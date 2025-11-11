Aumentan los alquileres en la costa: alertan por precios

El mercado de alquileres temporarios en la costa atlántica comenzó a activarse con fuerza para la temporada de verano 2026. Según inmobiliarias y martilleros de Mar del Plata y otras localidades, los precios presentan un incremento promedio del 25% respecto al verano anterior, con un movimiento de reservas que empezó a consolidarse durante noviembre.

Los operadores destacan que la clave para lograr una buena temporada será mantener valores prudentes y competitivos, especialmente frente a otros destinos turísticos del país y de la región.

Departamentos: precios y zonas más buscadas

Según Guillermo Rossi, presidente del Colegio de Martilleros de Mar del Plata, los valores sugeridos para la próxima temporada se mantienen dentro de los parámetros previstos por el sector:

Valores semanales estimados

1 ambiente: desde $300.000

2 ambientes: desde $470.000

3 ambientes: desde $690.000

Rossi señaló que los turistas continúan eligiendo estadías de entre cinco y siete días, y destacó que las zonas más demandadas siguen siendo el centro, el macrocentro y los sectores costeros.

Además, remarcó que “se están brindando mayores servicios extra hoteleros y promociones en períodos de menor demanda”, con el objetivo de sostener la competencia frente a otros destinos de verano.

Noviembre volvió a posicionarse como el mes clave para cerrar reservas de enero, con operaciones mayoritariamente por transferencia bancaria.

Expectativas para la temporada 2026

Desde el sector inmobiliario marplatense aseguran que el movimiento de reservas se desarrolla en plazos habituales y con una demanda estable. Rossi pidió “prudencia en los precios” para garantizar un equilibrio entre la oferta y el flujo turístico.

Casas y dúplex: el escenario en Costa del Este y Costa Esmeralda

En localidades como Costa del Este y Costa Esmeralda, los valores se expresan en dólares y se mantienen estables respecto a la temporada 2024/2025, según Delia Duarte, titular de una inmobiliaria de la zona.

Valores aproximados por quincena

Casas o dúplex de 2 dormitorios: entre u$s 900 y u$s 1300

Casas de 3 dormitorios: entre u$s 1600 y u$s 2500

Duarte indicó que las casas grandes y los dúplex para cuatro a seis personas son los más solicitados. En Costa Esmeralda, la mayor demanda se concentra en propiedades para grupos de ocho a diez personas, preferentemente con pileta.

En Costa del Este, muchas familias repiten cada año la misma vivienda, lo que contribuye a la estabilidad de precios.

Respecto al ritmo de reservas, la empresaria señaló que las operaciones se cerraron más lentamente que en años anteriores, aunque se aceleraron en las últimas semanas. Predominan los pagos por transferencia y en efectivo, con planes mensuales para quienes reservan desde mitad de año.

Un mercado que busca equilibrio

Tanto en Mar del Plata como en las localidades del Partido de la Costa, el mercado de alquileres de temporada se muestra firme, con buenas expectativas de demanda y un objetivo compartido: sostener precios razonables para asegurar una temporada activa y estable.