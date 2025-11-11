El Senado de la Nación volverá a concentrar la atención cuando un plenario de las comisiones de Educación y Cultura, y de Presupuesto y Hacienda, se reúna para dictaminar la creación de dos universidades nacionales en la provincia de Buenos Aires: Cuenca del Salado, con sede en Cañuelas, y Saladillo. Ambos proyectos cuentan con media sanción de Diputados desde octubre de 2023 y podrían perder estado parlamentario en febrero si no avanzan en la Cámara alta.

Un plenario clave en medio de negociaciones políticas

El encuentro, que se realizará este miércoles desde las 12, estará presidido por Eduardo “Wado” de Pedro, titular de la comisión de Educación y referente del sector cristinista, junto al jefe libertario en el Senado, Ezequiel Atauche (Jujuy), quien encabeza la comisión de Presupuesto y cederá el liderazgo de la bancada a Patricia Bullrich desde el 10 de diciembre.

El plenario se desarrollará en un contexto de alta tensión política, atravesado por el reciente acercamiento del kirchnerismo al Gobierno en torno al debate sobre los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Ese gesto generó desconfianza entre los sectores dialoguistas, que observan con cautela los movimientos del peronismo y su relación con la Casa Rosada.

“Relato, de los K; plan económico y macro, del Ejecutivo”, sintetizó un experimentado senador al analizar el escenario político. Y añadió: “Al Gobierno le salió muy bien la estrategia de la polarización. Ahora, por más que te enfrentes a un proyecto como el de DNU o los anteriores sobre emergencia pediátrica, no tiene por qué ser un problema. Al revés. Si como oficialismo uno pretendiera sostener eso, le viene fantástico a ambos. Relato, de los K; plan económico y macro, del Ejecutivo. A la Rosada no le tiembla el pulso para vetar leyes o, ante una insistencia, para decir que cumplirá cuando haya fondos. Ganan los dos. Será divertido ver cómo se manejan mañana”.

Proyectos que buscan impulsar el federalismo educativo

Durante la sesión de septiembre, el senador radical bonaerense Maximiliano Abad recordó la importancia de los proyectos educativos pendientes. “Debo recurrir a este mecanismo porque las reuniones de comisiones no se están realizando como indica el Reglamento”, expresó en el recinto.

“Este proyecto cuenta con media sanción de Diputados y busca crear la Universidad Nacional de Saladillo. Esta iniciativa fortalece el federalismo educativo al garantizar la igualdad de oportunidades en el interior bonaerense. Genera impacto social y productivo en sectores como la agroindustria, la biotecnología y el turismo social, y es, además, un motor para el arraigo juvenil, la inclusión y el desarrollo humano a largo plazo. También, quiero plantear la preferencia para el expediente sobre la Universidad Nacional de Cañuelas, para su tratamiento en la próxima sesión o subsiguiente”, añadió el legislador.

Una jornada con foco legislativo acotado

El Senado permaneció sin actividad ayer debido a la celebración del Día del Empleado Legislativo, y para hoy sólo está previsto un plenario de las comisiones de Legislación General, y de Población y Desarrollo Humano. En esa reunión se recibirán expositores sobre un proyecto que busca implementar medidas de protección integral para niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de garantizar su derecho a la integridad física, psíquica, psicológica y moral contra toda forma de violencia.

El texto plantea acciones de sensibilización, prevención, detección precoz, protección, reparación y erradicación de la violencia en todos los ámbitos de la vida de los NNyA. Uno de los impulsores del proyecto es el presidente del bloque radical en la Cámara alta, Eduardo Vischi.

La relación entre Milei y los radicales, en foco

Vischi fue uno de los principales aliados del presidente Javier Milei durante 2024, con varias reuniones en la Casa Rosada. Sin embargo, la relación se tensó cuando el Ejecutivo decidió impulsar un candidato propio a la gobernación de Corrientes —una de las dos provincias con calendario electoral desfasado junto a Santiago del Estero—, lo que generó malestar en la UCR local.

La decisión, atribuida a Karina Milei y al presidente de Diputados, Martín Menem, dejó a La Libertad Avanza en el cuarto lugar en esos comicios. El panorama se recompuso parcialmente en octubre, con un segundo puesto cercano al oficialismo provincial. De todos modos, la Casa Rosada depositó sus expectativas en el diputado electo Diógenes González como interlocutor para mantener los puentes legislativos, más allá de las fluctuaciones del vínculo con el senador correntino.