“Si quieren alivio, apoyen las reformas”: el mensaje de Caputo

Caputo apuró a los gobernadores y pidió apoyo total a las reformas. Dijo que el verdadero alivio llegará “si la economía crece”. Clima caliente entre Nación y provincias.

Política11 de noviembre de 2025Juan Manuel VillarrealJuan Manuel Villarreal
Caputo
Caputo les pidió a los gobernadores apoyar las reformas: “Si quieren una situación más holgada”

El ministro de Economía, Luis Caputo, envió este lunes un mensaje directo a los gobernadores provinciales en medio de la discusión por fondos y transferencias. “Si los gobernadores quieren una situación más holgada, que apoyen las reformas”, afirmó en una entrevista televisiva, donde defendió el rumbo económico y anticipó una batería de proyectos que el Gobierno enviará al Congreso en los próximos días.

Pedido de respaldo político

Caputo sostuvo que el programa económico oficial entró en una nueva etapa, en la que el crecimiento será clave para recomponer las cuentas provinciales. “Si la economía crece, el país recauda más. Las provincias se benefician mucho más por mayor recaudación que por una obra más o menos que puedan hacer”, explicó.

El ministro planteó así que la mejora fiscal no llegará por negociaciones individuales, sino por el acompañamiento a las reformas estructurales que impulsa la Casa Rosada.

Ley de Presupuesto, plan colchón y reforma laboral

El funcionario confirmó que el Gobierno enviará al Congreso tres proyectos centrales:

Ley de Presupuesto

Será presentada en los próximos días e incluirá las nuevas metas fiscales.

Proyecto “plan colchón”

La iniciativa apunta a incentivar el uso y la declaración de dólares atesorados por particulares.

Reforma laboral

El ministro detalló algunos puntos ya definidos:

  • Reducción de cargas patronales
  • Reemplazo por un fondo de cese laboral
  • Menor litigiosidad para empleadores
  • Facilidades para la creación de nuevos empleos

También evaluó eliminar deducciones en el impuesto a las ganancias para simplificar el esquema tributario.

Esquema cambiario y dólar

Caputo volvió a respaldar el régimen de bandas cambiarias acordado con el FMI y descartó la flotación libre. “La gente quiere previsibilidad. Este sistema elimina la volatilidad”, afirmó, y aseguró sentirse “cómodo con cualquier precio dentro de la banda”.

En ese sentido, insistió: “Andá a dormir tranquilo, con el dólar no va a pasar nada.”

Inflación y crecimiento

El ministro afirmó que se produjo “un cambio inmediato” tras las elecciones y proyectó una recuperación económica “visible en el tercer trimestre”.

Según sus estimaciones, Argentina podría crecer entre 5% y 6% el próximo año, acompañado por un proceso de desinflación que —según dijo— convergería hacia niveles internacionales en los próximos 12 meses.

Acuerdo con Estados Unidos

Caputo confirmó que se encuentra cerrado un acuerdo comercial bilateral que será anunciado por Estados Unidos. Lo calificó como “muy beneficioso” para ambas partes.

