Saladillo: viviendas, nuevo gabinete y mejoras viales
La Municipalidad concretó un convenio para construir viviendas, tomó juramento a nuevos funcionarios y acompañó actividades culturales y de mantenimiento rural.Municipales11 de diciembre de 2025Andrés Montero
El intendente José Luis Salomón, acompañado por el secretario de Obras Públicas, ingeniero Guillermo Candia, y el secretario de Hacienda, contador Gustavo Ramundo, firmó un convenio con integrantes de la Caja de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El acuerdo permitirá llevar adelante la construcción de 10 viviendas de 60 metros cuadrados que se erigirán en terrenos del loteo existente en la localidad de Saladillo Norte.
La firma del convenio se realizó en la ciudad de La Plata, en el marco de las gestiones impulsadas para ampliar la infraestructura habitacional del distrito.
Juramento de nuevos integrantes del gabinete municipal
En el hall del Palacio Municipal se desarrolló el Acto de Juramento de los nuevos integrantes del gabinete que pasarán a formar parte del equipo de gestión local. En esta instancia prestaron juramento la profesora Victoria Irañeta como secretaria de Desarrollo Local, Mauricio Martínez como delegado de Saladillo Norte y Víctor Mietta como contador municipal.
El acto se dio en una fecha significativa para la administración local, al cumplirse 10 años de la gestión de José Luis Salomón y 42 años de democracia, consolidándose como un momento institucional relevante para el municipio.
Séptimo Encuentro Provincial de Motos Antiguas
Este domingo se llevó a cabo en el predio del Aeroclub de Saladillo el 7mo Encuentro Provincial de Motos Clásicas y Antiguas. El evento contó con la participación de 50 motos antiguas que estuvieron en exposición, además de algunos autos clásicos, incluyendo al grupo de citroneros de Saladillo y la presencia de Jeeps en el lugar.
La jornada incluyó grandes sorteos y premios para el público presente. El intendente Salomón también se acercó al predio para acompañar esta actividad que convoca a apasionados de los vehículos históricos y atrae a vecinos y visitantes.
Mantenimiento permanente de los caminos rurales
La Delegación de Cazón informó que se están llevando adelante tareas de mantenimiento en distintos puntos de los caminos rurales, algunas de ellas en coordinación con la Dirección de Red Vial Municipal.
Desde la delegación remarcaron que las inclemencias climáticas obligan a mantener un trabajo constante, ya que los caminos rurales cumplen un rol esencial para garantizar el acceso de vecinos y vecinas, además de sostener la actividad productiva de toda la zona.
Se destacó además que aún queda mucho por hacer y que se continuará avanzando en las mejoras para facilitar la transitabilidad y acompañar el desarrollo de la comunidad.
