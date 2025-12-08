Un nuevo informe de Opina Argentina volvió a sacudir el tablero político: Axel Kicillof se consolida como el dirigente opositor de mayor imagen positiva a nivel nacional, en un escenario marcado por la polarización extrema y por el desgaste cada vez más visible del gobierno de Javier Milei.

El relevamiento, realizado entre el 1 y el 3 de diciembre sobre 1.772 mayores de 18 años, muestra que el mandatario bonaerense supera ampliamente al resto de las figuras de la oposición.

Mientras Milei se prepara para cumplir dos años en la Casa Rosada, el estudio revela que su imagen positiva se ubica en el 49%, apenas un punto por encima del mes anterior.

Sin embargo, lejos de mostrar un crecimiento homogéneo, la encuesta confirma una fractura clara entre varones y mujeres: entre los hombres, el presidente trepa al 57% de aprobación, pero entre las mujeres su imagen se derrumba al 41%, con un 57% de rechazo. Una brecha que se mantiene sin cambios desde marzo de 2025 y que sigue condicionando la lectura del humor social.

Kicillof se impone en el universo opositor

En contraste con el desgaste de otras figuras del peronismo, Axel Kicillof sostiene una imagen positiva del 44%, lo que lo posiciona como el opositor mejor evaluado del país. Incluso con la imposibilidad constitucional de postularse nuevamente como gobernador, entre los bonaerenses un 55% avalaría una hipotética re-reelección, una señal de respaldo político que ningún otro dirigente opositor concentra.

El resultado sigue la línea de sus últimas elecciones, donde logró imponerse con ventaja contundente. Y, al mismo tiempo, expone la caída de dos figuras clave del peronismo: Cristina Fernández de Kirchner, con un 37% de imagen positiva y 62% negativa; y Sergio Massa, con 35% de aprobación y 63% de rechazo. Ambos arrastran niveles críticos desde mediados de 2024.

El informe también marca el peso del electorado no alineado: un 41% se define como oficialista, un 40% como opositor y un 19% como independiente, un segmento que creció cuatro puntos desde julio y que se perfila como árbitro clave en los próximos comicios.

La foto del país y la situación del oficialismo

La mitad del país (50%) considera que Argentina está peor que hace un año, mientras que el 41% percibe una mejora. Al proyectar hacia 2026, el país aparece partido en dos: el 45% espera un escenario más favorable y el 46% prevé retrocesos.

Desde Opina Argentina señalaron que “el 2025 fue un año políticamente muy agitado. Con el triunfo electoral de octubre, el Gobierno transformó el clima social y llega a diciembre con las variables de opinión alineadas”.

Dentro del oficialismo, Patricia Bullrich mantiene números similares a los de Milei, con 49% de imagen positiva y 50% negativa. El ministro Luis Caputo aparece algo más relegado, con un 43% de valoración favorable y 52% negativa.

A pesar de las denuncias de corrupción y narcotráfico que golpean a funcionarios y aliados del oficialismo, la consultora sostiene que el Gobierno “termina el año con niveles de apoyo estables y sin deterioros significativos”. Sin embargo, remarcan un dato central: Kicillof no solo es el opositor con mejor imagen, sino también el dirigente con “mayor proyección”.