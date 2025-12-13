Encuesta: así planean usar los argentinos su aguinaldo

La segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido popularmente como aguinaldo, llega a diciembre de 2025 marcada por un cambio de prioridades entre los trabajadores argentinos. Según un estudio de la consultora Focus Market, la tendencia de uso se orienta a la cancelación de deudas y la cobertura de gastos esenciales, mientras que las inversiones financieras y el consumo vinculado al ocio pierden protagonismo.

Con base en una muestra de 3.875 casos, Focus Market reveló que el porcentaje de personas que destinan el aguinaldo a pagar deudas se duplicó, pasando del 13% en 2024 al 29% en 2025. “El aguinaldo dejó de ser un ‘extra’ para convertirse en el parche que muchas familias de clase media usarán para cerrar el mes”, explicó Damián Di Pace, director de Focus Market.

Prioridad a cubrir obligaciones

El informe detalla que, sumando los gastos generales, la intención de uso del aguinaldo para obligaciones financieras aumentó 18 puntos porcentuales. Este comportamiento responde a que, aunque la macroeconomía muestra signos de orden, los salarios reales todavía no se recuperan. Di Pace señala que las tarjetas de crédito continúan siendo el oxígeno de los hogares, y el aguinaldo funciona como alivio frente a esta presión.

El estudio también evidencia un cambio en la forma de consumo: la intención de destinar el SAC a vacaciones cayó del 26% al 19%, mientras que las inversiones bursátiles bajaron del 23% al 19%. Esto refleja una creciente cautela de los trabajadores frente a la volatilidad y la incertidumbre económica.

Fin del “stockeo” y baja atracción financiera

Otro dato relevante es la caída de conductas defensivas de compra: el stockeo en supermercados se redujo al 1%, y la compra de dólares pasó del 16% al 12%. Según Di Pace, “la gente ya no siente la necesidad de correr al súper a acopiar antes de que suban los precios ni de trabar pesos a 30 días porque las tasas reales son negativas. Es el primer aguinaldo en años donde la inflación esperada está por debajo de la tasa de interés”.

En este contexto, plazos fijos y billeteras digitales pierden atractivo: apenas el 2% de los encuestados optará por depósitos a plazo, y las billeteras digitales se mantienen estables en un 7%. La baja expectativa inflacionaria y un dólar contenido explican esta preferencia por mantener liquidez o priorizar el pago de deudas.

El informe concluye que, pese a ciertos signos de mejora macroeconómica, el poder adquisitivo de los trabajadores sigue enfrentando desafíos, con más de un tercio de las familias utilizando ahorros para gastos cotidianos, según datos del INDEC. En total, se estima que 10.051.200 personas recibirán el aguinaldo en diciembre de 2025, entre trabajadores del sector privado, público y casas particulares.

Cobro y cálculo del aguinaldo

La Ley 27.073 establece que el SAC debe pagarse hasta el 18 de diciembre, previo a las fiestas de fin de año. La segunda cuota corresponde al 50% del mejor sueldo mensual bruto entre julio y noviembre, con descuentos de jubilación (11%), PAMI (3%), obra social (3%) y aportes sindicales según corresponda. Este pago alcanza tanto a trabajadores del sector privado como público, consolidando un derecho laboral histórico en el país.