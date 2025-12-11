El intendente participó de la donación de una pick-up para la Escuela de Oficios de Scalabrini.

La Municipalidad de Pergamino anunció el lanzamiento de la plataforma digital del Presupuesto Participativo, una herramienta diseñada para que los vecinos puedan proponer y votar proyectos que transformarán sus barrios. El portal, disponible en https://presupuestoparticipativo.pergamino.ar, forma parte del programa “Ciudadanía en el Centro”, impulsado por la coordinación de Gobierno Abierto junto a los equipos de Datos Abiertos del Municipio.

La iniciativa surge con el objetivo de promover una cultura de participación más activa en la ciudad. “Buscamos una ciudadanía colaborativa, comprometida, confiada y proactiva, capaz de impulsar proyectos para su comunidad”, afirmó Silvana Pirchi, coordinadora de Gobierno Abierto de la Municipalidad.

Para el ciclo 2026, el Municipio destinará un porcentaje del presupuesto general para ejecutar aproximadamente 30 proyectos. La implementación de esta plataforma es resultado de una alianza estratégica con la Fundación País Abierto y Digital, enmarcada en el convenio “Hacia un gobierno participativo: promoción de políticas de Gobierno Abierto y Participación Ciudadana”. El desarrollo fue cofinanciado por la Unión Europea y cuenta con el respaldo académico de la Universidad Austral.

El proceso también incluyó un profundo Análisis de la Brecha Digital de Pergamino, realizado junto a la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe). Este estudio permitió planificar una estrategia tecnológica informada, orientada a brindar soluciones efectivas en materia de participación ciudadana.

Temáticas iniciales del programa “Ciudadanía en el Centro”

El Presupuesto Participativo incorporará proyectos vinculados al Desarrollo Social con tres ejes iniciales: Deportes, Accesibilidad y Educación. Las propuestas podrán orientarse a mejorar la infraestructura deportiva, impulsar la inclusión a través de iniciativas de accesibilidad o promover aprendizajes y actividades culturales en la comunidad.

El Municipio destacó que estas áreas se ampliarán y complementarán mediante el programa “La Muni en tu Barrio” y las mesas de diálogo con la comunidad. La intención es que la ciudadanía pueda expresar sus prioridades y que el proceso se adapte a las necesidades emergentes de cada sector.

Un cronograma orientado a la transparencia y la participación

Para el ciclo 2026, “Ciudadanía en el Centro” seguirá un cronograma de trabajo que se extenderá durante la primera mitad del año. En enero y febrero se realizarán Mesas de Diálogo y Laboratorios Ciudadanos en Centros de Desarrollo Comunitario y Centros Deportivos, donde se recopilarán ideas y se transformarán los problemas planteados en desafíos concretos.

En marzo se habilitará el formulario online para la carga de proyectos por parte de los vecinos. En abril, un Comité Técnico Municipal evaluará la factibilidad de cada propuesta. Luego, en mayo, coincidiendo con la Open Gov Week, se llevará adelante la votación ciudadana a través de la plataforma y de puntos presenciales de votación asistida. Finalmente, en junio se anunciarán los proyectos ganadores y comenzará la ejecución de las iniciativas seleccionadas.

Desde la Municipalidad invitan a toda la comunidad a visitar la plataforma y participar del proceso, con el objetivo de construir una ciudad más justa, inclusiva y participativa.

El Municipio acompañó la donación de una pick-up para la Escuela Scalabrini

En paralelo al lanzamiento del Presupuesto Participativo, Pergamino también fue sede de un acto relevante para la formación profesional. Ford Argentina donó una pick-up Ranger fabricada en la Planta Pacheco a la Escuela de Artes y Oficios Monseñor Scalabrini, donde asisten aproximadamente 250 estudiantes.

La entrega se realizó en las instalaciones de la institución y contó con la presencia del intendente Javier Martínez, el director de Manufactura de Ford Argentina, Adrián Pérez, y representantes del concesionario Montanari, quienes reacondicionaron el taller para que los estudiantes puedan utilizar el vehículo en un espacio adecuado.

“Una alegría compartir este momento con todos ustedes. Agradecer especialmente a las autoridades educativas que tienen la riqueza de abrir este espacio a la comunidad y permitir que, de esta apertura, surja la interacción entre lo público y privado. De algún modo la educación de nuestros jóvenes lleva al beneficio del futuro de la ciudad y de la comunidad. Muchas gracias”, expresó el Intendente durante el acto.

El encuentro también reunió a directivos y docentes del establecimiento educativo. Su director, Silvio Ariel del Conte, destacó la importancia de la donación: “La donación de una camioneta Ford representa un avance significativo para nuestro centro de formación profesional en mecánica automotriz. Este vehículo será una herramienta invaluable para nuestros estudiantes, permitiéndoles adquirir habilidades prácticas y experiencia directa en el diagnóstico y reparación de vehículos de última generación”.

A su vez, Adrián Pérez, director de Manufactura de Ford Argentina, subrayó el compromiso de la empresa con la educación: “Está en nuestro ADN la concepción de que la educación es la forma más genuina de generar desarrollo sostenible en la sociedad. Por eso mantenemos nuestro foco en ello por muchos años. Con esta unidad estamos aportando a la comunidad educativa para seguir desarrollando y fomentando el desarrollo de los estudiantes. Esto lo hacemos junto a nuestros socios estratégicos, nuestros concesionarios y es la forma más federal de llevarlo a cabo. Este vehículo es el más tecnológico hoy en Argentina, esperamos que le sea útil a esta comunidad”.

El director del establecimiento concluyó agradeciendo el aporte de la empresa: “Agradecemos sinceramente a Ford por su generosa donación y por su apoyo a la educación y formación de mecánicos automotrices. Estamos emocionados de ver el impacto positivo que esta camioneta tendrá en la educación y el futuro de nuestros estudiantes”.