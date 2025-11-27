Karina Milei, la funcionaria con mayor rechazo del país

Una nueva edición de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública expuso un panorama que vuelve a poner bajo la lupa el clima social y la percepción del Gobierno nacional. Entre los doce funcionarios evaluados, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, aparece con el peor diferencial de imagen, mientras que su hermano, el presidente Javier Milei, se mantiene a la cabeza en nivel de apoyo, aunque sin escapar del saldo negativo que atraviesa a todo el elenco oficial.

El estudio, realizado a mediados de noviembre con representación nacional, muestra una constante que ya se repite en las mediciones del último año: ningún dirigente consigue que su imagen positiva supere a la negativa. El humor social sigue siendo un territorio áspero para oficialistas y opositores, en un contexto marcado por la caída del poder adquisitivo, la incertidumbre económica y la polarización política.

El ranking que incomoda al Gobierno

La figura de Karina Milei concentra el mayor rechazo dentro del gabinete, con un diferencial negativo que la deja como la funcionaria peor posicionada del Gobierno. Detrás aparecen el ministro de Justicia, Mariano Cūneo Libarona, y el titular de la cartera de Salud, Mario Lugones, ambos también con números desfavorables.

En la vereda opuesta, quienes mejor resisten la ola de descontento son el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el propio presidente Javier Milei, aunque ninguno escapa a la tendencia: todos cierran con saldo negativo. Esa foto estadística muestra que, pese a conservar un piso importante de apoyo, el oficialismo convive con un nivel elevado de críticas que atraviesan diferentes sectores de la sociedad.

El podio de imagen positiva

La encuesta también midió la opinión favorable de varias figuras nacionales. Javier Milei vuelve a quedar en el primer lugar, seguido muy de cerca por Patricia Bullrich y la vicepresidenta Victoria Villarruel. Los tres sostienen un núcleo duro de adhesiones que se mantiene relativamente estable frente al desgaste político general.

En la parte baja del ranking aparecen dirigentes que ya arrastran niveles de rechazo históricos: el expresidente Alberto Fernández, la diputada Lilia Lemoine y el cordobés Rodrigo de Loredo son quienes registran los porcentajes de imagen positiva más bajos del sondeo.

El humor social y los problemas que más pesan

Más allá de la valoración de dirigentes, la encuesta profundiza en el pulso de las preocupaciones ciudadanas. El dato más contundente es que los bajos salarios se consolidan como el principal problema del país. Más de un tercio de los consultados señala que la pérdida del poder adquisitivo es su mayor inquietud, un reflejo directo del deterioro del ingreso real durante los últimos años.

La corrupción, la falta de trabajo y la pobreza aparecen inmediatamente detrás, completando un cuadro que combina malestar económico y desconfianza institucional. En cambio, temas como las epidemias, el cambio climático o el transporte quedan relegados, casi sin presencia entre las inquietudes más urgentes.

Un país partido en las emociones

El estudio también explora las emociones que genera la figura del presidente. Entre quienes lo apoyan predominan la esperanza, la confianza y una expectativa moderada sobre la evolución económica. En cambio, entre quienes rechazan su gestión emergen sentimientos como asco, vergüenza y rechazo profundo.

La polarización, lejos de atenuarse, parece afianzarse: los dos universos conviven dentro de una sociedad que procesa la crisis económica desde lugares cada vez más opuestos.

El método detrás de los números

La encuesta fue realizada de manera online a más de mil personas mayores de 18 años, con representatividad por región y ponderación según patrones de voto. La muestra incluyó a ciudadanos del NOA, NEA, Cuyo, Centro, Patagonia y Buenos Aires (CABA, GBA e interior), lo que permite trazar un retrato amplio del país. La fotografía que surge no solo refleja el estado de la imagen política, sino también la temperatura del malestar económico que atraviesa la vida cotidiana.

El Gobierno enfrenta un escenario en el que conviven apoyo sostenido hacia la figura presidencial con fuertes niveles de rechazo hacia parte de su gabinete. La diferencia entre ambos mundos obliga a la conducción nacional a recalibrar su estrategia comunicacional y política. Del otro lado, la oposición tampoco encuentra terreno fértil: las figuras más conocidas del espacio opositor completan el ranking de los mayores niveles de desaprobación. El humor social es, por ahora, áspero con todos.