El distrito anunció una variada agenda de propuestas para visitantes y residentes, con espectáculos gratuitos, colonias, competencias deportivas y el tradicional Concurso Nacional de Castillos de Arena. Además, se realizaron las jornadas del Pre Cosquín en Santa Teresita, con artistas locales y regionales.

Temporada de verano 2025 2026: La Costa sigue apostando por el deporte y la cultura

El Partido de La Costa presentó una variada agenda de actividades para la temporada de verano 2025/2026, con propuestas culturales, deportivas y recreativas destinadas tanto a visitantes como a residentes. La gestión municipal confirmó que el distrito volverá a apostar de manera central al impulso del deporte y la cultura como ejes para el disfrute y la inclusión.

Durante los meses de verano, las costaneras y las plazas serán nuevamente escenarios de espectáculos musicales con artistas locales, además de funciones circenses a la gorra que animarán las jornadas familiares. A su vez, los Centros Culturales municipales ofrecerán funciones teatrales abiertas a la comunidad, ampliando así la oferta artística disponible en el distrito.

En los Centros Culturales de San Clemente del Tuyú, Las Toninas y San Bernardo también funcionarán colonias de verano de lunes a viernes, destinadas a niñas y niños residentes de La Costa. Las actividades incluirán clases de circo y tela, música, juegos de destreza física y diversas propuestas lúdicas, con el objetivo de favorecer la inclusión y el desarrollo comunitario.

Dentro de la agenda de verano, el clásico Concurso Nacional de Castillos de Arena volverá a formar parte de las actividades destacadas, con la realización de seis jornadas en distintas playas. La iniciativa, orientada al disfrute en familia y entre amigos, ofrecerá importantes premios para los participantes.

En materia deportiva, se confirmó la realización de maratones en San Clemente, Costa del Este y Lucila del Mar. A esto se sumarán torneos de Beach Vóley con árbitros y clasificación por categorías, dirigidos a diferentes franjas etarias. Quienes prefieran actividades recreativas podrán participar de recorridos de cicloturismo en San Clemente y Costa del Este, destinados a descubrir los paisajes costeros en bicicleta.

El Parador Deportivo de Mar de Ajó Norte también será un punto de referencia durante la temporada, con talleres para chicos y grandes y espectáculos de animación que ampliarán la propuesta del distrito.

Al presentar oficialmente la temporada 2025/2026, el intendente Juan de Jesús destacó la mirada inclusiva que guía a la gestión municipal. “Estos casi 100 kilómetros de playa del Partido de La Costa les pertenecen a todos y cada uno de los ciudadanos de la República Argentina para que puedan venir a este lugar, a nuestro destino turístico, a hacer uso del derecho que le asiste a vacacionar. Bienvenidos sean todos”, afirmó.

Además del lanzamiento de temporada, el distrito fue sede de una nueva edición del Pre Cosquín en Santa Teresita, donde artistas locales y regionales participaron en distintas categorías para ganarse un lugar en el escenario mayor del folklore argentino. El Cosquín 2026 se llevará a cabo del 24 de enero al 1 de febrero en la Plaza Próspero Molina, dentro de la 66ª edición del Festival Nacional de Folklore, que contará con la presencia de figuras como Cazzu, Los Manseros Santiagueños y Abel Pintos.

Todos los ganadores del Pre Cosquín en Santa Teresita

La competencia en Santa Teresita reunió a solistas, dúos, conjuntos instrumentales y de danza en diversas categorías, además de espectáculos musicales, ferias artesanales, foodtrucks y un encuentro de autos clásicos. Uno de los momentos más destacados fue el show del reconocido folclorista jujeño Bruno Arias, quien interpretó sus éxitos ante vecinos, vecinas y visitantes.

En el rubro Solista Vocal, los ganadores fueron José Daniel Núñez y Francisco Santarén. En Dúo Vocal resultó ganador Romanceros Dúo, mientras que en Conjunto Vocal no hubo inscriptos. El premio a Solista Instrumental fue para Diego Bertecche, y en Conjunto Instrumental se impusieron Barrientos – Díaz.

En Canción Inédita, la obra seleccionada fue “Arde el monte”, interpretada por Matreros, con letra de Facundo Sondon. En cuanto a las categorías de malambo, se consagraron Segundo Lamenza como Solista Masculino estilo sureño y Milagros Olivera en Solista Femenino estilo sureño. En Conjunto de Malambo ganó el grupo “El overo”.

En danza, la Pareja de Baile Tradicional ganadora estuvo conformada por Maldonado – Lallana, mientras que la Pareja de Baile Estilizado fue la integrada por Aguirre – Orellana. Asimismo, el Conjunto de Baile Folklórico “Estampas Criollas” recibió un reconocimiento por su propuesta coreográfica titulada “Hermano Rakuy”, creada por Ivana Herrera y Marcos Velázquez.

Con esta nueva edición, el Pre Cosquín volvió a consolidarse como un espacio de encuentro que potencia a artistas emergentes y mantiene viva la tradición folklórica, mientras que el Partido de La Costa se prepara para una temporada que combina cultura, deporte y recreación en cada una de sus localidades.

