Boca Juniors atraviesa semanas decisivas para delinear su planificación rumbo a 2026, año en el que volverá a jugar la Copa Libertadores tras su última presentación en 2023, cuando llegó a la final. En medio de ese escenario, Marcelo “Chelo” Delgado, integrante del Consejo de Fútbol, expresó los principales puntos que hoy concentran la agenda del club: la continuidad de Claudio Úbeda, la situación física de Edinson Cavani, la ilusión por Paulo Dybala y el mercado de pases que se aproxima.

La continuidad de Úbeda y el análisis del semestre

Uno de los primeros temas abordados fue el panorama del entrenador. Úbeda asumió tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y, aunque la dirigencia lo ratificó hasta el final del semestre, su continuidad para 2026 aún está bajo análisis. Delgado sintetizó el estado de situación al afirmar: “Estamos analizando eso, estamos en reuniones permanentes con el presidente. Estamos evaluando todas las cosas”, y agregó que el trabajo actual incluye definir pretemporada, refuerzos y la situación de jugadores que regresan de préstamos.

También defendió al DT frente a las críticas por la salida de Exequiel Zeballos en semifinales del Clausura ante Racing, un cambio que generó malestar en la Bombonera: “A lo mejor, se habrá equivocado, pero las cosas ya sucedieron. Hay que hacer un balance”, dijo, al tiempo que remarcó que el entrenador tomó la decisión porque el delantero estaba cansado.

El presente de Zeballos y el elogio del Consejo

Delgado destacó la evolución del Changuito, quien cerró el año como una de las figuras de Boca: “Lo importante es que ha mejorado muchísimo y ojalá que siga mejorando para bien del club y en lo personal también”.

Incluso remarcó que Zeballos combina rasgos futbolísticos que le recuerdan a él mismo y a Guillermo Barros Schelotto.

La situación de Cavani y el pedido del Consejo

El Chelo también se detuvo en el estado de Edinson Cavani, nuevamente afectado por una lesión que le impidió jugar ante Racing. Señaló que el delantero seguirá trabajando para ponerse a punto, pero fue claro sobre lo que esperan de él: “Necesitamos un poco más de él en los momentos decisivos”.

Úbeda había explicado que el uruguayo no ingresó porque sintió una molestia en la entrada en calor, por lo que el club mantiene cautela respecto a su recuperación.

Hinestroza vuelve a sonar en Brandsen 805

El nombre de Marino Hinestroza, atacante de Atlético Nacional, volvió al radar xeneize. Delgado reconoció que lo han analizado y que forma parte de las opciones en evaluación: “Es un jugador interesante, rápido, hábil. Vamos a evaluar todas las posibilidades que tengamos”, afirmó, dejando abierta la puerta a un eventual avance para reforzar las bandas de cara a la Libertadores.

Dybala: ilusión, posibilidad o realidad

Una de las frases más destacadas surgió cuando le consultaron por Paulo Dybala. Delgado sintetizó el sentimiento del Consejo: “Es una mezcla de todo. Ojalá que nosotros podamos hacer el esfuerzo… Lo único que sé es que se le vence el contrato en junio del próximo año”, resaltó, evitando generar expectativas desmedidas pero confirmando que se trata de una alternativa a tener en cuenta si se abre la oportunidad.

El balance del Torneo Clausura

Sobre la actuación del equipo en el Clausura, Delgado consideró que el rendimiento fue positivo pese a la eliminación en semifinales: “Obviamente nos hubiese gustado seguir avanzando, pero nos tocó un rival duro y difícil”, valoró, destacando que Racing aprovechó las pocas acciones que tuvo en un encuentro trabado.

Ander Herrera y su recuperación

Finalmente, el integrante del Consejo se refirió a Ander Herrera, quien volvió a sumar minutos tras un período complicado por lesiones: “Es un jugador importante para nosotros… hizo bien las cosas”, afirmó, celebrando la mejora física del mediocampista y su aporte desde la rotación.