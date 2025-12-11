Un estudio revela el perfil político del votante que rechaza a Milei

Un relevamiento de CELAG Data analizó a los 17,5 millones de argentinos que no eligieron a La Libertad Avanza en las últimas elecciones legislativas. Con más de 12 mil respuestas, la consulta se propuso entender cómo piensa ese electorado, cuáles son sus prioridades y qué lectura hace del rumbo económico y político del país bajo el gobierno de Javier Milei.

Los autores del informe, encabezado por el economista Alfredo Serrano Mancilla, aclararon que no se trata de una encuesta representativa para toda la población, sino de un estudio focalizado exclusivamente en quienes no votaron al oficialismo. Aun así, el trabajo permite observar con nitidez un bloque opositor con identidad propia, demandas claras y un fuerte rechazo al proyecto mileísta.

Un núcleo ideologizado y con críticas profundas al Gobierno

La encuesta identificó un electorado con un marcado posicionamiento político. Para el 71%, la oposición debe presentar un programa concreto para competir en 2027; y el 65% considera que “la sociedad argentina no es mayoritariamente afín” a las ideas del Presidente.

El malestar económico atraviesa casi todas las respuestas: el 88% asegura que los precios “están cada día más altos”, señal clara del deterioro del poder adquisitivo tras dos años de ajuste.

Rechazo total a las privatizaciones

En materia de políticas públicas, el estudio muestra rechazos categóricos. El 97% se opone a privatizar empresas o áreas consideradas estratégicas y exige un Estado con mayor presencia en salud, vivienda y servicios esenciales.

Las cifras son contundentes:

90% quiere elevar el salario mínimo a un millón de pesos.

96% pide aumentar la jubilación mínima para cubrir dos canastas básicas.

76% reclama un sistema de salud público, gratuito y eficiente.

97% exige más intervención estatal en materia habitacional.

Además, el 78% sostiene que no debería pagarse la parte “ilegal e ilegítima” de la deuda con el FMI, un resultado que muestra una visión crítica sobre el endeudamiento y el rol del Fondo.

La unidad opositora aparece como demanda central

La encuesta también midió imagen y valoración de figuras opositoras. Allí, los nombres más resonantes del peronismo encabezan el ranking: Cristina Kirchner, Axel Kicillof, Juan Grabois y Leandro Santoro.

Los números más relevantes:

68% considera que Cristina Kirchner y Kicillof deben seguir juntos.

71% cree que la expresidenta es víctima de “una injusticia” y que hay que sostener la pelea por su libertad.

En cuanto a atributos, Cristina es asociada a “liderazgo” e “inteligencia”; Kicillof, a “gestión” y “capacidad”; y Grabois, a “valentía” y “futuro”.

Qué significa “unidad” para este electorado

El informe destaca que la unidad no se interpreta solo como acuerdo electoral, sino como la necesidad de un armado programático común capaz de enfrentar al mileísmo. La perspectiva predominante es que la dispersión opositora benefició al oficialismo y que el próximo tramo político requiere mayor cohesión.

Un diagnóstico crítico sobre la situación del país

El 96% de este electorado sostiene que desde la llegada de Milei la economía “empeoró”. Entre las razones mencionan caída del salario real, suba de precios y deterioro del consumo.

El 59% señala al propio Presidente como el principal responsable del “escenario catastrófico”, mientras que solo un 9% afirma que la crisis actual es peor que la de 2001.

Preocupación por la calidad democrática

El estudio detecta un fuerte temor por el deterioro institucional. El 86% cree que la democracia retrocedió en estos dos años y que el sistema corre riesgo bajo la gestión libertaria.

La Justicia también queda en el centro del reclamo: es el poder con mayor nivel de desconfianza para este electorado, con el 65% señalándola como el actor menos confiable, muy por encima de empresarios (13%), políticos (12%) y periodistas (6%).

Desencanto, incertidumbre y un futuro en disputa

Más allá del rechazo a Milei, la encuesta revela una percepción negativa sobre el porvenir: el 51% sostiene que “el país ya no tiene arreglo”, mientras que apenas el 37% cree posible derrotar al oficialismo en una próxima elección.

Aun así, no todo está cerrado. Para el 45%, “todavía queda tiempo” y no se animan a hacer un pronóstico definitivo, algo que el informe interpreta como un estado de ánimo “en disputa”, influido tanto por la situación económica como por las internas opositoras.

Según CELAG, la combinación de deterioro económico, desconfianza institucional y la última victoria electoral del oficialismo explica el clima de desánimo. Pero remarcan que no es un sentimiento irreversible: dependerá de las decisiones políticas que tome la oposición en los meses que vienen.