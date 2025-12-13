Massa reunió a la tropa del Frente Renovador en Las Heras
El ex ministro encabezó un encuentro clave con intendentes y legisladores para repasar el balance del año, analizar la situación de los municipios y comenzar a delinear la estrategia política rumbo a 2026.Política13 de diciembre de 2025Mariana Portilla
Mientras el peronismo bonaerense empieza a discutir su reordenamiento político, Sergio Massa encabezó un encuentro clave del Frente Renovador en General Las Heras. Participaron intendentes, diputados nacionales y provinciales, senadores y funcionarios del espacio, con una consigna central: hacer un balance del año y empezar a delinear los desafíos rumbo a 2026.
La cumbre se realizó en el distrito que gobierna Javier Osuna, anfitrión del encuentro y protagonista de una despedida simbólica, ya que dejará la intendencia para asumir un cargo en el directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO).
Durante la reunión se llevó adelante una evaluación de la situación política, económica y social que atraviesan los municipios gobernados por el Frente Renovador, además de un repaso de lo ocurrido a lo largo del último año.
El diagnóstico incluyó el impacto del contexto económico nacional en las administraciones locales y las dificultades de gestión que enfrentan los distritos bonaerenses, en un escenario atravesado por ajustes y tensiones fiscales.
Presencia completa y mensaje de cohesión
El encuentro contó con asistencia perfecta de los intendentes y legisladores del espacio en la provincia de Buenos Aires. También participó el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, otro de los referentes del Frente Renovador.
La foto buscó exhibir cohesión interna entre jefes comunales, legisladores y funcionarios provinciales, en un momento de definiciones dentro del peronismo y con debates abiertos en la Legislatura bonaerense.
Uno de los ejes centrales del cónclave fue el análisis de los desafíos políticos del espacio de cara a 2026. Con Axel Kicillof transitando los últimos años de su segundo mandato como gobernador, el Frente Renovador comenzó a ordenar su estrategia para la próxima etapa.
En ese marco, también se discutió el rol que tendrá el massismo en las tensiones internas del peronismo bonaerense, particularmente en el Senado provincial, donde los movimientos del kirchnerismo impactaron en la dinámica política que rodea a la vicegobernadora Verónica Magario.
