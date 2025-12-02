La Costa presentó su temporada 2025/2026: shows, colonias, maratones y concursos de arena
El distrito anunció una variada agenda de propuestas para visitantes y residentes, con espectáculos gratuitos, colonias, competencias deportivas y el tradicional Concurso Nacional de Castillos de Arena. Además, se realizaron las jornadas del Pre Cosquín en Santa Teresita, con artistas locales y regionales.Municipales02 de diciembre de 2025Andrés Montero
El Partido de La Costa presentó una variada agenda de actividades para la temporada de verano 2025/2026, con propuestas culturales, deportivas y recreativas destinadas tanto a visitantes como a residentes. La gestión municipal confirmó que el distrito volverá a apostar de manera central al impulso del deporte y la cultura como ejes para el disfrute y la inclusión.
Durante los meses de verano, las costaneras y las plazas serán nuevamente escenarios de espectáculos musicales con artistas locales, además de funciones circenses a la gorra que animarán las jornadas familiares. A su vez, los Centros Culturales municipales ofrecerán funciones teatrales abiertas a la comunidad, ampliando así la oferta artística disponible en el distrito.
En los Centros Culturales de San Clemente del Tuyú, Las Toninas y San Bernardo también funcionarán colonias de verano de lunes a viernes, destinadas a niñas y niños residentes de La Costa. Las actividades incluirán clases de circo y tela, música, juegos de destreza física y diversas propuestas lúdicas, con el objetivo de favorecer la inclusión y el desarrollo comunitario.
Dentro de la agenda de verano, el clásico Concurso Nacional de Castillos de Arena volverá a formar parte de las actividades destacadas, con la realización de seis jornadas en distintas playas. La iniciativa, orientada al disfrute en familia y entre amigos, ofrecerá importantes premios para los participantes.
En materia deportiva, se confirmó la realización de maratones en San Clemente, Costa del Este y Lucila del Mar. A esto se sumarán torneos de Beach Vóley con árbitros y clasificación por categorías, dirigidos a diferentes franjas etarias. Quienes prefieran actividades recreativas podrán participar de recorridos de cicloturismo en San Clemente y Costa del Este, destinados a descubrir los paisajes costeros en bicicleta.
El Parador Deportivo de Mar de Ajó Norte también será un punto de referencia durante la temporada, con talleres para chicos y grandes y espectáculos de animación que ampliarán la propuesta del distrito.
Al presentar oficialmente la temporada 2025/2026, el intendente Juan de Jesús destacó la mirada inclusiva que guía a la gestión municipal. “Estos casi 100 kilómetros de playa del Partido de La Costa les pertenecen a todos y cada uno de los ciudadanos de la República Argentina para que puedan venir a este lugar, a nuestro destino turístico, a hacer uso del derecho que le asiste a vacacionar. Bienvenidos sean todos”, afirmó.
Además del lanzamiento de temporada, el distrito fue sede de una nueva edición del Pre Cosquín en Santa Teresita, donde artistas locales y regionales participaron en distintas categorías para ganarse un lugar en el escenario mayor del folklore argentino. El Cosquín 2026 se llevará a cabo del 24 de enero al 1 de febrero en la Plaza Próspero Molina, dentro de la 66ª edición del Festival Nacional de Folklore, que contará con la presencia de figuras como Cazzu, Los Manseros Santiagueños y Abel Pintos.
La competencia en Santa Teresita reunió a solistas, dúos, conjuntos instrumentales y de danza en diversas categorías, además de espectáculos musicales, ferias artesanales, foodtrucks y un encuentro de autos clásicos. Uno de los momentos más destacados fue el show del reconocido folclorista jujeño Bruno Arias, quien interpretó sus éxitos ante vecinos, vecinas y visitantes.
En el rubro Solista Vocal, los ganadores fueron José Daniel Núñez y Francisco Santarén. En Dúo Vocal resultó ganador Romanceros Dúo, mientras que en Conjunto Vocal no hubo inscriptos. El premio a Solista Instrumental fue para Diego Bertecche, y en Conjunto Instrumental se impusieron Barrientos – Díaz.
En Canción Inédita, la obra seleccionada fue “Arde el monte”, interpretada por Matreros, con letra de Facundo Sondon. En cuanto a las categorías de malambo, se consagraron Segundo Lamenza como Solista Masculino estilo sureño y Milagros Olivera en Solista Femenino estilo sureño. En Conjunto de Malambo ganó el grupo “El overo”.
En danza, la Pareja de Baile Tradicional ganadora estuvo conformada por Maldonado – Lallana, mientras que la Pareja de Baile Estilizado fue la integrada por Aguirre – Orellana. Asimismo, el Conjunto de Baile Folklórico “Estampas Criollas” recibió un reconocimiento por su propuesta coreográfica titulada “Hermano Rakuy”, creada por Ivana Herrera y Marcos Velázquez.
Con esta nueva edición, el Pre Cosquín volvió a consolidarse como un espacio de encuentro que potencia a artistas emergentes y mantiene viva la tradición folklórica, mientras que el Partido de La Costa se prepara para una temporada que combina cultura, deporte y recreación en cada una de sus localidades.
Garate anunció nuevos avances en salud, educación y transporte en Tres Arroyos
El Municipio avanza en políticas de acompañamiento para familias con niños en tratamiento médico, accesibilidad para estudiantes de zonas rurales y mejoras en la infraestructura aérea.
Curutchet: "Ante el abandono de la Nación, urge que el Gobernador cuente con las herramientas necesarias"
El jefe comunal de Marcos Paz, Ricardo Curucthet, brindó su apoyo al gobernado Axel Kicillof en el marco del pedido de aprobación de la Ley de Financiamiento.
Watson: "Es una herramienta que fortalece la gestión provincial frente al impacto del ajuste nacional"
El jefe comunal de Florencio Varela, Andrés Watson, acompañó a Kicillof durante al defensa de la Ley de Financiamiento.
Tigre: Zamora analizó el freno a las obras con UOCRA
El intendente se reunió con UOCRA Zona Norte ante la preocupación por la pérdida de empleo y el Concejo Deliberante aprobó el presupuesto municipal para 2026, que suma más de $578 mil millones.
“Maleducado”, “inoperante” y “maltratador”: Jorge Macri se peleó con vecinos de Liniers y su reacción quedó expuesta en un video que recorre las redes
El jefe de Gobierno porteño protagonizó un tenso enfrentamiento con vecinos que le exigían respuestas por la inseguridad y el abandono del barrio. Entre gritos y chicanas, el mandatario terminó acusado de “soberbio” e “inútil”.
Quién es Madero y por qué su ascenso en Defensa genera polémica
Presti asciende a Guillermo Madero y se arma lío en Defensa: críticas, antecedentes explosivos y un movimiento que reaviva la pelea por los derechos humanos.
Arsénico en el agua de Ezeiza desata bronca y miedo entre vecinos que apuntan a Gastón Granados
Ezeiza sigue en alerta por los altos niveles de arsénico en el agua, mientras el silencio del intendente Granados genera indignación entre los vecinos, que temen por riesgos de cáncer, lesiones en la piel y problemas cardíacos.