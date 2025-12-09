Encuesta: la reforma laboral encendió una grieta explosiva
Una encuesta muestra que la reforma laboral de Milei parte al país al medio: casi 50% cree que habrá más desempleo y otro 50% que generará trabajo.Encuestas09 de diciembre de 2025Juan Manuel Villarreal
La reforma laboral que impulsa Javier Milei se transformó en el nuevo campo de batalla de la política argentina. Un estudio de la consultora Giacobbe, realizado a 2.500 personas durante los últimos días de noviembre, marca una paridad tan ajustada que confirma que el tema ya abrió otra grieta en una sociedad acostumbrada a vivir polarizada.
Según la encuesta, el 48,9% cree que la reforma provocará pérdida de empleos o que directamente no se generarán nuevos, mientras que el 48,1% considera que los cambios ayudarán a crear puestos de trabajo. Prácticamente un empate técnico que desnuda una división profunda y creciente.
Cómo se posicionan los argentinos frente a la reforma
El informe detalla con mayor precisión cómo se reparte la opinión pública. Entre quienes ven un panorama negativo, el 30,7% afirma que “se van a perder puestos de empleo”, y un 18,2% sostiene que no se crearán nuevos empleos aun con la normativa vigente.
Del otro lado, el 36,7% cree que se generarán “muchos puestos de empleo nuevos”, mientras que un 11,4% apuesta a que se crearán “algunos puestos nuevos”, una visión más moderada pero igualmente favorable. Este nivel de dispersión confirma que el debate no solo es técnico o económico: también es cultural y político.
La tensión sindical crece y la CGT ya anticipa un choque
Mientras el Gobierno acelera el debate legislativo, la CGT acusa “falta de voluntad” para negociar y advierte que el proyecto avanza sin diálogo real. La central obrera analiza medidas de fuerza y endurece su postura ante lo que considera un ataque directo al sistema laboral vigente.
Más contundente aún, ATE realiza este martes un paro nacional para rechazar el contenido de la reforma y exigir que el Congreso detenga su avance.
En el sector empresario, en cambio, el clima es radicalmente diferente: celebran la iniciativa y reclaman que las modificaciones se aprueben cuanto antes para “alivianar los costos laborales” y “modernizar el mercado de trabajo”.
Qué cambia el proyecto: indemnizaciones, multas, juicios y vacaciones
La reforma laboral propuesta por el Ejecutivo incluye modificaciones profundas en áreas sensibles del sistema laboral argentino. El proyecto redefine la base de cálculo para despidos, con un tope de hasta tres veces el salario promedio del convenio y un piso del 67% del salario habitual. Además, habilita que los convenios colectivos reemplacen indemnizaciones por fondos de cese laboral, financiados por los empleadores.
Eliminación de multas por trabajo no registrado
El texto elimina las multas por empleo “en negro” y establece condonación de deudas, intereses y sanciones si las empresas regularizan a todo su personal. Se propone que, ante una “pluspetición inexcusable” —cuando se piden montos desmedidos—, las costas puedan quedar a cargo del trabajador, una medida que despertó fuertes críticas de gremios y abogados laboralistas.
También se plantea que los períodos de descanso puedan fraccionarse o extenderse mediante acuerdos individuales o colectivos.
Además de medir el conflicto por la reforma, la encuesta de Giacobbe analizó la imagen del Presidente. Y los números muestran otra pelea voto a voto: la imagen positiva de Milei llega al 47%, mientras que la negativa se ubica en 46,1%.
La trayectoria del mandatario desde diciembre de 2023 fue marcada por la volatilidad: meses de alta aprobación, caídas abruptas y picos de rechazo. Este año, la crisis por los escándalos en la Agencia Nacional de Discapacidad había llevado su imagen negativa a superar los 50 puntos y su aprobación a romper el piso del 40.
Pero esa dinámica —al menos por ahora— parece haberse revertido. La curva vuelve a estrecharse y Milei recupera parte del apoyo perdido, justo en medio del debate más caliente de su gestión.
