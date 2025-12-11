Nardini: "Sigamos construyendo más oportunidades"

El intendente municipal del distrito de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, contó desde su red social en X (antes Twitter) que acompañó la jura de las y los nuevos Consejeros Escolares de Malvinas Argentinas. En ese sentido, el mandamás dijo que reafirma su compromiso con una educación pública que siga cerca de cada barrio y de cada familia.

"Felicito a quienes asumen esta gran responsabilidad y agradezco de corazón a los consejeros salientes por su compromiso y el trabajo que realizaron para fortalecer nuestras escuelas", expresó el alcalde municipal de Malvinas Argentinas.

En ese marco, el alcalde municipal del distrito de la primera sección electoral, Leo Nardini, pidió "Sigamos construyendo más oportunidades para que cada estudiante de Malvinas pueda proyectar su futuro con igualdad y esperanza".

Por otro lado, el Honorable Concejo Deliberante de Malvinas Argentinas quedó formalmente constituido este 9 de diciembre, tras la jura y asunción de los nuevos concejales electos. En la Sesión Preparatoria, marcada por el orden democrático y el acompañamiento de la comunidad, se definió la conformación de las nuevas autoridades legislativas que conducirán el trabajo parlamentario durante el próximo período.

Mariana Zuccarini, de Fuerza Patria, renovó su mandato y fue proclamada presidenta del Concejo. La vicepresidencia 1ra quedó a cargo de Andrea Roa (Frente Renovador), mientras que la vicepresidencia 2da fue otorgada a Ayrton Caro, representante de La Libertad Avanza. Como secretario legislativo asumió Alberto Caballero, también de Fuerza Patria, quien renovó su función.

En esta oportunidad, asumieron como concejales electos por Fuerza Patria: Sergio Arce, Nicolás Flores, Belén Navarro, Lucas Mendoza, Adrián Chacón, Valeria Ciacera, Cristian Abdala, Noelia Franco y Catalina Seput. Por La Libertad Avanza juraron Ana Laura Aiello, Diego Alaniz y Sol Schachtl, completando así la nueva composición del cuerpo legislativo.

La sesión contó con un amplio acompañamiento institucional y político. Estuvieron presentes el intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini; el vicepresidente primero del Senado Bonaerense, Luis Vivona; la secretaria general, Noe Correa; y la secretaria de Gobierno y Monitoreo Institucional, Lic. María Luján Salgado. También participaron funcionarios del Ejecutivo; concejales mandato cumplido; concejales con licencia Analia Carrizo, Karina Obregón, José Luis Lavanini; representantes de instituciones intermedias; agrupaciones políticas; vecinos y vecinas del distrito. Con esta nueva conformación, el Concejo Deliberante inicia un nuevo ciclo de trabajo legislativo, consolidando el compromiso democrático y la representación plural de la comunidad malvinense.

Desde sus redes sociales, el jefe comunal del partido de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, dejó un saludo a los nuevos ediles: "Felicitaciones a los y las concejales que asumieron hoy este nuevo compromiso por Malvinas. Gracias al trabajo articulado con el Honorable Concejo Deliberante es que podemos llevar adelante las diferentes iniciativas que se proponen desde los barrios, cada ciudad y las propuestas que como Municipio impulsamos".

"Felicito a cada uno de los concejales, oficialismo y oposición, por la construcción democrática que requiere la tarea que se viene; siempre poniendo a Malvinas en el centro", cerró el intendente municipal del distrito de Malvinas Argentinas (perteneciente a la primera sección electoral), Leo Nardini.