Amenazas a Milei: otro arresto en el Conurbano
Operativo en González Catán: cayó el usuario que prometía matar a Milei. Seguimiento digital, allanamiento y tensión creciente en la seguridad presidencial.Política11 de diciembre de 2025Pamela Orellana
El clima de tensión que rodea al gobierno nacional volvió a escalar este miércoles, tras la detención en González Catán de un joven de 21 años acusado de publicar amenazas de muerte contra el presidente Javier Milei. El operativo fue encabezado por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), la fuerza creada en junio por la entonces ministra Patricia Bullrich, y se concretó luego de meses de seguimiento digital e intervención judicial.
El sospechoso actuaba bajo el alias “Martiancorp” y utilizaba diversas redes sociales para lanzar amenazas abiertas y directas contra el mandatario. La frase que encendió todas las alarmas fue categórica: “El 8 de septiembre voy a matar al presidente de Argentina conocido como Javier Milei. Guarden este post, esto quedará para la historia de Twitter y de internet. Seré una leyenda”. Desde entonces, agentes especializados profundizaron el monitoreo.
La División Seguridad Presidencial de la Policía Federal fue la primera en advertir la gravedad de los posteos y derivó la investigación al DFI y a la División Delitos Constitucionales. Con el paso de las semanas, los equipos rastrearon las señales de IP hasta una vivienda ubicada sobre la calle Velazco, en el corazón de González Catán.
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 12, a cargo de Julián Ercolini, ordenó avanzar con tareas de inteligencia para identificar al responsable. Una vez reunida la prueba, la causa pasó al Juzgado Federal N°1 de Morón, conducido por Martín Alejandro Ramos, quien dispuso el allanamiento que terminó con la detención del acusado. En el operativo se secuestraron una computadora, un router, un teléfono celular y otros dispositivos electrónicos ligados a la actividad del perfil investigado. La causa quedó caratulada como amenazas.
La actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, celebró el procedimiento en redes sociales y escribió: “Amenazó de muerte al Presidente en redes sociales. Con el DFI lo rastreamos, identificamos y detuvimos. En esta Argentina no hay lugar para la violencia. El que las hace, las paga”.
Antecedentes recientes de amenazas digitales y arrestos
La detención en La Matanza se suma a una serie de episodios similares registrados en los últimos meses. En mayo, un hombre de 35 años fue arrestado en Sarandí luego de publicar un mensaje en el que escribió: “Lindo día para matar a un sionista, negacionista, célibe involuntario, mejor conocido como libertario que se llama Javier Milei”, acompañado de la imagen de un hombre apuntando con un revólver. La investigación se inició tras una denuncia a la Línea 144 y culminó con un allanamiento ordenado por el juez federal Luis Antonio Armella.
En junio, otro caso tomó notoriedad pública cuando el militante Joel Miguel P. amenazó en vivo al Presidente durante una cobertura televisiva en inmediaciones de Plaza de Mayo: “Lo vamos a matar a Milei”, gritó desde una camioneta. La Policía de Seguridad Aeroportuaria lo detuvo minutos después en la autopista Ricchieri. El hombre ya acumulaba al menos siete causas por robo, amenazas y resistencia a la autoridad.
Más detenciones por amenazas en redes
Hacia fines de junio, la Policía de la Ciudad arrestó en Berazategui a un hombre acusado de lanzar amenazas en la red social X. En julio, otro caso resonó cuando la fuerza porteña detuvo en Chaco a un jubilado de 63 años que utilizaba el alias “Elpidio Sánchez”. Publicaba mensajes en los que llamaba a “cazarlos y eliminarlos”, junto a fotos de funcionarios y periodistas marcados con un punto rojo en la frente, imitando la mira de un arma.
Con la nueva detención en La Matanza, las causas por amenazas contra Milei continúan en aumento y ya ocupan un lugar central en la agenda de seguridad del Gobierno.
