La Costa: De Jesús supervisó la construcción de la nueva Escuela Primaria N° 17
El intendente recorrió los trabajos que buscan acompañar el crecimiento demográfico de la zona y brindar más capacidad educativa en el distrito.Municipales11 de diciembre de 2025Andrés Montero
El intendente Juan de Jesús visitó la construcción de la nueva Escuela Primaria N° 17 en Costa Chica, un proyecto que forma parte de la planificación educativa del distrito para acompañar el crecimiento demográfico y la demanda que presentan las escuelas de la zona centro. La obra se ubica en calle 50 y 23, donde el jefe comunal mantuvo una recorrida por el predio y conversó con el equipo técnico y las autoridades educativas.
Durante su visita, Juan de Jesús destacó la relevancia que tiene esta nueva institución para los vecinos del área. “Es un anhelo de toda esta comunidad que viene creciendo sostenidamente, y en buena hora que el desarrollo se transite por el camino de la educación”, expresó.
Detalles del proyecto y financiamiento provincial
El intendente señaló que la escuela contará con seis aulas, áreas de servicios, un espacio de recreación y posibilidades de expansión futura, pensadas para acompañar el crecimiento de la matrícula. Subrayó también que “esta es la nueva Escuela Primaria N°17 de Costa Chica, que viene a completar a todas las otras que tenemos. La construcción se realiza con fondos que otorga la provincia de Buenos Aires para la realización de esta obra, como también para la nueva Escuela Técnica N°1 de Santa Teresita”.
La recorrida incluyó la participación de las nuevas consejeras escolares que asumieron el 5 de diciembre, Candela López y María Blasi, quienes acompañaron al jefe comunal en el seguimiento de los avances.
La demanda educativa en la zona
La secretaria de Educación, Amancay López, remarcó que la necesidad de una nueva escuela primaria es urgente para la comunidad. Explicó que “Las Toninas tiene hoy funcionando en el CIC, que es un edificio municipal, cuatro secciones de la escuela primaria. Desde el 2021 venimos detrás de esta obra, solicitándola en cada una de las instancias correspondientes y que tiene a su población esperándola”.
López también destacó que la institución permitirá reorganizar la matrícula actual. Indicó que “ya tiene a todos los alumnos que funcionan en el anexo de la Escuela N°3, porque no entran físicamente en el edificio que funciona en Las Toninas, pero también podrá alojar a niños y niñas que viven en Las Toninas y que asisten a las escuelas de Santa Teresita, en especial de la Escuela N°4, que tiene 1.000 alumnos, como también la Escuela N°5 que ha crecido mucho, y la Escuela N°16 que no tiene todavía su edificio propio”.
Estado de la obra y proyección a futuro
El secretario de Planeamiento, Infraestructura y Medio Ambiente, Walter Natalizia, detalló aspectos técnicos sobre el desarrollo de la obra. Indicó que los trabajos comenzaron hace algunos meses con las tareas de electricidad, retiro del suelo vegetal y relleno, y que el plazo de ejecución está previsto para un año. No obstante, aclaró que este cronograma dependerá del presupuesto destinado a obra pública durante el próximo año.
Desde la Municipalidad señalaron que esta construcción se integra a una planificación educativa más amplia que proyecta también la edificación de una escuela secundaria y un jardín de infantes en la misma zona, con el objetivo de ampliar y fortalecer la oferta escolar del distrito en los próximos años.
