos en La Matanza, porque más de 20 mil jubiladas y jubilados ya recibieron sus lentes gratuitos”, afirmó el intendente Fernando Espinoza y subrayó: “Un par de lentes sale más caro que la jubilación que cobran”.

“Como decía el Papa Francisco: ‘Nadie se salva solo’ y eso es lo que estamos haciendo. A diferencia de lo que hace el Gobierno nacional, que abandonó a los jubilados, los reprime y les paga jubilaciones de hambre, nosotros estamos acompañándolos, generando operativos y yendo a los barrios con médicos oftalmólogos para ver qué necesitan, y una de las cosas que más necesitan es ver bien, por eso decidimos hacer estas entregas de lentes de cerca y de lejos de forma gratuita”, señaló el jefe comunal, Fernando Espinoza.

¿De qué tratan los controles?

Los controles incluyen una consulta médica, la medición precisa de la vista y la elección del marco de los anteojos para su posterior entrega. En este sentido, Fernando Espinoza indicó: “En muchos casos, nuestras abuelas y abuelos necesitan operarse de cataratas y este operativo permite detectar en forma rápida esta enfermedad, y en no más de 15 días se pueden operar y recuperar la visión, lo que los hace y nos hace muy felices”.

En el distrito de La Matanza, el Municipio indicó que la tercera edad es una prioridad y por eso se diseñan y ejecutan actividades para ayudar a las personas mayores a alcanzar más vitalidad. En los Centros de Jubilados del distrito se realizan actividades como tai chi, yoga, danza, taller de la memoria, entre otras. Al respecto, el jefe comunal del partido de La Matanza, Fernando Espinoza sostuvo: “Hay otro camino. Nosotros estamos marcando una Argentina distinta. Nuestras abuelas y abuelos son irremplazables en la vida de cada uno de nosotros. Ellos son un ejemplo de vida en nuestras familias, nos marcaron el camino”, y concluyó: “Por eso, con estos operativos de salud queremos devolverles un poco de lo que nos dieron, dignidad, que recuperen su visión y alcancen una mejor calidad de vida”.