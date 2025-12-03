Nueva encuesta nacional: qué opina el país de Chiqui Tapia

Una nueva encuesta nacional volvió a poner bajo la lupa la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia al frente de la Asociación del Fútbol Argentino. El sondeo, realizado a comienzos de diciembre por CB Consultora, tomó el pulso de la opinión pública después de semanas marcadas por denuncias financieras, escándalos internos y un clima enrarecido alrededor de la conducción del fútbol argentino. Con 1115 casos relevados, los resultados reflejan un hartazgo que se viene acumulando desde hace tiempo y que hoy se expresa con claridad en cada indicador.

La mitad de los encuestados considera que el aspecto más grave de la crisis que atraviesa la AFA son las presuntas irregularidades económicas que salieron a la luz tras el caso Ariel Vallejo. No es el único frente que preocupa: la actuación arbitral aparece en el centro de la escena, con un 20 por ciento que la señala como un problema estructural y un 56 por ciento que cree que los errores “son intencionales”. Ese dato, especialmente sensible dentro de un deporte que vive de la confianza y la credibilidad, marca el nivel de desconfianza que se instaló entre los hinchas.

Maniobras internas y desprolijidades que profundizan la crisis

Dentro del universo del fútbol local, lo que más pesa no son únicamente los números sino la sensación de improvisación permanente. Cambios de reglamento en plena competencia, decisiones que se anuncian sin consenso y premiaciones fuera de la normativa generaron un malestar que los fanáticos trasladan cada vez con más fuerza al debate público. Entre los episodios más recordados siguen apareciendo los ascensos masivos de 2019, la eliminación del torneo de 2020 en plena pandemia y el reinicio desde cero para equipos que venían liderando la tabla como Atlanta y San Martín de Tucumán cuando restaban pocas fechas.

A esto se suma la polémica por la entrega de un trofeo especial a Rosario Central por haber sido el equipo con mejor puntaje en la tabla anual, un reconocimiento que no estaba contemplado en el reglamento vigente ni fue votado de manera formal por los dirigentes. Estas decisiones apuntan directamente al núcleo de poder que encabeza Tapia junto a Pablo Toviggino, una dupla cuestionada por sectores que consideran que el manejo institucional viene acumulando desprolijidades sin control.

Evaluación social de la gestión de Tapia

Más allá de los logros deportivos de la Selección Nacional, que atraviesa su mejor ciclo en décadas, la administración del fútbol doméstico muestra números adversos. Según el estudio, el 65,8 por ciento de los consultados califica la gestión de Tapia como “mala” o “muy mala”. La imagen negativa crece especialmente entre quienes siguen de cerca los campeonatos locales y señalan que los problemas se repiten torneo tras torneo sin una respuesta clara por parte de la dirigencia.

Este rechazo también se vincula con la discusión política que hoy atraviesa al fútbol. El avance oficial para permitir las Sociedades Anónimas Deportivas reavivó tensiones dentro del mundo deportivo. En ese contexto, el 61,4 por ciento cree que las denuncias de corrupción contra la AFA tienen fundamento y no se trata de una simple operación mediática. Apenas un 12 por ciento sostiene que el tema está sobredimensionado.

El rol de Messi y los jugadores en la discusión pública

La encuesta también consultó sobre el lugar de los referentes de la Selección en esta coyuntura. Más de la mitad de los encuestados considera que Lionel Messi y el resto de los jugadores no deberían involucrarse en el debate sobre la conducción de la AFA. La mayoría entiende que su rol debe mantenerse al margen de las disputas dirigenciales, sobre todo en un año donde la previa al Mundial empieza a tomar forma.

En esa línea, un 54,4 por ciento cree que la figura de Tapia hoy le resta más de lo que suma al seleccionado argentino. El contraste entre la reputación internacional del equipo y el clima interno del fútbol local aparece como un punto cada vez más difícil de disimular.

Cómo se eligen las autoridades y el debate sobre la Asamblea

La discusión sobre la legitimidad de la conducción de la AFA llevó también a revisar el proceso electoral interno. La Asamblea, encargada de designar al presidente, está compuesta por 46 asambleístas. La mitad corresponde a los clubes de Primera División, definidos según el ranking de la tabla general. El resto se reparte entre equipos del Ascenso, representantes del Federal A, ligas del interior y grupos de interés vinculados al arbitraje, el fútbol femenino, exdirectivos y el futsal.

La encuesta revela que el 43 por ciento de la población cree que deberían votar todos los presidentes de los clubes. Sin embargo, el estatuto actual establece un mecanismo donde cada categoría elige internamente a su propio asambleísta. Mientras algunos clubes de Primera designan directamente a su representante, las categorías de Ascenso realizan votaciones internas que muchos consideran meramente formales porque las listas suelen surgir consensuadas desde la estructura central de la AFA.

El antecedente que marcó un antes y un después

Aunque el sistema prevé competencia interna, lo cierto es que hace años no hay disputas reales por la presidencia. La excepción más recordada ocurrió en diciembre de 2015, en una jornada que quedó grabada en la memoria del fútbol: el histórico 38 a 38 que impidió elegir autoridades y desató una crisis política que derivó en intervención, negociaciones paralelas y un reordenamiento institucional que todavía impacta en la vida interna de la AFA. Desde entonces, Tapia consolidó su poder y terminó asegurándose la conducción hasta 2028.